Hà Kiều Anh lần đầu trải lòng về việc đóng “cảnh nóng” năm 15 tuổi

Trốn gia đình đi thi Hoa hậu và bất ngờ đăng quang

Trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh là Hoa hậu duy nhất đăng quang khi mới 16 tuổi. Thời điểm đăng quang, chị đang theo học Trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP. HCM.

Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu toàn quốc do báo Tiền phong tổ chức năm 1992 (tiền thân Hoa hậu Việt Nam), chị còn nhiều giải thưởng sắc đẹp khác như: Top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới năm 1993, giải phụ Miss Taejon, giải thể hình đẹp nhất cuộc thi Người mẫu Đông Nam Á tại Singapore 1995 - Á hậu 2 chung cuộc, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai cập 1998…

Hà Kiều Anh thời mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: TL.

Sau khi đăng quang, Hà Kiều Anh vướng phải một số “scandal” liên quan đến chuyện đời tư và sự nghiệp. Trong chương trình “Phụ nữ quyền năng” mới đây, người đẹp họ Hà đã lần đầu tiên trải lòng về những sự cố đã qua.

Hà Kiều Anh cho biết, trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992, chị đã làm người mẫu cho một công ty với mức cát sê 90.000 - 150.000/đêm. Trong khi đó, nếu có danh hiệu thì cát sê sẽ từ 800.000 - 1,2 triệu đồng.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu mình thành Hoa hậu mình sẽ được đi giữa sàn diễn, được mặc những bộ trang phục nổi bật nhất và đặc biệt là kiếm được nhiều cát sê nhất. Tuy nhiên, vì lúc đó gia đình vẫn quan niệm “xướng ca vô loài” nên tôi đi thi giấu bố mẹ, không cho ai biết. Đi thi không có quần có áo gì hết, chỉ có mỗi bộ áo dài trắng học sinh, tiền cũng không có. Trong khi đó, các thí sinh khác lại có nhiều quần áo. Chẳng hạn như Vi Thị Đông có sự tài trợ quần áo của NTK Đức Hùng nên được chuẩn bị rất kỹ. Đến khi tôi được vào vòng trong, báo chí đăng tải thông tin tràn lan lúc đó cả nhà mới biết.

Mẹ tôi bảo với tôi rằng: “Sao con đi thi Hoa hậu mà con không nói cho cả nhà biết. Con phải nói mọi người mới biết mà giúp con chứ”. Lúc đó mẹ mới dẫn đến nhà may Sỹ Hoàng may cho một bộ áo dài, rồi đến một nhà may khác may một bộ dạ hội. Nói chung, hành trang đi thi Hoa hậu Toàn quốc lúc đó chỉ có một bộ áo dài, một bộ dạ hội.

Tôi còn nhớ, lúc đó Cindy Thái Tài trang điểm rất đẹp nhưng lấy công rất cao mà tôi lại không có tiền nên không dám nhờ anh (lúc đó Cindy Thái Tài chưa chuyển giới). Cho đến khi vào đến chung kết, Thái Tài mới gọi tôi ra bảo đừng đi thi nữa vì thi sẽ rớt, không được giải gì, rồi lại khóc tội nghiệp.

Nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 1992 sau 26 năm đăng quang.

Tôi bảo “Thôi, em cứ đi thi xem sao, có rớt cũng không sao vì có ai biết em là ai đâu”. Cuối cùng nhân duyên cứ đưa đẩy khiến tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi trở thành Hoa hậu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cảm xúc của ngày hôm đó, nó rất khó để diễn tả bằng lời”, Hoa hậu Hà Kiều Anh kể.

Vai diễn đầu đời đã phải đóng "cảnh nóng"

Hoa hậu họ Hà thừa nhận, trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 1992, chị có đến casting phim “Vĩnh biệt mùa hè” của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà sau đó những ứng viên trúng tuyển lại không xuất hiện trong phim đó. Sau đó, chị lại được đạo diễn Trần Phương chọn đóng vai nhỏ trong phim “Người tình trong mơ” cùng diễn viên Lê Tuấn Anh và Thu Hà. Đây là vai diễn đầu đời nhưng cũng là vai diễn mà Hà Kiều Anh phải đóng “cảnh nóng”.

