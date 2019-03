Em gái "đồ tể" Công Lý của "Những cô gái trong thành phố": Cuộc sống vợ hiền mẹ đảm gây ngỡ ngàng

Trong phim "Những cô gái trong thành phố", nhân vật Ly có tính cách ngông nghênh, lấc cấc, đi đến đâu cũng gây sự. Trong phim này, Ly sống cùng người anh trai đi tù mười mấy năm mới về. Cô thích đánh lô đề nên cả 2 anh em rơi vào cảnh nợ nần, phải chuyển chỗ trọ liên tục.

Trước khi đảm nhân vai Ly của "Những cô gái trong thành phố", Thúy An là một diễn viên chuyên nghiệp của nhà hát Kịch Hà Nội. Cô còn tham gia các phim truyền hình của VFC như: Ma làng, Trò đời, Giọt nước mắt muộn màng, Người phán xử, Cơn mưa ngang qua... Đặc biệt vai Hương Phố trong "Người phán xử" đã giúp Thúy An thực sự đổi đời và có thêm thu nhập.

Ly trong phim "Những cô gái trong thành phố".

Khi ở trên phim, Thúy An chuyên trị những vai "cave" nhưng thực sự là một diễn viên chuyên nghiệp nên cô không cảm thấy ngại vì điều đó. Nói về những vai diễn của mình, Thúy An tâm sự: "Làm nghề diễn mà lại sợ bị so sánh thì những diễn viên như tôi bỏ nghề lâu rồi. Cái nghề này khó tránh khỏi so sánh".

Nói về lý do ưa thích những vai diễn kiểu này, Thúy An trải lòng: "Khi nhận những dạng vai càng giống nhau là đang làm khó mình nhưng tôi lại thích điều đó. Bởi lúc đấy mình sẽ cần phải suy nghĩ để tìm được những chi tiết diễn làm điểm nhấn cho vai, để khán giả sẽ không có cảm giác mình bị lối diễn một màu. Đây chính là lý do khiến những vai diễn cá tính luôn thu hút tôi đến vậy".

Thúy An nổi bật với dang con gái lấc cấc bất cần đời và sống buông thả nhưng ngoài đời, cô lại là một diễn viên sống có trách nhiệm. Trong phim người ta ghét cô nhưng khi biết cuộc sống ngoài đời thực của nữ diễn viên thì mọi người càng yêu mến.

Diễn viên Thúy An và con trai nhỏ.

Cuộc sống của Thúy An cũng bình thường như bao gia đình ở Hà Nội khác. Cô cùng chồng và con trai sống trong khu tập thể 6 tầng. Ngày ngày, Thúy An vẫn phải đi bộ 6 tầng lên tổ ấm của mình. Vì ở trong khu tập thể cũ nên ngày ngày Thúy An vẫn leo cầu thang bộ bình thường.

Mỗi buổi sáng cô bắt đầu bằng việc đánh thức cậu con trai nhỏ - bé Bốp - và đưa bé tới trường. Sau khi gửi con xong, Thúy An sẽ bắt đầu các công việc của mình. Hiện tại ngoài đóng phim, Thúy An còn kinh doanh quán cafe ở xa nhà. Dù vất vả nhưng người đẹp vẫn luôn cố gắng vì một căn nhà nho nhỏ có thang máy, đi lại đỡ vất vả.

Vợ chồng diễn viên Thúy An.

Nói về điều ước đó, Thúy An tâm sự: "Chúng tôi cũng có ý định từ giờ đến sang đầu năm sau sẽ mua một căn nhà nho nhỏ, để tiện đi lại sinh hoạt với nơi làm việc của hai vợ chồng cũng như trường học của con trai".

Không chỉ là một người vợ yêu thương chiều chuộng con, Thúy An còn là người tâm lý trong cuộc sống hôn nhân. Khi nói về chồng mình, Thúy An không tiếc lời khen: "Tôi may mắn khi có người chồng luôn biết thông cảm, chia sẻ với vợ. Anh ấy cũng là người yêu thích nghệ thuật, không ghen lung tung. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Khi xem cảnh gợi cảm của vợ, anh ấy chỉ cười cười.

Chuyện cãi vã, mâu thuẫn thì vợ chồng nào cũng có. Thời gian đầu khi cưới, chúng tôi hay mâu thuẫn toàn những chuyện không đâu. Nhưng khi ở với nhau lâu, hai người hiểu tính và có thể bỏ qua cho nhau".

Gia đình hạnh phúc của Thúy An.

Một diễn viên có đời sống bình dị nhưng luôn hết lòng với nghề, sẵn sàng vào những vai gai góc, đòi hỏi sự hy sinh là hình ảnh đẹp của Thúy An. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tò mò về chuyện con trai có hỏi cô về những phân cảnh nhạy cảm không, nữ diễn viên tâm sự: "Tôi không ngại khi ăn mặc hở hang bởi những trang phục đó phù hợp cho vai diễn. Về phần con tôi thì cháu còn nhỏ nên cũng chưa thực sự để ý được đến việc là mẹ mặc đồ diễn ra sao. Nếu như việc ngại và sợ phiền toái vì đóng vai nhạy cảm như thế này thì tôi đã không nhận từ đầu rồi".

Chính sự ủng hộ hết lòng từ chồng và con trai đã giúp cho Thúy An ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, cô đang trở thành nữ diễn viên có nghề và được yêu mến ở miền Bắc.

Diễn viên Thúy An có vẻ đẹp cá tính và gợi cảm.

Đỗ Quyên (th)