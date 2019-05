Hương Tràm - cô gái thành Vinh 17 tuổi ở đỉnh vinh quang và bi kịch giã từ sự nghiệp khi mới 24

Năm 2012, Hương Tràm khi ấy mới 17 tuổi đã gây sốt với ca khúc "I will always love you" tại vòng Giấu mặt của "The Voice". Nhờ giọng hát nội lực, cảm xúc, Hương Tràm đã được ca sĩ Thu Minh nhận vào đội. Rồi từng bước, cô gái 17 tuổi chinh phục khán giả bằng chính thực lực và giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

Thực tế, với nền tảng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bố là NSƯT Tiến Dũng, mẹ là nghệ sĩ đoàn ca múa Nghệ An, anh trai là Phạm Tiến Mạnh - Top 10 chương trình Sao Mai Điểm hẹn năm 2010, không ngạc nhiên khi cô gái 17 tuổi nhanh chóng được đông đảo người hâm mộ biết tới và yêu mến.

Hương Tràm gây sốt ở "The Voice" với "I will always love you".

17 tuổi đã giành được giải cao nhất một cuộc thi âm nhạc "hot" nhất thời điểm lúc bấy giờ đã khiến Hương Tràm trở nên nổi tiếng nhưng đi kèm với điều ấy là những áp lực khủng khiếp. Áp lực đầu tiên của cô chính là việc vướng phải lùm xùm với ca sĩ Thu Minh. Những chia sẻ bồng bột ban đầu của Hương Tràm đã đẩy cô vào tình thế khó. Nhiều người cho rằng, Hương Tràm đã "vô ơn" với người đã từng giúp đỡ cô.

Sự việc căng thẳng này cũng khiến gia đình Hương Tràm mỏi mệt. Trong cuộc họp báo ra mắt liveshow đầu tiên của con gái vào tháng 12/2018, NSND Tiến Dũng, bố của Hương Tràm xúc động nói: "Trong chuyện này, tôi không thể điện thoại nói chuyện với Thu Minh được. Lúc đó tôi đã ngồi thức cả đêm và khóc. Bức thư dài nhất tôi gửi cho con gái là bức thư không muốn cho con tham gia nghệ thuật, một phần cũng vì điều này. Tôi không thể bỏ công việc để vào với con gái được, để bên cạnh con, định hướng cho con, khuyên con khi con mới 17 tuổi mà phải trôi nổi như vậy trong môi trường ở Sài Gòn".

Hương Tràm giành quán quân cuộc thi "The Voice" năm 2012.

Rõ ràng, lúc ấy Hương Tràm mới 17 tuổi nhưng cô phải một mình gồng gánh những áp lực mà do phút giây bồng bột lỡ lời gây ra. Cô nghẹn ngào nói: "Sự nổi tiếng cho tôi cơ hội cống hiến, đem tiếng hát đến nhiều nơi nhưng cũng mang đến những giá trị ảo. Đôi khi tôi thấy tủi thân bởi trên đường đi tôi chỉ có một mình".

6 năm sau "Giọng hát Việt", Hương Tràm có thể nói là thí sinh thành công nhất của cuộc thi này. Cô nổi tiếng với những hits như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ngốc, Cho anh gần em thêm chút nữa... Ngoài ra, nhờ có kỹ thuật tốt, Hương Tràm xử lý khéo léo bất kể bài hát nào do khán giả yêu cầu. Cô trở thành ca sĩ đắt show và được giới trẻ yêu mến. Ngoài 20 tuổi, nữ ca sĩ mua được nhà, xe và đỡ đần được bố mẹ.

Tuy nhiên, Hương Tràm tiếp tục phải đối mặt với khó khăn khi không cân bằng được tâm lý. Theo Hương Tràm chia sẻ, 6 năm theo nghiệp ca hát thì cô mất 5 năm phải dùng thuốc an thần. Thậm chí, khi gặp những thị phi trong showbiz, Hương Tràm lại rơi vào trạng thái stress dẫn đến trầm cảm. Mỗi lần như vậy, Hương Tràm đều tự mình bóc tay đến mức có lúc rỉ máu. Ê-kíp của cô đã cảnh báo nhưng tình trạng này liên tục lặp lại.

Sự cô đơn của Hương Tràm khi rời bỏ quê hương, lập nghiệp ở TP.HCM lúc 17 tuổi.

Sự việc này thường xuyên xảy ra đến mức Hương Tràm phải viết trên trang cá nhân: "Làm sao ngưng việc này lại hả Tràm". Kèm theo đó là hình ảnh đôi bàn tay rớm máu của nữ ca sĩ. Không chỉ áp lực trong công việc, Hương Tràm còn áp lực vì làm gia đình buồn. Cô nghẹn ngào trong buổi ra mắt live show vào tháng 12/2018: "Trong lúc tôi có được thành công nhất, tôi lại làm cho những người thân, đặc biệt là gia đình buồn nhất".

Hương Tràm bật khóc khi bố nhắc đến quãng thời gian cô gặp áp lực nhất.

17 tuổi chạm tay tới vinh quang và hơn 6 năm làm nghề đầy khắc nghiệt khiến Hương Tràm rơi vào cảnh cô đơn mệt mỏi đến mức trầm cảm. Trong mắt mọi người Hương Tràm nổi tiếng, là con ngoan, thành đạt nhưng với chính cô lại là những khoảng trống mệt mỏi. Theo cô chia sẻ ngoài lý do sức khỏe, Hương Tràm dừng lại sự nghiệp vì muốn dành thời gian cho bản thân.

Sau hơn 6 năm ca hát, Hương Tràm nói lời giã từ sự nghiệp để đi du học.

Mới đây, nữ ca sĩ gốc Nghệ An tiết lộ cô muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Và đó chính là lí do lớn nhất khiến Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn đi hát ở Mỹ để không nhớ nghề.

Đỗ Quyên (th)