“Tôi nhớ, hôm đó, khi đoàn phim “Người tình trong mơ” quay dưới cổng nhà tôi thì tôi đứng thập thò xem. Bỗng có anh trợ lý ngoắc tôi lại hỏi: “Em có thích đóng phim không?”, tôi gật đầu “Dạ thích ạ”. Vậy là anh đó mới dẫn tôi đến gặp chú Trần Phương và cô thư ký. Chú Trần Phương sau khi gặp tôi xong thì gật đầu ra vẻ đồng ý.

Anh trợ lý mới bảo tôi: “Phim đã quay rồi nhưng vẫn đang cần một diễn viên đóng vai người mẫu trẻ cho một hoạ sĩ vẽ. Hoạ sĩ đó chính là diễn viên Lê Tuấn Anh”. Nói thật thời đó Lê Tuấn Anh đẹp trai và nổi tiếng lắm. Nghĩ mình được đóng với một diễn viên đẹp trai lẫn nổi tiếng như anh Lê Tuấn Anh là tôi đồng ý luôn.

Cảnh của Hà Kiều Anh trong phim "Người tình trong mơ". Ảnh: TL.

Trước khi quay, bên đoàn phim có cử người đến gặp mẹ tôi để ký hợp đồng và cam kết đảm bảo an toàn cho tôi trong quá trình quay.

Khi tôi ra Nha Trang để quay phim thì trợ lý đạo diễn bảo tôi lên tàu ra đảo vì tất cả các cảnh quay của tôi ở trên đảo. Ra đến đảo, đạo diễn bảo tôi “Cởi áo ra đi”. Tôi sững sờ hỏi lại “Cởi áo để làm gì ạ?”, đạo diễn trả lời “Ơ thế làm người mẫu cho hoạ sĩ vẽ tranh thì mặc áo làm gì?”. Lúc đó tôi khóc quá trời khóc luôn. Tôi bảo: “Bây giờ con không đóng nữa được không, ai lại đóng phim mà bắt con cởi quần cởi áo hết thế này?”.

Thấy vậy, cô thư ký mới ra bảo: “Thôi bây giờ con lỡ ký hợp đồng rồi, nếu con không quay là con phải đền nhiều tiền lắm”. Cô ấy cũng giải thích rằng tôi chỉ không mặc quần áo dài thôi chứ vẫn mặc quần áo lót, có một tấm voan mỏng vòng qua người và góc máy sẽ lấy mờ mờ chứ không quay lộ hết.

Lúc đó đạo diễn cũng đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại mỗi quay phim, đạo diễn và anh Lê Tuấn Anh. Trong tình thế bất đắc dĩ đó tôi đành phải chấp nhận vì không còn cách nào khác”, Hà Kiều Anh nhớ lại.

Trở về nhà sau khi hoàn thành cảnh quay trong phim, Hà Kiều Anh không dám nói cho ai biết chuyện. Thời đó, chuyện con gái chưa lấy chồng đã đi đóng phim cảnh hở hang là chuyện rất tày đình. Mãi đến khi đăng quang Hoa hậu, người đẹp này mới thú nhận với mẹ về cảnh trong phim.

“Trớ trêu là bộ phim lại chiếu vào đúng lúc tôi vừa đăng quang Hoa hậu. Lúc đó tôi và cả gia đình đều rất lo lắng. Nhưng rất may mọi người cũng hiểu chuyện và danh hiệu Hoa hậu lại trở thành “phương tiện” để quảng cáo cho bộ phim nổi tiếng rất hiệu quả”, Hà Kiều Anh nói thêm.

Theo Hà Tùng Long/Dân Trí