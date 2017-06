Hồ Ngọc Hà bị soi âm thầm "like" chia sẻ đá đểu fan Minh Hằng!

Cách đây không lâu, câu chuyện Minh Hằng bị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải rời ghế nóng chương trình The Face 2017 nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Trong khi Minh Hằng xác nhận giọng ca "What is love" là người khiến mình phải tự nguyện ra đi thì Hồ Ngọc Hà chỉ chia sẻ úp mở trong một chương trình rằng "tôi không bao giờ muốn làm những điều không hay giống như những gì người ta nói".

Minh Hằng khóc khi xác nhận bị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải rời ghế nóng The Face.

Tuy nhiên, sau khi gây sóng gió dư luận với hàng loạt phát ngôn gây sốc, cả Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng đều giữ thái độ im lặng và tránh nhắc tới đối phương. Mới đây, bộ đôi người đẹp đã có dịp tái ngộ trong một sự kiện. Thế nhưng sau đó, nhiều người tinh ý nhận ra Hồ Ngọc Hà âm thầm like chia sẻ của một cư dân mạng "đá đểu" fan của Minh Hằng.

Cụ thể, người này tiết lộ khi tham gia chương trình, chỉ có cộng đồng fan của Hồ Ngọc Hà được một kênh truyền thông chụp hình và fan của Minh Hằng thì không. Do đó có khá nhiều người hâm mộ giọng ca "Một vòng trái đất" đã bày tỏ trạng thái "phẫn nộ" cho kênh truyền thông này.

Hồ Ngọc Hà like chia sẻ đá đểu fan Minh Hằng.

Theo Thời đại