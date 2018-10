Hồ Ngọc Hà chia sẻ về chuyện tình với Kim Lý: "Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa nữa"

- Yêu nhau hơn một năm, chị và Kim Lý dự định thế nào về tương lai?

- Chúng tôi khác nhau về quan điểm hôn nhân, đến giờ vẫn chưa có sự thống nhất. 35 tuổi, Kim cần gia đình và con cái. Kim chưa bao giờ kết hôn. Vì vậy, kỳ vọng của bạn ấy về một mái ấm gia đình sẽ rất đẹp, rất hoàn hảo. Nó khác xa tôi, một phụ nữ từng đổ vỡ và luôn có tâm lý "chim sợ cành cong". Nếu một người đã một lần suýt chết đuối, người ấy sẽ rất sợ bước lại vào vùng nước xoáy. Tôi muốn giữ cho tình yêu của mình còn mãi, bằng cách trở thành tình nhân. Vả lại, những phụ nữ độc lập như tôi sẽ mê cuộc sống tự do. Tôi sợ viễn cảnh vợ chồng yêu nhau, không thể sống thiếu nhau nhưng không biết nói gì vì ngày nào cũng gặp nhau.

Với những trải nghiệm của tôi, tôi hay "xúi" những cô gái bên cạnh mình đừng vội lấy chồng sớm và cũng cho Kim nhiều lời khuyên. Tôi nói thẳng là nếu kết hôn, bạn sẽ phải đối diện với những vấn đề sau, nó có thể giết chết tình yêu, bạn có chấp nhận không...

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong MV mới của ca sĩ.

- Kim Lý nói anh ấy muốn có con với chị. Chị thì sao?

- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa nữa. Hôn nhân có thể là thứ gì đó khiến tôi e ngại, tuy nhiên con cái thì khác. Subeo trước đây không thích có em đâu, nhưng bây giờ lớn rồi, suy nghĩ cũng thay đổi. Tuy nhiên, khi nào có con còn là duyên.

- Chị nghĩ sao về quan điểm phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, nhiều tham vọng sẽ khó yêu ai được dài lâu?

- Trước tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình quá giỏi, quá quyền lực. Tôi không quan trọng mình ở vị trí nào, dù người ta có gọi mình là "nữ hoàng giải trí". Vì xét về nhan sắc, giọng hát hay sức ảnh hưởng, mình chẳng là ai nếu ra thế giới. Tuy nhiên, tôi may mắn có được mỗi thứ một chút, từ đó cố gắng phát huy, học hỏi thêm. Tính tôi nhanh nhẹn từ suy nghĩ đến hành động, đôi lúc lấn át những người bên cạnh. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông tự tin, bản lĩnh và hiểu chuyện, họ sẽ xem đó là điều tích cực và sẽ có cách cân bằng. Còn nếu đối phương luôn so sánh, lo sợ thua kém thì tôi cũng không có nhu cầu ở bên cạnh người như thế.

Hà Hồ luôn chăm chút hình ảnh mỗi lần xuất hiện.

- Trên mạng xã hội, chị rất thẳng thắn, quyết liệt trước những lời chê bai từ anti-fan. Vì sao chị không chọn cách im lặng như nhiều nghệ sĩ khác vẫn làm?

- Tùy vào hoàn cảnh mà người ta có cách ứng xử khác nhau. Ở trường hợp của tôi, im lặng chắc chắn không phải là vàng. Tôi tiếc vì mình đã không xử lý dứt khoát hơn và sớm hơn. Mới đây, sau khi một số người viết thư lên nhà sản xuất Asia's Next Top Model để chửi bới, bôi nhọ mình, tôi nghĩ đã đến lúc cần sòng phẳng. Nếu Hà Hồ tồi tệ như những gì các bạn nói, các bạn không cần làm gì, tôi cũng tự chết từ lâu rồi. Nhưng dựng nên câu chuyện không đúng để nói là điều tôi không chấp nhận.

