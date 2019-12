Hoàng Touliver hiếm hoi đăng ảnh bên Tóc Tiên

Hoàng Touliver sinh năm 1987, tên thật là Nguyễn Hoàng. Anh ra mắt vào 2007 với vai trò hoà âm, phối khí. Tên tuổi của anh gắn liền với những bản hit như Tell me why, Hoa sữa hay mới nhất là Ngày mai em đi – bản cover gây sốt Vpop năm 2017. Anh cũng góp công lớn trong thành công của Tóc Tiên. Hoàng Touliver chính là người thực hiện bản hit Ngày mai làm nên tên tuổi của bạn gái tại thị trường nhạc Việt.