Hạ Vi công khai bạn trai mới vào đúng ngày Valentine sau khi chia tay Cường Đô La

Sau khi mối tình đầy sóng gió và ồn ào với doanh nhân Cường Đô La kết thúc vào tháng 7/2017, Hạ Vi gần như sống khép kín và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cô cũng hiếm khi để lộ chuyện tình cảm cá nhân trước công chúng.

Tối 14/2, Hạ Vi bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai giấu mặt cùng lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào: "That you are not alone. For I am here with you" (Tạm dịch: Anh không cô đơn đâu, vì em luôn ở đây bên anh). Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ bức ảnh xinh đẹp của mình cùng bó hoa lớn được người yêu tặng.

Hạ Vi công khai có bạn trai mới đúng ngày lễ tình nhân

Hạ Vi xinh đẹp với bó hoa rực rỡ được người yêu tặng nhân ngày Valentine

Dù không công khai danh tính của nửa kia, thậm chí bức ảnh chụp cùng người yêu cũng đã bị làm mờ và chỉ nhìn được phía sau lưng, bạn trai của Hạ Vi cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và phong độ cùng gu ăn mặc cực chất.

Như vậy, sau gần 2 năm chia tay Cường Đô La trong ồn ào thì giờ đây, cả hai đều đã có cuộc sống mới cực hạnh phúc bên nửa kia của mình.

Hạ Vi và Cường Đô La từng có thời gian 2 năm bên nhau và chia tay trong ồn ào

Theo Sở hữu trí tuệ