Tôi luôn sẵn sàng ngồi nói chuyện với những người ghét mình một cách văn minh, thẳng thắn. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm và trả giá, vì mọi thứ xuất phát từ chuyện của mình. Nhưng tôi không nghĩ sau ngần ấy năm, người ta vẫn phẫn nộ như vậy. Tôi đang cùng êkíp dần giải quyết theo cách nhẹ nhàng. Luật an ninh mạng cũng đã ra đời. Tôi tin những ai có ý định mạt sát người khác bằng bàn phím, dù để mua vui hay câu "view" kiếm tiền, sẽ phải xem xét lại.

- Sự nghiệp chị những năm qua bị ảnh hưởng thế nào sau những thị phi?

- Tôi là người tỉnh táo, biết phải làm gì, không làm gì. Người ta nói bây giờ không còn ai muốn cưới Hà Hồ, tôi chỉ cười. Người ta bảo tôi "xuống giá", hết thời, tôi cũng im lặng. Mấy ai biết tôi từng được mời diễn ở MaMa (Mnet Asian Music Awards) Hong Kong cùng Bi Rain, EXO vài năm trước... nhưng đã từ chối. Tôi không muốn hát ở những sân khấu ai cũng mơ tới, vì mình chỉ là hạt cát trôi giữa sa mạc. Tôi không tự tin để sánh ngang với các ngôi sao quốc tế. Về mặt dàn dựng, người ta không thể quá "o bế" mình và tôi cũng không thể thỏa sức đầu tư như ở sân nhà. Bạn tham cái danh làm gì nếu màn diễn của bạn bị nhạt nhòa, chìm nghỉm giữa dàn sao K-pop?

Các ca sĩ trẻ thì không sao, họ cần lan tỏa hình ảnh, cần kinh nghiệm. Nhưng tôi đã ở lâu năm trong nghề, có vị trí thì phải giữ. Tôi muốn mỗi sự xuất hiện của mình phải mang lại sự thú vị, mới mẻ. Nếu không, tôi sẵn sàng ở nhà.

Hà Hồ thị phạm cho thí sinh.

- Việc trở thành giám khảo khách mời Asia's Next Top Model mang đến cho chị trải nghiệm gì?

- Ở Asia's Next Top Model, tôi muốn là chính mình như khi làm giám khảo The Face, The Voice, không chanh chua, chặt chém, ồn ào. Từng là người mẫu nên tôi có chuyên môn, kinh nghiệm, biết chăm chút về hình ảnh, tình cờ có sản phẩm âm nhạc phù hợp với tinh thần của thử thách trong cuộc thi. Được trực tiếp huấn luyện thí sinh giúp tôi đưa ra những nhận xét công tâm, thay vì nhìn hình mà phán đoán cả một quá trình. Về lợi ích, tôi nghĩ đôi bên đều có nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho mình.

- Chị định hướng cho bản thân thế nào trong 5 năm tới?

- Tôi hình dung trong 5 năm nữa, tôi sẽ trở thành một phụ nữ điềm tĩnh hơn, dành nhiều thời gian cho hai đứa con và có lẽ vẫn đứng trên sân khấu. Hiện tại, tôi làm việc không ngừng. Tôi là trụ cột kinh tế của cả gia đình, cần đảm bảo cho bố mẹ, con cái sự ổn định. Bên cạnh âm nhạc, tôi cũng dành thời gian để điều hành thương hiệu do mình sáng lập. Lời lãi thì vẫn chưa có nhưng tôi hài lòng về sự phát triển của nó. Tôi có nhiều tham vọng với việc kinh doanh và vẫn đi từng bước thận trọng. Tôi trực tiếp ra nước ngoài làm việc với đối tác, tự test mỹ phẩm trên chính cơ thể của mình.

Ra nghề nhiều năm, tôi thấy việc học là rất quan trọng. Tôi vẫn học tiếng Anh mỗi tuần vì trí nhớ rất kém, không luyện sẽ quên. Tôi cho Subeo theo học trường quốc tế thật sớm, tạo cho con môi trường nói tiếng Anh tự nhiên. Muốn phát triển ra thế giới, ngoại ngữ là điều đầu tiên phải chinh phục. Sau khi ra quốc tế, bạn sẽ thấy mình còn nhỏ bé thế nào, cần phải học hỏi, điều chỉnh những gì.

Theo Vân An



VnExpress