Hoài Lâm - sao trẻ vụt sáng và sự nghiệp dang dở ở tuổi 23

Năm 2014 có lẽ là năm Vpop gọi tên Hoài Lâm. Nam ca sĩ trẻ khi đó mới 19 tuổi chiếm trọn tình cảm của khán giả khi tham gia Gương mặt thân quen mùa thứ hai. Hoài Lâm khác với vô số nghệ sĩ trẻ khác, hội tụ cả tài hoa và ngoại hình. Bấy giờ, Hoài Lâm còn có “bệ đỡ” vững chắc là cha nuôi Hoài Linh và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nhưng ngay sau đó, Hoài Lâm đã không thể duy trì độ hot của mình. Mới đây, đại diện nam ca sĩ xác nhận Hoài Lâm muốn tiếp tục nghỉ ngơi, tạm rời xa showbiz trong hai năm.

Hoài Lâm vụt sáng như một hiện tượng ở showbiz.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh hoàn toàn không ủng hộ quyết định này. Theo Mr. Đàm, nghỉ hai năm là quãng thời gian quá dài với đời một nghệ sĩ trẻ. Khán giả yêu quý Hoài Lâm lo lắng sự nghiệp của nam ca sĩ sẽ trở về con số không sau hai năm nữa.

Vụt sáng từ “zero”

Trong một talk show, nhạc sĩ Đức Trí so sánh sự thành công của Hoài Lâm giống những người “từ zero đến hero”. Anh nổi tiếng chóng vánh chỉ sau một game show. Tất nhiên, Hoài Lâm có được điều đó cũng nhờ sự khác biệt của mình so với phần lớn nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ anh quản lý một đoàn nghệ thuật cải lương tại quê. Ngay từ nhỏ, Hoài Lâm đã bộc lộ tố chất về giọng hát dù không học chuyên sâu âm nhạc.

Hoài Lâm đối diện những áp lực khi nổi tiếng quá sớm.

13 tuổi, Hoài Lâm được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi, chỉ dẫn và định hướng sự nghiệp. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời làm nghề của Hoài Lâm. Những năm đầu ca hát, anh được theo “bố” Hoài Linh đi diễn khắp nơi. Hoài Lâm tỏ ra có duyên và đa tài khi có thể hát nhiều thể loại nhạc, biết diễn kịch và giả giọng một số ca sĩ nổi tiếng.

Khán giả yêu thích chất giọng trầm ấm và ngọt ngào của Hoài Lâm. Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận luôn e dè khi hát với Hoài Lâm. MC Trấn Thành tâm sự hâm mộ giọng hát và sự đa năng của Hoài Lâm.

Ở tuổi 14, 15, Hoài Lâm đã được diễn khắp các tỉnh thành. Anh sớm được khán giả nhớ đến với tư cách là “con trai danh hài Hoài Linh”. Album đầu tay của Hoài Lâm mang tên Về đâu mái tóc người thương ra mắt năm 2013 và tạo được dấu ấn nhất định.

19 tuổi, Hoài Lâm trở thành sao sau những màn hóa thân xuất sắc trong Gương mặt thân quen. Cát-xê đi hát của anh tăng chóng mặt, được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

Công khai bạn gái sớm, Hoài Lâm gặp nhiều tranh cãi.

Nhận xét về con trai, Hoài Linh không giấu sự tự hào: “Tôi thích chất mộc của Hoài Lâm trong giọng hát trữ tình. Ca sĩ thì phải có nét riêng. Dòng nhạc của Hoài Lâm cũng không phải là nhạc í a, í ới. Hoài Lâm cần sự ngọt ngào và ngọt ngào từ chính bản thân Lâm”.

Sự nổi loạn của tuổi trẻ, dang dở sự nghiệp

Nhiều người từng cho rằng sau bệ phóng ở Gương mặt thân quen, Hoài Lâm với giọng hát trời phú sẽ ngày càng tỏa sáng. Nhưng anh đã không làm được điều đó.

