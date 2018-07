Hoa hậu Nga, Ronaldinho xuất hiện tại bế mạc World Cup 2018

Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam (từ trái sang) có mặt sớm để giao lưu với người hâm mộ. Bộ ba đảm nhiệm vai trò khuấy động lễ bế mạc. Nicky Jam thể hiện ca khúc "X" trước. Sau đó, hai nghệ sĩ còn lại bước ra và cùng hòa giọng hát "Live It Up".