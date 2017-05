Hoàng Thùy: "Thí sinh The Face đến giờ này chưa ai dám "bật" lại tôi cả!"

Giống như Minh Tú, Hoàng Thùy cũng là cái tên thay thế cho Minh Hằng - Hồ Ngọc Hà khi vụ scandal chèn ép ở ghế nóng Gương mặt thương hiệu - The Face 2017 diễn ra. Khi cái tên Hoàng Thùy được xướng lên ở vai trò huấn luyện viên, không ít khán giả đã phản đối vì cho rằng cô nàng sinh năm 1993 này chưa đủ năng lực ngồi ghế nóng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, The Face 2017 sẽ chính thức bắt đầu. Những câu hỏi về chuyên môn, sức hút của Hoàng Thùy tại sân chơi nhan sắc này tiếp tục được dấy lên.

Hoàng Thùy

Ngay trong buổi gặp gỡ truyền thông vào sáng 23/5, Hoàng Thùy đã có những chia sẻ về vấn đề này. Không né tránh hay trả lời lòng vòng, Hoàng Thùy chứng tỏ mình là cô gái thẳng thắn, chẳng ngại thị phi hay phải đối đầu với những huấn luyện viên khác là Lan Khuê , Minh Tú.

Những áp lực mà Hoàng Thùy đã gặp phải từ khi nhận lời làm huấn luyện viên "The Face 2017" là gì? Hoàng Thùy có bận tâm khi người ta nói chị còn thiếu chuyên môn so với những cái tên như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh hay Minh Hằng?

Sức khỏe cũng là một yếu tố cần suy nghĩ ở đây. Tuy nhiên, sức khỏe lại không phải áp lực chính. Chuyện loại người, bảo vệ thí sinh trước 2 huấn luyện viên còn lại mới là điều mà tôi đang gặp phải. Bây giờ mới quay tới tập thứ 6, mọi thứ cũng chưa thể nói trước được. Lợi thế vẫn chưa nghiêng hẳn về bên nào. Khi đồng hành cùng các thí sinh, tôi thấy rằng mỗi thí sinh đều có một quyết tâm riêng. Tuy nhiên, trong vài khoảnh khắc nào đó, các bạn quên không phòng thủ thì sẽ out ngay lập tức, chẳng còn có mặt ở cuộc chơi này. Chuyện đưa thí sinh vào vòng loại trừ hay phải loại một ai đó là quyết định vô cùng khó khăn, áp lực với các huấn luyện viên.

Lan Khuê, Lukkade và Hoàng Thùy.

Còn chuyện thay thế, tôi chấp nhận nó. Tôi thấy rất bình thường, không có gì phải hụt hẫng hay thất vọng cả. Tôi cho rằng việc có mặt ở The Face với vai trò huấn luyện viên là một cơ hội để mình thể hiện bản thân. Tôi không đến The Face để tranh giành, bon chen hay đấu đá với ai cả. Có nhiều người đã hỏi tôi rằng có sợ Lan Khuê và Minh Tú không. Tôi xin nói rằng không, đây là cuộc chơi công bằng, chúng tôi cạnh tranh và hành xử với nhau trên nền tảng văn hóa, có chừng mực và luôn tôn trọng khán giả.

Nhắc lại câu chuyện của "The Face" mùa đầu tiên một chút, đó là Lan Khuê - Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương từng dính lời đồn mâu thuẫn vì những hình ảnh được phát sóng trên màn ảnh nhỏ. Các huấn luyện viên này từng giải thích là do ban tổ chức cắt ghép nên mới gây ra hiểu lầm. Bản thân Hoàng Thùy thì sao, chị có lo ngại chuyện cắt ghép này sẽ đến với mình?

Tôi không hề sợ ném đá. Tôi tôn trọng sự thật hơn. Tất nhiên khi vào truyền hình thực tế thì không thể lường trước việc bị cắt ghép nhưng tôi vẫn hy vọng rằng khi lên màn ảnh, khán giả sẽ thấy được bản lĩnh của Hoàng Thùy.

Hữu Vi sẽ tham gia chương trình năm nay với vai trò host.

