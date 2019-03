Diễn viên Lưu Đê Ly phản ứng bất ngờ khi bị gọi là 'Con giáp thứ 13'

Lần hiếm hoi Lưu Đê Ly thẳng thắn chia sẻ trên truyền thông sau những ồn ào đời tư và bị khán giả tẩy chay.

Nhiều người nói tôi không xứng, không hề phù hợp với vai An

- Vai An bất hạnh, đáng thương trong “Chạy trốn thanh xuân” cho thấy sự hóa thân hoàn toàn lột xác của chị so với những vai diễn “phản diện”, gai góc từng bị đo ni đóng giày trước đây. Đóng vai khác hoàn toàn với mình, chị có gặp phải khó khăn và áp lực?

Ngay đầu tiên khi đọc kịch bản và vai diễn của mình, tôi đã phải thốt lên: Đây là bộ phim rất hấp dẫn. An mà mình sắp hoá thân sao lại khổ thế, sao bất hạnh và đáng thương thế... nhưng An cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, lì lợm và cá tính. Có chút gì đấy của Ly trong An. Điều đó hấp dẫn tôi rất nhiều và tôi muốn chinh phục vai diễn nặng ký này.

Quá trình làm việc tôi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp tâm lý từ đạo diễn Đức Hiếu. Có rất nhiều đoạn tâm lý phức tạp của An thực sự làm tôi bị khủng hoảng. Nhưng tất cả điều đó đã được hoá giải bằng những gì tôi đã cố gắng thể hiện. Và tôi tin mình truyền tải hết những điều đạo diễn và biên kịch mong muốn. Tôi đã nỗ lực, sáng tạo và tìm tòi cho mình một lối diễn xuất khác hẳn với những vai diễn từ trước đây, mặc dù An không phải là nhân vật cá tính đầu tiên mà mình được giao phó.

- Chị đã hy sinh vì vai diễn như vậy nhưng những anti-fan của chị lại tẩy chay bộ phim bằng cách vào fanpage để lại những bình luận khiếm nhã, chị nghĩ sao về điều này?

Tôi có đọc những lời thắc mắc: Tại sao lại giao vai diễn này cho mình. Nói tôi không xứng, không hề phù hợp… Tôi nghĩ, khi chưa có sản phẩm thì chưa gì có thể chứng minh được điều họ nói là hợp lý nên tốt nhất là cứ đọc xong rồi bỏ qua. Còn để một vài bình luận mà khiến tôi khóc rồi sụp đổ thì không bao giờ.

- Trước khi nhận lời đóng An trong 'Chạy trốn thanh xuân' chị có lường trước được làn sóng tẩy chay của khán giả dành cho mình dữ dội đến thế?

Mọi lời nhận xét đều chỉ là chủ quan của từng người. Có phù hợp hay không thì việc cũng đã đâu vào đấy. Ly cũng đã là nữ chính. Đó mà điều chúng ta có nói 1000 năm cũng không thể thay đổi được. Tôi tin rằng việc mình xuất hiện ở đây, vào vai An, đều có lý do của nó. Đây là sản phẩm có sự tính toán và đầu tư kỹ lưỡng, chẳng có ai liều mình lại giao một nhiệm vụ quan trọng cho một người không phù hợp hay không có khả năng cả. Phù hợp hay không, đạo diễn biết, thế là đủ!

- Liên quan đến bộ phim nhiều khán giả có nhiều ý kiến nói nhân vật An thái độ mập mờ, không rõ ràng, dứt khoát trong chuyện tình giữa 3 người. Đó cũng là tình tiết khiến người xem khó chịu, và phản ứng gay gắt khi xem phim. chị nghĩ sao về nhận xét này khán giả dành cho mình?

Mỗi người cảm thụ nhân vật theo một kiểu riêng. Gay gắt một chút cũng được, cho phim có nhiều sự tranh cãi.

- Vậy chị nói gì trước đánh giá diễn “không cảm xúc”, “đơ” và “gượng gạo” khi yêu Hạo Nam (Mạnh Trường)?

