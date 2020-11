Hương Giang, Phương Thanh bị tẩy chay vì “vạ miệng”- Bài học đắt giá cho nghệ sĩ

Vạ miệng, phát ngôn mâu thuẫn, bị gắn mác "nữ hoàng đạo lý" vì liên tục "lên giọng dạy dỗ" đồng nghiệp, thách thức dư luận… là những scandal tích tụ suốt một thời gian dài đã khiến Hương Giang Idol rơi vào "làn sóng" tẩy chay vô cùng dữ dội.



Nhưng đỉnh điểm của "giọt nước tràn ly" xuất phát từ đoạn clip tối 31/10 của Hương Giang. Trong clip dài 17 phút 42 giây ghi lại cảnh hoa hậu chuyển giới cùng cơ quan chức năng đến tận nhà của một người được cho là đưa thông tin nhạy cảm về cô.

Động thái được cho là Hương Giang muốn "dằn mặt" antifan nhưng nó lại khiến câu chuyện trở nên tồi tệ hơn. Rất nhiều hội nhóm lập ra để tẩy chay Hương Giang với số lượng thành viên lên đến vài triệu người tham gia đã khiến Hương Giang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay.

Sau khi bị kêu gọi tẩy chay, các antifan đã tấn công vào các chương trình, nhãn hàng mà Hương Giang đang tham gia và làm đại diện.

Theo kế hoạch, hoa hậu chuyển giới sẽ tham gia trình diễn trong vòng thi Người đẹp thời trang diễn ra ngày 10/11 tại Vũng Tàu. Thế nhưng, các antifan đã "tấn công" fanpage của Hoa hậu Việt Nam bằng cách để lại bình luận phản đối kèm hashtag kêu gọi tẩy chay Hương Giang. Cùng với đó, hầu hết bài đăng trên trang Hoa hậu Việt Nam 2020 đều bị "tấn công", dù trong đó có những thông tin không liên quan đến Hương Giang.

Trước sức ép này, dù BTC vẫn "cứng rắn" tuyên bố để tên Hương Giang nhưng ngày 7/11, cô thông báo rút khỏi vai trò ca sĩ biểu diễn. Và khác với mọi khi, trước nguy cơ bị mất quảng cáo và các chương trình, cô đã phải đưa ra lời xin lỗi. Ngoài ra, Hương Giang còn có động thái mạnh mẽ để "trấn an" những người phản đối cô là "sẽ tạm dừng một số hoạt động nghệ thuật một thời gian, đồng thời tập trung cho những dự án cộng đồng tâm huyết".

Trước khi bị tẩy chay, cô đang là gương mặt chiếm sóng truyền hình với các chương trình như Người ấy là ai, Quý ông đại chiến, Chị em chúng mình, Nhà thiết kế tương lai nhí (vừa ghi hình xong)... Việc tham gia quá nhiều chương trình cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô mất kiểm soát về lời nói, nói ở chương trình này nhưng lại mâu thuẫn với phát ngôn ở chương trình khác trước đó.

Gần đây, ca sĩ Phương Thanh đưa thông tin sai về từ thiện ở miền Trung cũng trở thành tâm điểm tranh cãi, khiến cô "thu về" một lượng lớn antifan.

Sự việc bắt đầu từ status của Phương Thanh trên trang cá nhân vào ngày 29/10. Trong đoạn chia sẻ, cô viết: "Sáng nay Chanh đi từ thiện ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh huởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me đồn: Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Người đang cần thi không có, người không cần thi bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên".

Tiền đi trước có lợi trước nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn. Vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ (tấm lòng của biết bao người mua ngày thức làm đêm cực khổ).

Đoạn chia sẻ này đã khiến công chúng nói chung và người dân Quảng Ngãi vô cùng bức xúc vì cô đã nhầm lẫn giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Bởi Quảng Ngãi không có địa danh nào là xã Đại Phong, huyện Đại Lộc mà thực chất là của Quảng Nam. Người dân Quảng Ngãi đã yêu cầu cô phải đính chính bằng một bài đăng khác, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.