Như trong đoạn trailer mọi người thấy tôi nói về Lan Khuê là chỉ làm Hoa khôi áo dài nhưng khi ra ngoài, ai cũng hỏi tôi chặt chém gì Lan Khuê. Thực sự, đấy chỉ là một câu nói rất bình thường trong lúc biên tập hỏi. Biên tập hỏi tôi là ấn tượng điều gì ở Lan Khuê, tôi nói ấn tượng vì cô ấy là Hoa khôi áo dài, có thể trình diễn áo dài tốt. Tôi trả lời một cách rất tự nhiên, bình thường thôi nhưng mọi người lại có cách khác. Nói thế để chỉ ra cái điều là tôi không thể lường trước những điều mọi người nghĩ.

Chị đánh giá như thế nào về điểm mạnh và điểm yếu của mình so với 2 huấn luyện viên Minh Tú và Lan Khuê?

Tôi có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài nhiều năm. Tôi có cách nhìn khác khi ứng xử với thí sinh của mình. Bên cạnh đó, việc hoạt động ở nước ngoài giúp tôi xử lý tình huống tốt hơn, dù là tình huống gì đi nữa thì tôi cũng bình tĩnh để suy xét và giải quyết. Về nhược điểm, tôi nghĩ rằng chắc nhược điểm này chỉ so với Lan Khuê thôi. Đó là Lan Khuê đã từng ngồi ghế nóng ở mùa trước. Nghĩa là cô ấy sẽ biết được ekip sản xuất sẽ làm việc ra sao, lịch quay và hành trình trong các tập thi sẽ diễn ra như thế nào. Đó là điều Lan Khuê có còn tôi thì không có.

Trong số các thí sinh "The Face" năm nay, có nhiều người đã quen mặt với làng thời trang. Họ ít nhiều có kinh nghiệm và từng đứng chung sân khấu với Lan Khuê - Hoàng Thùy - Minh Tú. Điều này dẫn đến việc khả năng lớn là các huấn luyện viên sẽ bị thí sinh "bật lại" khi họ cho rằng các bạn hướng dẫn, hỗ trợ không đúng. Hoàng Thùy nghĩ sao về điều này?

Các thí sinh trong đội tôi đến giờ phút này chưa ai dám bật lại cả. Đó là sự thật. Còn bật lại huấn luyện viên khác thì tôi không biết. Mỗi cái phỏng vấn cho từng đội đều thực hiện riêng. Nhưng nếu giả sử chuyện này có xảy ra với tôi, tôi thấy cũng bình thường thôi. Trong tình huống đó, mình phải xem nó xảy ra như thế này. Thí sinh và huấn luyện viên không hơn nhau nhiều tuổi lắm. Cả Tú, Khuê và Thùy đều chỉ hơn thí sinh chừng 3 - 4 tuổi, việc bản thân tôi hay huấn luyện viên nào khác có hành xử không đúng với thí sinh thì cũng nên suy xét một cách khách quan.

Mình sai thì mình nhận. Sau đó sửa chữa cho phù hợp. Nếu tôi có vấn đề gì không hợp lý, thí sinh đội tôi hay thí sinh đội khác bật lại thì tôi cũng chấp nhận thôi. Cuộc sống mà, không có gì tuyệt đối cả. Không phải mình là huấn luyện viên mà có quyền áp đặt suy nghĩ vào tất cả mọi thứ. Đôi lúc cũng cần lắng nghe để đội mình có chiến thuật tốt hơn. Quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng chứ không phải những cuộc cãi vã hay đặt cái tôi quá lớn.

Với những ý kiến cho rằng Hoàng Thùy chưa phải là cái tên thích hợp cho vai trò huấn luyện viên "The Face" thì sao? Chị có phiền lòng vì những lời chê trách nhắm vào mình?

Điều này đã xuất hiện khi tôi mới nhận lời làm huấn luyện viên The Face. Tôi cũng từng giải thích và đưa ra dẫn chứng rằng mình đã làm việc với nhiều nhãn hàng trong tư cách người mẫu quảng cáo chứ không phải người mẫu catwalk. Ở Việt Nam, cái tên Gương mặt thương hiệu khiến cho mọi người nhầm lẫn về tính chất cuộc thi. Như ở nước ngoài, huấn luyện viên The Face là những siêu mẫu có tên tuổi, sức ảnh hưởng trong nghề.

