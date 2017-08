Đây là hai trai đẹp khiến Angela Phương Trinh thích đóng "cảnh nóng"

Angela Phương Trinh chia sẻ về quá trình quay phim "Glee".

- Có phải vì áp lực quay phim "Glee" quá lớn mà Angela Phương Trinh dù sốt xuất huyết vẫn không được nghỉ ngơi?

- Áp lực quay Glee lớn thật nhưng cũng không là gì so với những bộ phim trước đây tôi từng đóng. Phim này toàn quay ở phim trường máy lạnh, còn cho nghỉ rất thường xuyên vì lo cho diễn viên trong khi các phim trước tôi phải “trèo đèo, lội suối”… quay liên tục căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Chỉ thiếu may mắn một chút là tôi bị sốt xuất huyết có lẽ do quay ở quận 9, TP. HCM nhiều muỗi.

Tôi bị sốt li bì mấy ngày liền nên phải nhập viện nhưng sức đề kháng tốt, chỉ cần uống thuốc cũng đỡ hơn. Dù bác sĩ khuyên nằm viện theo dõi nhưng tôi không muốn mất thời gian quá nhiều. Tôi không muốn bỏ lịch tập nhảy sợ bị các bạn diễn khác bỏ xa. Vai diễn của tôi là đội trưởng đội cổ vũ, khán giả chỉ nhìn thấy hình ảnh trên phim, đâu biết mình có bệnh hay mệt ra sao, nên tôi phải luôn cố gắng tập luyện.

Angela Phương Trinh tập nhảy đều đặn với cường độ cao để hoàn thành vai diễn đội trưởng đội cổ vũ trong "Glee".

- Cảm giác của chị sau khi tập 1 của Glee được trình chiếu?

- Tôi chỉ xem vài tập của Glee bản gốc vì không muốn mình bị ảnh hưởng cách diễn. Tuy nhiên, sau khi xem tập 1 ở bản Việt Nam, tôi cảm thấy độ hoành tráng, hấp dẫn, đáng yêu không thua kém gì. Khi ra rạp xem tập 1 cùng khán giả, tôi thấy mọi người đã cười rất nhiều. Ở bản gốc tôi cảm nhận vẫn chưa tạo được sự thú vị đó.

- Có nhiều ý kiến trái chiều sau tập 1 của Glee phiên bản Việt về diễn xuất của các diễn viên. Chị nghĩ sao?

- Glee đang có dàn diễn viên trẻ đình đám mà không phải bộ phim nào cũng có thể quy tụ được. Ngoài trừ tôi là diễn viên chuyên nghiệp cũng có nhiều anh, chị ca sĩ tham gia phim, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng tôi thấy hộ đóng rất tự nhiên và đáng yêu. Tất cả hòa hợp với nhau tạo nên một đội Glee rất ăn ý. Tôi nghĩ tập 1 như vậy là ổn.

"Cảnh nóng" của Angela Phương Trinh và Rocker Nguyễn gây chú ý nhất tập 1.

- Trong phim chị có mối tình tay ba với Rocker Nguyễn và Hữu Vi. Giữa hai chàng trai này, ngoài đời ai sẽ là mẫu đàn ông lý tưởng của chị?

- Hai chàng trai này tôi đều thích. Rocker Nguyễn điển trai, thư sinh và làm việc rất nghiêm túc. Tôi thích anh ấy vì cá tính khá giống mình. Bên ngoài có thể hay đùa nhưng khi làm việc lại rất tập trung. Còn Hữu Vi lại là một chàng trai bụi bặm, phong trần. Cả hai người đều mang lại cho tôi nhiều nguồn cảm hứng. Tôi có những “cảnh nóng” trên phim với cả hai người rất nhiều và đóng với ai tôi cũng thích.

- Tập 1 có “cảnh nóng” được bàn luận khá nhiều, đó có phải là “cảnh nóng” nhất phim?

- Chưa đâu. 22 tập phim sẽ có nhiều “cảnh nóng” trải đều trong các tập. Đây là bộ phim đầu tiên mà tôi hôn nhiều đến vậy, những bộ phim trước tôi không có những cảnh tình cảm quá nhiều.

Tôi không hiểu sao nhưng đóng “cảnh nóng”, tôi lẫn Hữu Vi và Rocker Nguyễn đều không ngại ngùng gì hết. Tất cả đều cố gắng tập trung để không phải quay đi quay lại nhiều lần. Tuy nhiên, trong phim, nhân vật Hạ Quyên tôi thể hiện có nhiều cảnh khóc và phải diễn nội tâm nhiều nhất phim. Đó là những cảnh quay tôi rất tâm đắc và mong nhận được lời khen từ khán giả chứ không phải chỉ “cảnh nóng”.

Angela Phương Trinh có nhiều cảnh tình cảm với Rocker Nguyễn lẫn Hữu Vi.

- "Glee" là một bộ phim ca nhạc, tập 1 vẫn chưa thấy nhiều đất diễn để chị thể hiện mình?

- Trong tập 1 chủ yếu là để giới thiệu vì các nhân vật trong phim. Tôi vào vai Hạ Quyên, đội trưởng đội cổ vũ. Tôi luôn tự tin về diễn xuất của mình vì vai diễn này cần kỹ năng diễn xuất hơn ca hát. Đây không phải là nhân vật khoe giọng hát nhưng tôi cũng có rất nhiều cảnh quay quan trọng phải hát và nhảy vũ đạo gợi cảm. Tôi đang hoàn thiện thêm về giọng hát và hy vọng khán giả hài lòng.

- Vai diễn Hạ Quyên lần này có gì khiến Angela Phương Trinh hứng thú?

- Tôi thấy Hạ Quyên có nhiều nét tương đồng mình như xinh đẹp và sang chảnh. Có ấy rất tự tin vào bản thân tuy nhiên nhân vật này cũng rất áp lực vì chịu sự soi mói của rất nhiều người. Tính cách nhân vật đòi hỏi phải diễn nội tâm cũng là khó khăn nhưng tôi tự tin mình làm tốt. Tôi có stylist, make up, thầy dạy vũ đạo… riêng để lo cho vai diễn lần này. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện của mình hình ảnh phải thật lung linh. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim nhiều tập được đầu tư như Glee nên tôi cũng dồn rất nhiều tâm huyết cho vai diễn. Tôi tin khán giả sẽ dần dần thích phim hơn sau từng tập.

Theo Dân Việt