Khán giả thật sự rất tinh tường và tôi nghĩ rằng mình đã thể hiện khá thành công những phân đoạn đó. Thật ra, kiểu diễn gượng gạo, không thoải mái là “khó nhằn” nhất vì tôi tốn sức rất nhiều. Lý do tại sao lại phải diễn như vậy tôi xin phép bí mật.

- Bộ phim đã đi đến những tập cuối, khán giả mong muốn và chọn An – Phi cho cái kết của phim? Còn nếu là chị, chị sẽ chọn ai?

Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn ai cả. Kết phim thì tôi không thể tiết lộ được rồi. Mọi người chịu khó theo dõi tới cùng nhé.

Bất ngờ khi bị gọi là “Con giáp thứ 13"

- Chị cảm thấy thế nào khi có một số gọi mình là “Con giáp thứ 13” từ ngoài đời cho đến trong phim?

Ôi còn có việc đấy à?

- Chị từng chia sẻ mình thẳng thắn quá. Cũng vì thẳng thắn quá, bản năng quá mà chị đã từng hứng cơn mưa chỉ trích giữa tâm bão scandal chuyện đời tư. Có bao giờ chị ngẫm lại và nghĩ mình cần thay đổi?

Tôi nhận mình là người sống thật và làm theo trái tim cũng như bản năng của mình khá nhiều. Và tôi cũng phải thừa nhận sống bản năng không hề tốt nhưng tôi tôn trọng cảm xúc và con người thật của mình ở một góc độ nào đó. Tôi sẽ vẫn thật và thẳng như bản chất của mình. Tuy nhiên đã đến lúc phải cân bằng nó với những điều xung quanh. Vì tôi rất trân trọng tình cảm của những khán giả đang yêu thương và ủng hộ mình mỗi ngày nên tôi nghĩ sẽ không để cho họ phải thất vọng mình ở bất kỳ điều gì nữa.

- Người làm nghệ thuật thường đa cảm và lãng mạn, đôi khi cần chút khéo léo và thảo mai. Chị có nghĩ tính cách thẳng thắn quá đó của mình không hợp với nghệ thuật và khó có thể thành công ở môi trường này?

Có câu nói tếu táo rằng thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Tuy nhiên mình nghĩ là ở một góc độ nào đấy, với một ai đấy sẽ nhìn nhận và trân trọng cái thẳng của mình. Và trên đời này không phải ai cũng thích thảo mai đâu nhé!

Ai muốn nghĩ gì thì cứ kệ cho họ nghĩ như thế đi

- Chị trải qua nhiều mối tình, yêu nhiều người. Mà người ta vẫn nói là phụ nữ không nên yêu quá nhiều, trong khi đó chị lại mất rất nhiều bởi tình yêu này... Đó có phải là cuộc tình đáng nhớ nhất trong thời thanh xuân của chị?

Được – mất thì cũng là của mình. Mình yêu chứ mọi người không yêu hộ, hạnh phúc hộ được nên ai muốn nghĩ gì thì cứ kệ cho họ nghĩ như thế đi.

- Có thông tin, thời gian gần đây Lưu Đê Ly và bạn trai đã không còn chung đường bằng chứng là chị gỡ bỏ hết thông tin, hình ảnh liên quan đến hai người trên trang cá nhân. Sự thật thế nào?

Chắc mọi người tự vẽ ra chứ tôi thời gian làm còn chẳng có nói gì đi gỡ bỏ thông tin cả ảnh xuống.

- Sau những sóng gió, nhìn lại những năm tháng thanh xuân đã đi qua, chị có cảm thấy nuối tiếc vì sự lựa chọn của mình?

Tính cách của mình là đã dám làm thì dám chịu. Nếu có hối tiếc cũng không làm lại được mọi thứ nên mình tâm niệm cái gì đến là mình đón nhận thôi. Mọi sự trên đời là số rồi. Tuy nhiên chính vì tư duy luôn sống thật với chính mình như vậy nên mọi thứ đến với tôi rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Hiện tại tôi rất hạnh phúc nên tôi chỉ muốn mãi như thế này thôi. Còn để bảo chạy trốn điều gì thì tôi sẽ chạy trốn tuổi già vì tôi sợ già lắm.