"Quảng Ngãi có huyện Đại Phong, xã đại Lộc từ khi nào vậy trời? Cơ quan địa chính cho em xin lại cái bản đồ với. Sửa đổi từ khi nào mà báo cho mình chị Thanh biết, sao dân Quảng Ngãi không ai biết?"; "Nơi chị đi cứu trợ là xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tại sao chị lại ghi là Quảng Ngãi để cho cộng đồng mạng xúc phạm quê tôi? Dù là Quảng Nam hay Quảng Ngãi hay bất kỳ tỉnh nào đi nữa, thì ở đâu cũng có người này người kia, người dân họ thật thà chất phác, nghe thấy sao thì nói vậy, chị nỡ lòng nào đi chấp từng câu. Quê tôi nghèo thật nhưng không tham như chị nói, người buôn ve chai nhặt được tiền trăm triệu còn đi trả lại cho người mất nữa"- một số tài khoản bình luận.





Mặc dù bị phản ứng dữ dội, cho đến hôm nay, ca sĩ Phương Thanh vẫn giữ lại bài đăng nhưng âm thầm chỉnh sửa lại bài viết. Theo đó, cô bỏ đi địa danh "xã Đại Lộc, huyện Đại Phong" gây tranh cãi bằng cách chỉ nói chung chung "sáng nay Chanh di từ thiện 1 làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi".

Tuy nhiên trong một comment trả lời các thắc mắc, Phương Thanh lại để lộ sự bất nhất. Status ghi "ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi", nhưng ở phần comment, Phương Thanh đăng ảnh chụp màn hình status của chính cô lại ghi "dọc đường Chanh đi vào Quảng Ngãi".

Sự thay đổi từ "miền núi" thành "dọc đường" này có lẽ do nhiều người đã bình luận rằng từ Huế để đi vào miền núi Quảng Ngãi phải đi ngược đường rất nhiều, mất rất nhiều thời gian vì thời điểm đó đang bị chia cắt, rất khó để tiếp cận.



Phương Thanh liên tục chỉnh sửa status dẫn đến bất nhất

Khi bị một tài khoản đưa ra yêu cầu nếu không đính chính sẽ làm việc với cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi và mời công an vào cuộc thì Phương Thanh trả lời: "Bạn cứ gọi công an vào cuộc đi nhé!".

Trước những ồn ào này, chiều 2/11, Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời Phương Thanh lên làm việc. Cô cho biết sẽ ra Quảng Ngãi để trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề này.





Ca sĩ Duy Mạnh từng nhận bài học về phát ngôn tuỳ tiện

Với "quyền lực" của khán giả, không ít nghệ sĩ đã bị xử lý vì thói quen phát ngôn gây sốc. Như hồi tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã mời ca sĩ Duy Mạnh lên làm việc và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có những phát ngôn tục tĩu và sai lệch về biển đảo. Sau sự cố này, giọng ca "Kiếp đỏ đen" đã trở nên "ẩn mình" hơn, không còn phát ngôn tùy tiện như trước.

Trước Duy Mạnh, nhiều nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng... cũng bị Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính vì những phát ngôn trên mạng, đặc biệt là việc đưa tin sai liên quan đến dịch COVID-19. Cùng với việc nộp phạt, các nghệ sĩ đã phải đưa ra đính chính và xin lỗi công chúng.

Có lẽ đã qua thời coi trang cá nhân là nơi không có "vùng cấm". Bên cạnh các chế tài của cơ quan quản lý nhà nước, công chúng cũng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe với nghệ sĩ. Một khi đi quá giới hạn, phát ngôn sai lệch, chính công chúng là người đòi hỏi nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm và trả giá cho hành động của mình.

L.T.Hà