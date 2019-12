Hà Anh Tuấn chính thức lên tiếng trước tin đồn hẹn hò Phương Linh

Cụ thể, nghi vấn này xuất phát khi Phương Linh đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông bí mật, và đáng nói người này lại mang chiếc đồng hồ màu xanh da trời rất giống với chiếc đồng hồ Hà Anh Tuấn đeo cách đây không lâu. Mặc dù cả 2 vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng nhiều người lập tức gửi lời chúc mừng và nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi mới của Vbiz.



Bức ảnh làm dấy lên tin đồn Hà Anh Tuấn đang hẹn hò Phương Linh

Tuy nhiên, cho đến mới đây, giữa hàng loạt ồn ào, bàn tán xôn xao, Hà Anh Tuấn đã chính thức lên tiếng. Theo đó, nam ca sĩ viết: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tôi đang độc thân. Làm ơn xin đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kì ai).

Theo Nguoiduatin.vn