Từ năm 2015, Hoài Lâm dần biến mất khỏi showbiz dù vẫn ra sản phẩm âm nhạc mới. Không lâu sau đó, con nuôi Hoài Linh công khai tình cảm với cháu gái danh hài Bảo Quốc. Họ còn tiết lộ yêu nhau bí mật trong 5 năm.

Có thể nói việc công khai tình yêu ở tuổi đôi mươi và hứa hẹn chuyện kết hôn sớm phần nào kéo sự nghiệp Hoài Lâm xuống. Những người không ủng hộ nam ca sĩ cho rằng anh còn quá trẻ để tính tới chuyện kết hôn.

Từ năm 2017, Hoài Lâm chỉ còn gắn liền với chuyện tình cảm và sự thay đổi về ngoại hình. Cùng với đó là một số tin đồn liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện. Nam ca sĩ đi diễn ít hơn trước, thỉnh thoảng còn “bùng show” với lý do sức khỏe không đảm bảo. Có lần, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải nhận show diễn thay "đệ tử" khi Hoài Lâm cáo ốm.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã không còn nhắc về Hoài Lâm.

Tháng 11/2017, khi nói về con trai trên Zing.vn, nghệ sĩ Hoài Linh tỏ ra kiệm lời hơn hẳn: “Giận thì cũng không giận gì đâu nhưng nói một vài lần không nghe thì mình nói làm chi. Nói mất công tốn hơi. Thôi để sức đó còn trút hơi thở sau cùng.”

Năm 2018 tiếp tục là một năm trầm của Hoài Lâm. Những ngày tháng 10, thông qua quản lý, Hoài Lâm tuyên bố hủy 12 show diễn trong và ngoài nước từ giờ đến hết năm. Cùng với đó, anh sẽ tạm ngừng ca hát trong hai năm. Ngày 19/10, anh hủy show ở một phòng trà tại Đà Năng chỉ trước giờ diễn.

Những người yêu quý Hoài lâm tin rằng nam ca sĩ đang cần thời gian để ổn định lại tâm lý và sức khỏe cùng giọng hát. Quản lý xác nhận Hoài Lâm hiện giờ có thể hát vài bài liên tục nhưng rất khó để hát trọn đêm.

Trong một lần chia sẻ trên truyền hình với MC Trấn Thành, Hoài Lâm nói về sự áp lực khi nổi tiếng quá nhanh. Đối diện với vô vàn tình cảm từ khán giả và truyền thông là những áp lực không nhỏ dành cho nam ca sĩ trẻ. Đối với Hoài Lâm, đây cũng là lúc anh nhận ra mình không hợp với “sự nổi tiếng”.

“Em đi hát phòng trà, mỗi đêm em hát hai mươi mấy bài và được khán giả ủng hộ nhiệt tình vì lúc ấy em rất là hot. Em được sống như trong mơ vì mọi thứ đã thay đổi. Thế nhưng, một phần em chấp nhận nó, một phần là khi em về đến nhà em cũng không hiểu tại sao”, Hoài Lâm chia sẻ.

Hoài Lâm liệu có còn được chú ý khi trở lại vào năm 2020?

"Chỉ một phút bước xuống phòng hóa trang của Gương mặt thân quen, bao nhiêu ánh mắt nhìn em, bao nhiêu nhà báo đặt câu hỏi phỏng vấn và bao nhiêu sự thay đổi nó làm cho em không quen. Em không biết dùng từ gì cho đúng nữa nhưng thật sự lúc đó em không biết làm cái gì. Em thích được quay về cuộc sống bình yên như ngày nào hơn", Hoài Lâm nói trong xúc động.

Hoài Lâm hứa hẹn sẽ trở lại vào năm 2020 mặc cho sự can ngăn từ "sư phụ" Đàm Vĩnh Hưng. Còn với khán giả, tin rằng họ sẽ chờ đợi sự thay đổi từ nam ca sĩ này sau hai năm nữa. Dù rằng không ít ý kiến nhận định lúc đó anh đang quay trở lại vạch xuất phát.