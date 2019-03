Hai bộ trưởng Hàn cúi đầu xin lỗi vì loạt scandal tình dục

Tờ Yonhap News đưa tin, chiều 19/3, Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Hàn Quốc - ông Kim Bu Gyeom cùng Bộ trưởng Tư pháp Park Sang Ki tham dự buổi họp báo liên quan tới các scandal tình dục gây xôn xao showbiz suốt thời gian qua. Tại sự kiện, hai ông cúi đầu xin lỗi công chúng, đồng thời bày tỏ sẽ "đi đến cùng vụ việc". Trước đó, ngày 18/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng có yêu cầu quyết liệt tìm hiểu và làm sáng tỏ các scandal tình dục tai tiếng, bao gồm vụ của bar Burning Sun do Seungri làm chủ, và vụ Jang Ja Yun tự tử cách đây 10 năm.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Park cho biết liên quan đến vụ việc của Jang Ja Yun, việc điều tra sẽ được mở rộng thêm 2 tháng nữa. Ông thừa nhận nhiều năm qua, nhiều công tố viên, cảnh sát... đã điều tra thiếu trung thực, ngăn cản việc khám phá sự thật, gây phẫn nộ trong dư luận. Ông Park khẳng định thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ dốc sức để tìm ra sự thật.

Hai bộ trưởng xin lỗi vì những ồn ào thời gian qua của showbiz Hàn Quốc.

Trong khi đó, ông Kim xin lỗi vì vụ việc cảnh sát cấu kết với các nhân vật trong giới giải trí tàng trữ chất cấm, môi giới gái mại dâm, quay lén và phát tán video sex, đồng thời hứa sẽ làm sáng tỏ mọi hồ nghi và xử lý mạnh tay những kẻ chống lưng.

Vụ án của Seungri và Jang Ja Yun gây ồn ào showbiz suốt những ngày qua.

Ca sĩ Seungri (cựu thành viên nhóm Big Bang) bị tố cáo môi giới mại dâm, buôn bán chất cấm, hối lộ cảnh sát, trốn thuế. Từ các bê bối của cựu thành viên nhóm Big Bang, giới chức Hàn điều tra sai phạm của những người bạn của Seungri, trong đó có vụ Jung Joon Young quay lén và phát tán video sex, Choi Jong Hoon (cựu thành viên nhóm F.T. Island) hối lộ cảnh sát .

Cùng lúc này, một loạt thông tin liên quan vụ nữ diễn viên Jang Ja Yun tự tử cách đây 10 năm được xới lại. Danh sách 31 nhân vật trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh, chính trị mà Ja Yun tố cáo từng lạm dụng cô vẫn chưa có ai bị kết tội với lý do "không đủ chứng cứ". Dưới sức ép dư luận, vụ điều tra được mở rộng thêm hai tháng. Tổng thống Hàn Quốc trực tiếp yêu cầu nghiêm khắc điều tra vụ án, trả lại công bằng cho người đã mất.

Theo Ngôi sao