Không còn giấu giếm, Á hậu Tú Anh chính thức công khai chuyện vừa sinh nở

Cụ thể, người đẹp vừa đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh lộ bụng bầu to cùng dòng đề tựa: "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world!"

Trong ảnh, dù bụng bầu "vượt mặt", Tú Anh vẫn khoe nhan sắc rạng rỡ và thần thái hạnh phúc của một bà mẹ sắp đến ngày vượt cạn.

Hàng loạt bạn bè và đồng nghiệp showbiz của Tú Anh, trong đó có Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã để lại bình luận chúc mừng cô và khen ngợi bà bầu xinh đẹp.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 12 vừa qua, cư dân mạng dấy lên nghi vẫn Tú Anh đã hạ sinh con đầu lòng. Bằng chứng là những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân gửi tới Á hậu. Dòng trao đổi giữa Á hậu và những người bạn về chuyện đã dùng bình sữa cho thấy em bé đã ra đời.

Bên cạnh đó, một người bạn khác còn thúc giục Á hậu Tú Anh đăng ảnh mới thay vì cứ xài ảnh cũ bằng câu: "Up ảnh mới đi bà đẻ".

Tú Anh lên xe hoa với chú rể Phạm Gia Lộc vào cuối tháng 7 vừa qua. Trước đám cưới, Á hậu đã bị đặt nghi vấn bầu bí.

Theo HH

Helino