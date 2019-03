Hồ Quỳnh Hương khiêm tốn với thành tích gây bão của học trò Minh Như tại “American Idol”

“American Idol” là một trong những chương trình truyền hình hấp dẫn nhất trên thế giới. Cuộc thi này đã có mặt ở hơn 100 quốc gia bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ qua nhiều kênh truyền hình khác nhau.

Ở một số nước, “American Idol” cũng được phát sóng trực tiếp là Canada, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, UAE). Khán giả Việt Nam cũng có thể xem trực tiếp chương trình trên kênh Star World.

Minh Như

Mùa thứ 17 của “American Idol” đã chính thức lên sóng vào ngày 4/3 (theo giờ Mỹ). Quán quân “The X-Factor 2016” Trần Minh Như không chỉ là thí sinh Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi ca hát đình đám bậc nhất tại Mỹ này mà còn gây tiếng vang khi nhận cơn mưa lời khen của ba giám khảo.

Trong tập mở màn, Minh Như đã giới thiệu mình với nghệ danh là Myra Trần và thể hiện ca khúc “One Night Only” của Jennifer Hudson. Tiết mục của cô bé 19 tuổi đã gây kinh ngạc cho 3 vị giám khảo “quyền lực” là huyền thoại Lionel Richie, ca sĩ Katy Perry và Luke Bryan.

Giám khảo Lionel Richie, cũng là một giọng ca thượng thừa với các bài “Say You Say Me” và “Hello” nổi tiếng, nhận xét về Myra: “Không gì có thể so sánh với em. Em đã bước vào một địa hạt thuộc về mình. Điều tôi muốn ở em là hãy thống trị nó”.

Biểu cảm tròn mắt ngạc nhiên của nữ ca sĩ Katy Perry trong phần thi của Minh Như

Katy Perry tròn mắt kinh ngạc trong suốt màn biểu diễn của Myra Trần và đứng dậy ôm cô khi trao tấm vé vàng vào trong. Perry cảm thán: “Đúng là âm nhạc xóa mờ mọi rào cản ngôn ngữ” và “Tôi chưa bao giờ nghe một giọng ca Việt nào xuất sắc như bạn”.

Tất nhiên Minh Như đã giành được tấm vé qua vòng thử giọng của show thực tế đình đám hàng đầu nước Mỹ, trong sự đồng tình, khen ngợi hết lời của khán giả trong nước và quốc tế.

Tại cuộc thi “The X-Factor 2016”, Minh Như là một “chiến binh” của đội Hồ Quỳnh Hương. Hơn 1 năm bước ra từ cuộc thi, Minh Như bất ngờ chuyển sang Mỹ để định cư và tiếp tục con đường học tập, ca hát.

Chia sẻ về tiết mục gây bão của cô học trò nhỏ, Hồ Quỳnh Hương cho biết chị rất vui và không quá ngạc nhiên vì luôn tin vào năng lực, khả năng của Minh Như.

“Thật sự Minh Như có chất giọng hiếm, mang tính hội nhập, hiện đại và xu hướng nên thường hấp dẫn, thu hút được quốc tế. Vì thế đến, thể hiện tự tin trên sân khấu “American Idol” và ghi được dấu ấn tại cuộc thi này là điều không quá ngạc nhiên” - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Hồ Quỳnh Hương là người trực tiếp hướng dẫn Minh Như tại “The X-Factor 2016”

Trước lo ngại khi mới qua vòng thử giọng nhưng Minh Như đã nhận quá nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ và nghệ sĩ trong - ngoài nước có áp lực cho học trò, Hồ Quỳnh Hương cho biết: “Khen sớm hay nhiều lời khen cũng không sao. Như rất nhiều cuộc thi khác, thí sinh nhận được lời khen là sự khích lệ tinh thần, đặc biệt Minh Như không phải là cô bé dễ bằng lòng với bản thân nên đây sẽ là nguồn động lực rất lớn để cô bé cố gắng”.

Nói về vai trò của mình, giọng ca “Hoang mang” nhấn mạnh: “Minh Như cũng đã đi nước ngoài khá lâu, cô và trò đều bận nên không có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ thi thoảng cô bé nhắn tin hỏi thăm Hương nên tất cả những gì Minh Như có được đến nay đều là do bản thân, sự cố gắng, vững vàng của cô bé.

Hương luôn quan niệm mình chỉ góp sức cho Minh Như trong giai đoạn nhất định chứ không dám nghĩ mỗi bước Như đi đều có sự góp sức của mình. Sự đào tạo của Hương dành cho Như chỉ trong khi tham gia “The X-Factor 2016”, có giúp ích, góp sức gì cho Như không thì Hương không dám chắc, nhưng con đường phía trước là Minh Như chọn, là nỗ lực của Như. Bản thân Hương luôn khao khát các em thành công - dù chỉ đóng góp 1 giây thôi cũng mong các em thành công hơn cô giáo”.

Đồng thời nữ ca sĩ khẳng định, trước hay sau này cô vẫn luôn theo dõi và ủng hộ Minh Như bằng tất cả tấm lòng của một người cô - không có nghĩa là cô giáo.

16 tuổi Minh Như đã thể hiện hát ca khúc nhạc phim bản Việt hóa trong hoạt hình "Moana"

Trước đó, năm 2016, Myra Trần mới 16 tuổi, chính là ca sĩ hát bản Việt hóa ca khúc “How Far I'll Go” của phim hoạt hình “Moana” - được đề cử giải Oscar 2017.

Và cách đây không lâu, cô gái Việt 19 tuổi đã vinh dự xuất hiện tự tin và tỏa sáng trong clip quảng bá “American Idol” phát trên kênh ABC ngay trong khung giờ vàng “Lễ Trao giải Oscar” lần thứ 91.

Minh Như vinh dự xuất hiện trong clip quảng bá American Idol phát ngay trong khung giờ Lễ Trao giải Oscar lần thứ 91

Với những thành tích hiện tại, trên trang cá nhân của Minh Như liên tiếp nhận được lời chúc mừng từ người hâm mộ đến ca sĩ Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Thanh Hà, Hương Tràm, Nguyễn Trần Trung Quân, ...

Tuy nhiên hành trình của Myra tại “American Idol” mới chỉ bắt đầu. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm thất vọng những người yêu thương mình” - Minh Như chia sẻ.

Ngọc Mai