Khi ngồi ghế nóng chương trình này, việc đầu tiên tôi giúp các thí sinh đó là có thêm những kỹ năng về nghề người mẫu, kỹ năng chụp hình, kỹ năng catwalk, kỹ năng diễn xuất. Đã có thời điểm, mọi người bất ngờ vì Hoàng Thùy làm huấn luyện viên. Nhưng tôi cho rằng, cái bất ngờ đó xuất phát từ việc tôi là Quán quân Vietnam's Next Top Model nhưng lại ngồi ghế nóng The Face. Về khả năng của mình, tôi rất tự tin. Bằng cả trái tim, tôi tự tin sẽ mang hết những gì mình có để giúp thí sinh. Tính tôi không phải kiểu người giấu nghề hay sợ người khác sẽ hơn mình. Có cái gì thì tôi sẽ lôi ra dạy hết. Ban tổ chức The Face mời tôi làm huấn luyện viên, có thể họ đã nhìn ra khả năng của tôi và trân trọng tôi. Tôi rất cám ơn vì điều đó.

Nói thế có nghĩa là chị rất tự tin ngồi ở ghế nóng dù từng dính lời đồn là người thay thế cho Hồ Ngọc Hà - Minh Hằng?

Câu hỏi về năng lực này không biết là có đặt ra cho riêng tôi không? Hay là đặt ra chung cho cả 3 huấn luyện viên? Vì nếu so về năng lực, 3 người đâu có sự chênh lệch là mấy đâu (Cười). Tôi nghĩ thế này, mùa trước lúc Lan Khuê ngồi ghế nóng cùng Phạm Hương - Hồ Ngọc Hà, cô ấy cũng là một cái tên mới và bị khán giả nghi ngờ năng lực rất nhiều. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó cô ấy chưa có nhiều hợp đồng quảng cáo lắm.

Nhưng sau khi chương trình The Face phát sóng thì cô ấy đã bật lên và có nhiều hoạt động quảng cáo hơn. Chứ nói về mặt thua kém thì khó xác định ở đây lắm. Khuê - Thùy - Tú không ai thua kém ai cả. Tôi cũng không lo sợ sẽ bị nói này nói nọ là người thay thế hay so sánh gì đâu. Cứ tự tin làm việc của mình thôi, lo sợ hoài thì làm sao làm việc được.

Bình thường thấy Hoàng Thùy cũng không phải là người quá hoạt ngôn. Vào chương trình rồi chị có thay đổi điều này không?

Tôi ít nói chỉ là không muốn đụng đến những chuyện nhạy cảm thôi. Còn đã vào chương trình, dạy thí sinh thì tôi rất quyết liệt, đâu ra đó chứ không có nhập nhằng. Có người hỏi tôi rằng trước giờ không nói nhiều, lỡ vào chương trình có sự thay đổi rồi dẫn đến bị khán giả ghét thì sao. Tôi chỉ trả lời thế này, giống như mình có quá nhiều hình xấu rồi giờ có thêm 1 cái cũng chả sao. Con người tôi như thế nào thì vẫn sẽ thể hiện như thế.

Từ sau Vietnam's Next Top Model tôi thấy một điều là rất nhiều người thích câu chuyện của mình. Trong suốt 6 năm qua, rất nhiều bạn trẻ đã nói với tôi rằng các bạn có cảm hứng từ câu chuyện của tôi. Kể cả các bạn thi The Face năm nay cũng thế. Lúc chọn thí sinh, các bạn nói rằng vì câu chuyện phấn đấu vươn lên này mà các bạn đã về với đội tôi.

Hoàng Thùy đang tạo cảm giác là chị sẽ rất đanh đá ở "The Face" năm nay. Điều này sẽ xảy ra chứ?

Tất cả các huấn luyện viên đều đanh đá như nhau. Nhưng như tôi đã nói, cái gì cũng phải dựa trên nền tảng văn minh. Và tôi đã vận dụng điều này để kiềm chế cái sự ác trong người mình lại. Lan Khuê là người khá là điềm tĩnh, cô ấy luôn có chiến thuật để định hướng hình ảnh của mình. Còn Minh Tú lại là người rất bản năng. Còn bản năng như thế nào thì mọi người phải xem chương trình mới biết được.

Xin cám ơn Hoàng Thùy vì đã dành thời gian trò chuyện!

Theo Tri thức trẻ