Giàu có, nổi tiếng nhưng mỹ nam "Hạ cánh nơi anh" vẫn "ế" dù đã qua 3 cuộc tình

Hyun Bin không còn là cái tên xa lạ với khán giả châu Á. Nam diễn viên sinh năm 1982 đã có rất nhiều phim "gây sốt" với tần suất xuất hiện dày đặc trong nhiều sự kiện đình đám.

Xưng đáng với nghệ danh "Hyun Bin - Tỏa sáng", anh ngày càng thăng tiến và thành công trong nghề.

Hyun Bin vào vai Đại úy Yoo trong "Hạ cánh nơi anh".

Hyun Bin sinh ra trong một gia đình khá giả có bố mẹ và anh trai. Từ nhỏ nam diễn viên đã gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ điển trai cùng vóc dang cáo ráo vượt trội. Ngay khi học hết Trung học, Hyun Bin bước chân vào cánh cổng trường đại học nghệ thuật Chung-ang.

Nhờ chiều cao cùng vẻ đẹp nổi bật nên Hyun Bin được nhiều đạo diện nhắm đến. Tuy nhiên, những năm đầu chạm ngõ điện ảnh, Hyun Bin không thực sự thành công.

Hyun Bin trong phim "Tôi là Kim Sam Soon".

Năm 2005 Hyun Bin chính thức vụt sáng thành sao với bộ phim tình cảm hài hước "Tên tôi là Kim Sam Soon". Bộ phim đã giúp danh tiếng của Hyun Bin nổi tiếng khắp Châu Á. Cũng nhờ bộ phim này, Hyun Bin nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards.

5 năm sau, Hyun Bin góp mặt trong bộ phim "Secret Garden" của đài SBS. Đây là bộ phim cuối cùng của Hyun Bin trước khi anh nhập ngũ khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cũng là bộ phim khiến khán giả nhớ tới anh nhiều nhất.

8 năm trôi qua nhưng sự mến mộ của người hâm mộ dành cho Secret Garden vẫn không hề giảm sút. Thời điểm ấy, hiệu ứng Secret Garden được so sánh không hề thua kém với Hậu Duệ Mặt Trời của năm 2016.



Hyun Bin và Hariwon phim "Secret Garden".

Ngoài 2 bộ phim đình đám, Hyun Bin còn được biết đến với các tác phẩm như: A Millionaire's First Love, The Snow Queen, The World That They Live In. Mới đây, Hyun Bin lại khiến khán giả thổn thức và ngày đêm chờ mong trong "Hạ cánh nơi anh", vai diễn Đại úy Yoo đã giúp anh nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người xem.

Bên cạnh sự nghiệp ổn định, Hyun Bin cũng không kém cạnh bất nam diễn viên đình đám nào. Hyun Bin còn tự lập công ty để lo cho bản thân mọi mặt. Năm 2013, nam diễn viên đã bỏ ra hơn 4 triệu USD (khoảng 100 tỷ VND) để mua một tòa nhà ở khu Cheongdamdong. Tòa nhà 11 tầng, bao gồm 4 tầng hầm và 7 tầng cao, được xây dựng trên nền đất 360m2, với diện tích sử dụng tổng là 1592m2.

Hiện tại, giá của tòa này vào khoảng 10 triệu USD (hơn 200 tỷ VND). Toàn bộ số tiền được thanh toán hết, Hyun Bin không vay mượn ngân hàng. Và trong khi Hồ Ca khá kín đáo về tài sản của mình thì Hyun Bin lại khiến mọi người phải ngạc nhiên khi anh khá “mát tay” trong kinh doanh và thu được rất nhiều tiền từ việc này.

Hyun Bin - Song Hye Kyo

Ngoài ra số tiền anh kiếm được cũng vào top sao hạng A, trang Ilgan Sports tiết lộ, Hyun Bin được trả 100 triệu won (2 tỉ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình mà anh tham gia. Đây được xem là mức cát - xê cao nhất nhì tại Hàn Quốc. Với phim điện ảnh, cát - xê của Hyun Bin là khoảng 400 - 600 triệu won (8,1 tỉ - 12,1 tỉ đồng) cho mỗi phim điện ảnh mà anh tham gia.

Sự nghiệp lẫn gia tài đều ổn định nhưng đường tình duyên của Hyun Bin thuộc dạng "lắm mối tối nằm không". Anh trải qua 3 mối tình với 3 mỹ nhân đình đám của showbiz Hàn nhưng hiện tại Hyun Bin vẫn "ế".

Năm 2006, Hyun Bin và Hwang Ji Hyun bắt đầu mối quan hệ tình cảm của mình. Tình cảm của cặp đôi này nảy nở ngay sau khi Hyun Bin hoàn thành dự án Tên tôi là Kim Sam Soon và tiến triển trong suốt thời gian anh chàng này tham gia dự án phim Snow Queen. Sau 1 năm hẹn hò bí mật, tháng 2/2017 Hyun Bin thừa nhận chuyện tình cảm. Sau 3 tháng công khai, tháng 5/2017, Hyun Bin xác nhận cả hai đã chia tay.

Hyun Bin bị đồn phim giả tình thật với Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh".

Năm 2008, Hyun Bin và Song Hye Kyo gặp nhau trên phim trường "The World That We Live In". Bộ phim không chỉ khiến danh tiếng của cả hai càng ngày càng nổi tiếng mà còn mang đến cho họ một tình yêu đẹp.

Thời điểm đó, Song Hye Kyo và Hyun Bin được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất Hàn Quốc khi tương xứng về cả ngoại hình lẫn danh tiếng. Khi cả hai chính thức công bố với khán giả vào năm 2009 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng cả 2 vẫn đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay Song Hye Kyo, Hyun Bin mất 5 năm để quên đi tình cũ. Tháng 12/2016, nam diễn viên xác nhận hẹn hò Kang Sora, chân dài nóng bỏng của điện ảnh Hàn. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng nhanh chóng kết thúc sau 1 năm. Anh hiện tại vẫn "ế" toàn tập và chờ đợi một cuộc tình mới.



Đỗ Quyên (th)