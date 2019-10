Không chỉ ở showbiz Hàn, hàng loạt sao Việt cũng từng áp lực đến mức trầm cảm, nung nấu ý định tự tử

Trở thành người nổi tiếng vốn là ước mơ của bao người. Làm ca sĩ, diễn viên sẽ được hàng triệu người biết tới, tên tuổi sẽ được rạng danh khắp nơi. Nhưng mấy ai biết được người nổi tiếng đã phải đánh đổi những gì để được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh hào quang: những lời chê bai, áp lực từ dư luận, không có thời gian để nghỉ ngơi và rất nhiều điều đau đớn nữa.



Nếu làng giải trí Hàn nổi tiếng áp lực với lịch trình làm việc luôn ở cường độ cao, khán giả khó tính thì tại Việt Nam cũng không kém phần khắc nghiệt. Không ít lần các sao Việt tiết lộ họ muốn từ bỏ công việc vì không chịu nổi áp lực, thế nhưng những nghệ sĩ dưới đây đã từng định "đi xa" hơn ở mức chỉ đơn thuần tạm dừng hay giải nghệ, bởi họ đã từng có ý định tự tử, chấm dứt cuộc đời.

Sơn Tùng M-TP: Từng có ý định nhảy lầu tự tử

Trong một buổi fanmeeting, MC Tùng Leo đã có những tiết lộ bất ngờ liên quan đến việc từng có ý định tự tử của Sơn Tùng . MC Tùng Leo chia sẻ, khi đọc được những bình luận không hay của các antifan trên mạng, Sơn Tùng đã rất buồn và thất vọng. Đã có lần, nam ca sĩ bất ngờ hỏi đàn anh: "Nhảy từ trên này xuống thì có chết không?". Sơn Tùng chia sẻ thêm rằng trước áp lực dư luận, anh không biết phải tiếp tục thế nào khiến từng có ý định nhảy lầu tự tử.

Tuy nhiên nhờ ý chí của bản thân, Sơn Tùng đã tự vực mình lại sau mọi áp lực tinh thần để có được thành công như hiện tại. Nam ca sĩ từng có một câu nói tượng trưng cho chính những cay đắng mà anh đã phải trải qua để có được thành công như ngày hôm nay rằng: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu đựng những cảm giác không ai chịu được".

Song song với lượng người hâm mộ đông đảo, Sơn Tùng cũng phải chịu rất nhiều lời chỉ trích của antifan từ lúc mới tham gia nghệ thuật đến nay. Tuy nhiên vượt qua mọi áp lực dư luận, nam ca sĩ của ngày hôm nay đã lấy lại năng lượng tích cực và truyền cảm hứng tới khán giả.

NSƯT Thành Lộc : "Mất đi lí tưởng sống, tôi có ý định tự sát"

Là nghệ sĩ gạo cội của showbiz Việt, NSƯT Thành Lộc là gương mặt đình đám của sân khấu kịch nhiều năm nay và được công chúng dành nhiều tình cảm. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng từng trải qua nhiều nỗi đau và tìm đến cái chết sau những đả kích đến từ chính công việc. Theo đó, NSƯT Thành Lộc từng chia sẻ, đã có thời điểm anh nản lòng và có ý định tự tử vì bị đổ vỡ niềm tin, cảm thấy hình như đôi khi mình hi sinh cho điều gì đó không có thật, từ đó bị mất đi lý tưởng sống.

Câu chuyện NSƯT Thành Lộc từng có ý định tự tử vì đổ vỡ niềm tin từng làm nhiều người vô cùng bất ngờ.

Đan Trường: Những thị phi quá lớn không thể vượt qua

Là một ca sĩ Vpop đình đám của thập niên 90, Đan Trường được nhiều người hâm mộ bởi ngoại hình sáng, chất giọng trầm ấm. Anh sở hữu nhiều bản hit được yêu thích trải dài qua nhiều thế hệ mà cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều người tìm nghe lại. Vậy nhưng ít ai biết rằng, thuở mới vào nghề, "anh Bo" cũng từng rơi vào trạng thái trầm cảm và muốn tự sát sau khi dính phải những thị phi, soi mói, gán ghép vô tội vạ.

Ninh Dương Lan Ngọc : Áp lực đến từ cái bóng quá lớn của bản thân

Ninh Dương Lan Ngọc vụt sáng và được chú ý từ vai diễn Thơm trong "Cánh đồng bất tận", nhưng chính vai diễn để đời đó lại là một rào cản lớn trong sự nghiệp của cô bởi đó là cái bóng quá lớn để vượt qua. Thời điểm ấy, nữ diễn viên mất phương hướng trong nghề nghiệp, cùng với sự cô đơn trong tình cảm khiến nữ diễn viên lâm vào cảnh trầm cảm.

Cô sụt 12 kg, gầy xơ xác và tự cô lập bản thân mình, không giao tiếp với bất cứ ai. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Lan Ngọc được mời sang Hàn Quốc để quay bộ phim Thúy. Sau vai diễn này, cô lấy lại tinh thần và tìm lại được đam mê công việc của mình.

Hương Tràm: Trầm cảm, tự bóc tay đến chảy máu

Sau khoảng thời gian 6 năm họat động trong showbiz Việt, mới đây, Hương Tràm gây chấn động với khán giả và người hâm mộ khi tuyên bố chính thức tạm dừng sự nghiệp ca hát để du học Mỹ.

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ do không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm. Hương Tràm còn cho biết, cô thường xuyên rơi vào tình trạng trầm cảm, cô đơn, đỉnh điểm tự bóc tay mình đến chảy máu. Vì quá lao lực, tình trạng sức khoẻ của cô không ổn nên giọng hát cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Hương Tràm tiết lộ rằng, việc đầu tiên cô làm khi sang Mỹ sẽ là gặp gỡ một vị bác sĩ tâm lý để giúp bản thân có thể chữa lành vết thương và học cách cân bằng lại cuộc sống.

