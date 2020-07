Điều chưa biết về ‘cô nàng đẹp trai nhất’ trong ‘Đừng bắt em phải quên’

Trong phim, Quyên là một cô nàng tomboy cá tính, là bạn thân của Ngọc, có tính cách thẳng thắn, đanh đá nhưng tốt bụng, sẵn sàng giúp bạn bè khi gặp khó khăn cũng như mang đến những lời khuyên ý nghĩa dành cho bạn bè. “Khi phim phát sóng, người quen và bạn bè ngạc nhiên lắm, mọi người còn trêu không ngờ lên phim trông tôi lại gấu thế và sau này sẽ nhờ tôi đi đòi nợ thuê…”, nữ diễn viên cười chia sẻ.

Châu Dương (ngoài cùng bên phải) trong phim "Đừng bắt em phải quên".

Một điều thú vị là vai diễn này khác hoàn toàn so với tính cách ngoài đời của Châu Dương: một “bánh bèo” chính hiệu, thích mặc những bộ trang phục nữ tính, để tóc dài, ăn nói nhẹ nhàng chứ không bỗ bã như Quyên.

Để phù hợp với vai diễn, Châu Dương không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài gắn bó bao năm, bởi cô nghĩ “tóc cắt đi có thể dài lại được nhưng cơ hội qua đi rồi sẽ không thể quay lại nên phải nắm bắt ngay”.

Châu Dương xem đây là cơ hội hiếm có để mình được khám phá bản thân, tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ cho những vai diễn sau này. Và không bõ công cho sự hy sinh ấy, giờ thì nữ diễn viên 9X đã nghiễm nhiên nhận được biệt danh “cô nàng đẹp trai nhất” trong phim "Đừng bắt em phải quên".

Một điều đặc biệt nữa, Quyên trong “Đừng bắt em phải quên” chính là vai diễn đầu tay của Châu Dương. Trước khi đảm nhận vai diễn này, cô từng có kinh nghiệm 2 năm diễn xuất trong các TVC, viral quảng cáo và MV ca nhạc. Dù đã quá quen với ống kính máy quay nhưng cô nàng cho biết, vẫn không tránh khỏi bị “choáng” khi lần đầu đóng phim.

Để vào vai thật "ngọt", Châu Dương chấp nhận cắt phăng mái tóc dài đã gắn bó bao năm.

“Chưa bao giờ tôi phải nhớ nhiều thoại như thế, phải học cách tương tác với bạn diễn, tốc độ quay cũng phải nhanh hơn so với những sản phẩm quảng cáo. Ngày đầu tiên đi quay về, tôi đã khóc vì áp lực. Tôi lo sợ không biết có làm tốt hay không. Tuy nhiên, rất may mắn cho tôi là được đạo diễn Vũ Minh Trí, cùng các anh chị trong đội ngũ sản xuất và các bạn diễn như chị Quỳnh Kool, chị Kiều My, anh Thanh Sơn, anh Lâm Đức Anh… quan tâm và nhiệt tình chỉ dạy”, Châu Dương nhớ lại những ngày đầu trên phim trường.

Và như một nét duyên, dù chỉ là diễn viên tay ngang nhưng diễn xuất của Dương trong phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, từ vẻ ngoài cá tính tới cách thể hiện cảm xúc đều rất tự nhiên. Đặc biệt là đôi mắt biết nói đã giúp Châu Dương nhận được nhiều tình cảm từ người xem. “Sau khi phim lên sóng, tôi nhận được nhiều lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Sau mỗi tập phim có tôi xuất hiện, mọi người lại động viên, khen ngợi, khiến tôi sung sướng vô cùng và coi đó là động lực để cố gắng phấn đấu trong tương lai”, Dương thổ lộ.

Ngoài đời, nữ diễn viên 9X là một cô gái "bánh bèo", dịu dàng, nữ tính.

Không chỉ diễn xuất, Châu Dương còn có tài năng về ca hát và từng chia sẻ giọng ca của mình trên mạng xã hội với nhiều bản cover ấn tượng. Tuy nhiên, với Dương, ca hát chỉ là sở thích cá nhân, bổ trợ cho diễn xuất, giúp cô được bồi đắp thêm nhiều kinh nghiệm, luôn lạc quan trong cuộc sống.

Hiện tại, cô gái sinh năm 1997 đang theo học chuyên ngành Truyền thông của trường Đại học Thăng Long. Bộ phim “Đừng bắt em phải quên” đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản và quay những tập cuối. Do đó ngoài việc học, Châu Dương vẫn đang dành gần như 100% sự tập trung cho bộ phim. Cô hy vọng, sau khi phim kết thúc, sẽ tiếp tục đón nhận được nhiều cơ hội nữa để tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất.

Khi lựa chọn con đường nghệ thuật, Châu Dương cho biết, bố mẹ cô cũng khá lo lắng nhưng vẫn ủng hộ và tin tưởng con gái. Bố mẹ là những người luôn nhắc nhở cô phải kiên định và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. “Tôi cũng biết mình sẽ phải học cách đối mặt với thị phi, cạm bẫy trong môi trường giải trí. Tôi tin rằng nếu bản thân luôn giữ quan điểm đúng đắn, cố gắng bằng năng lực của chính mình và có những người luôn bên cạnh tin tưởng, ủng hộ thì chuyện gì cũng có thể vượt qua”, nữ diễn viên trẻ tự tin khẳng định.

"Tôi sẽ phải nỗ lực thật nhiều để được ghi nhận bằng chính cái tên Châu Dương".

Trước khi đến với nghề diễn, Châu Dương được biết đến là một hotgirl Hà thành xinh đẹp. Mọi người thường gọi cô là “bản sao của Chi Pu” vì gương mặt có nhiều đường nét giống đàn chị. Châu Dương không lấy thế làm buồn, mà coi đó như một sự khích lệ, ưu ái của khán giả dành cho mình. Tuy nhiên, cô vẫn tự hứa với bản thân, sẽ phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa để được khán giả ghi nhận bằng chính cái tên Châu Dương.