Diễn viên hài Dũng Nhí phẫu thuật 4 khối u đại tràng

Trải qua cuộc phẫu thuật mổ 4 khối u đại tràng vào tuần qua, Dũng Nhí tâm sự với Zing: "Tôi rất sợ bệnh tật nhưng phải mạnh mẽ, lạc quan để chiến thắng nó. Tôi xúc động khi nhận sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp, khán giả".

- Sức khỏe của anh thế nào sau khi mổ 4 khối u đại tràng?

- Tôi mổ nội soi nên vết thương nhanh lành, đã đi lại được. Tôi vẫn chờ kết quả sinh thiết xem khối u đại tràng lành hay ác tính. Hai xét nghiệm lần đầu đều âm tính. Lần quyết định là xét nghiệm ngay khối u đã cắt. Kết quả cuối cùng sẽ có vào tuần sau. Bác sĩ, bạn bè động viên tinh thần nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Trước đây, anh Mạnh Tràng qua đời vì ung thư đại tràng nên tôi rất ám ảnh, sợ hãi.

Dũng Nhí và Tấn Beo có mối quan hệ thân thiết.

- Quá trình anh phát hiện và chữa trị bệnh ra sao?

- Tôi vẫn đi khám tổng quát hàng năm nhưng chưa từng phát hiện bị đại tràng. Trước đó, tôi nghĩ mình bị rối loạn tiêu hóa khi thường xuyên bị đau bụng, đầy hơi. Tôi thường ăn sữa chua hoặc uống thuốc dạ dày mỗi khi đau bụng. Tôi nghĩ đơn giản mình bị rối loạn do thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường.

Một dịp tình cờ, tôi đi hát cho một người anh làm kinh doanh. Người anh thương mến tôi nên đã tài trợ cho một gói xét nghiệm gần 50 triệu đồng. Khi tôi nội soi đại tràng, đã phát hiện 4 khối u, trong đó có một khối u lớn. Bác sĩ cho biết nếu không xử lý sớm có thể khối u này sẽ chuyển qua ung thư.

- Anh sẽ thay đổi cuộc sống thế nào sau phẫu thuật khi vẫn thường phải đi hát tiệc cưới?

- Tôi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ về cách ăn uống điều độ. Riêng việc uống bia rượu tôi sẽ hạn chế.

- Thời gian qua, thu nhập của anh hẳn ảnh hưởng khi bị hủy nhiều show diễn?

- Đúng thế, cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Thu nhập của tôi chủ yếu đến từ việc hát đám cưới, tiệc gia đình, event nhưng nửa năm qua các show này đa số bị hủy. Nhưng may mắn tôi có thể hát ca cổ, bolero nên được nhiều người mời hát ở các phòng VIP trong quán ăn, nhà hàng. Ở đây, tôi hát cho mọi người mến mộ mình nên không thể đòi hỏi cát-xê. Mọi người gửi bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu.

Vì vậy cuộc sống của tôi không thể dư dả như mọi người. Tuy nhiên, khéo ăn thì no khéo co thì ấm, biết bao nhiêu cho đủ, tôi vẫn hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng không muốn than thở nhiều, chia sẻ khó khăn vì sợ mang đến năng lượng tiêu cực cho khán giả.

Dũng Nhí sinh ra trong gia đình có truyền thống về cải lương.

- Cuộc sống không dư dả, tại sao anh từ chối sự giúp đỡ của bạn bè trong lúc bệnh tật?

- Tôi sợ mang tiếng lợi dụng bệnh tật rồi than vãn, kêu gọi lòng thương của mọi người, xin tiền tài trợ. Một số đồng nghiệp, khán giả nhắn tin nói tôi gửi số tài khoản để họ chia sẻ lúc khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã từ chối. Tôi vẫn đang tự lo được thì tại sao phải làm phiền mọi người. Khi nào tôi khỏe, khán giả mời hát, tặng bao nhiêu thì mình nhận. Nhưng bảo gửi số tài khoản thì nhất định tôi từ chối.

Theo Zing.vn