Không khoe thì thôi, hễ có dịp nhắc về chồng là Á hậu Tú Anh lại khiến hội chị em nổ mắt vì ghen tị

Mới đây, Á hậu Tú Anh đã hào hứng khoe loạt quà được nhận nhân dịp sinh nhật lên story Instagram. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu quà từ ông xã của cô – 1 người khá tình cảm và chu đáo với vợ con.

Thiếu gia Phạm Gia Lộc chọn cho vợ một bó hoa màu hồng nhạt với lời nhắn rất ngọt ngào: "Happy birthday my only and one" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người duy nhất của tôi). Thì ra, ông xã của Tú Anh gọi cô với cái tên đầy yêu thương như thế.

Bên cạnh đó, chồng của nàng Á hậu còn hào phóng mua tặng cô toàn những món hàng hiệu có giá trị hàng chục triệu. Chiếc áo vest từ thương hiệu nổi tiếng của Anh có giá 1230£ (tương đương 36 triệu Việt Nam đồng) và đôi giày cao gót giá 356£ (tương đương 10 triệu Việt Nam đồng).

2 món quà của ông xã Tú Anh tặng đều có giá hàng chục triệu.

Tú Anh kết hôn với Phạm Gia Lộc - một thiếu gia Hà thành có xuất thân gia thế vào khoảng tháng 7/2018. Hiện tại, cả hai đã có một cậu con trai đầu lòng có tên thường gọi là Sữa.

Cả hai kết hôn vào tháng 7/2018.

Dù ít lên báo kể về chồng nhưng Tú Anh thường xuyên khoe khéo ông xã trên MXH. Qua những gì mà Tú Anh chia sẻ thì Gia Lộc là người chồng yêu thương vợ con, tâm lý, chiều chuộng và giỏi giang.

Không ít lần cô khiến mọi người ghen tị vì những hành động quan tâm, chăm sóc của chồng dành cho mình.

Tú Anh thường được chồng tặng hoa trong những ngày kỉ niệm, ngày đặc biệt.

Có lần, nàng Á hậu chia sẻ căn nhà đang sống hiện tại là tâm huyết của chồng, mọi thứ từ idea tới decor đều một tay anh thực hiện.

Mặc dù bận rộn nhưng ông xã Tú Anh vẫn dành thời gian giúp vợ chăm con.

Đặc biệt, thiếu gia Gia Lộc cực kì chiều chuộng vợ.

Theo Helino