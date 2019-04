Đâu chỉ mỗi Kỳ Duyên, showbiz Việt đã có thêm Tân Hoa hậu Scandal mới mang tên Phạm Hương

Năm 2015, khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gọi tên Phạm Hương , showbiz Việt lần đầu tiên có một Hoa hậu đầy ấn tượng, phá bỏ mọi khuôn khổ và hình dung mặc định của công chúng về các người đẹp đội vương miện. Phạm Hương đầy sức sống, năng động, cá tính, tham gia tích cực vào làng giải trí với những vai trò khác nhau, song cũng đủ thông minh, khôn khéo và chừng mực để giữ gìn hình ảnh không tì vết.

Trong gần hai năm trời, Phạm Hương luôn là một biểu tượng truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ có tham vọng tại đấu trường nhan sắc. Cô cũng khiến hình tượng người đẹp "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" bị thất sủng, mở đầu cho một trào lưu nhan sắc mới: cái đẹp nóng bỏng, hiện đại và mạnh mẽ.

Thế nhưng, những nỗ lực giữ gìn hình ảnh của Hoa hậu gốc Hải Phòng đã không chống chọi nổi với lời nguyền scandal trong showbiz Việt. Từ cuối năm 2016, những tin đồn thất thiệt đầu tiên đã chạm chân tới cửa nhà Phạm Hương. Mức độ thị phi tăng dần lên vào năm 2017, lên đỉnh điểm vào năm 2018 và đang tiếp tục vắt sang những tháng đầu của năm 2019 mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ồn ào đầu tiên sờ tay vào chiếc vương miện của Phạm Hương là tin đồn cướp đại gia kim cương trên tay Hồ Ngọc Hà. Đó là vào khoảng tháng 4 năm 2016.

Thời điểm đó, Hà Hồ và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa không còn xuất hiện cùng nhau. Hàng loạt người đẹp được đưa vào tầm ngắm, quy cho "tội" hớt tay trên của nữ hoàng giải trí. Nhưng Phạm Hương bị tình nghi nhiều nhất. Có lẽ là bởi chỉ nhan sắc và tầm phủ sóng của Phạm Hương khi đó mới đủ sánh ngang với Hồ Ngọc Hà.

Tuy nhiên, khi ngồi chung ghế nóng The Face với nhau, đích thân Hồ Ngọc Hà đã giúp đàn em cởi bỏ tin đồn khi khéo léo hỏi "Người ta bảo em yêu người yêu chị, em trả lời đi", và Phạm Hương đáp: "Em không biết người yêu chị là ai".

Việc hai người đẹp liên tục dành cho nhau những lời có cánh cũng nhanh chóng hóa giải được ồn ào đầu tiên trong đời Hoa hậu của Phạm Hương. Song, đó chỉ là một món khai vị dịu dàng.

Sóng gió thực sự xảy ra với Phạm Hương là vào đầu năm 2017, khi tin đồn Phạm Hương và Hoa hậu Thu Hoài rạn nứt tình chị em rộ lên. Việc người đẹp vắng mặt trong bữa tiệc riêng tư mà Hoa hậu Doanh nhân tổ chức vào tháng 6 năm đó như một bằng chứng củng cố thêm độ tin cậy của tin đồn.

Đỉnh điểm của vụ việc là vào tối ngày 28/7, cửa hàng trà sữa vừa khai trương của Phạm Hương bị tạt mắm tôm và sơn đen. Lúc này, dư luận mới biết quán trà sữa do Phạm Hương mở chung với Phúc Tín - con trai Hoa hậu Thu Hoài. Không những thế, quán này còn sát vách với quán trà sữa của nữ doanh nhân.

Tin đồn Phạm Hương chia rẽ tình cảm mẹ con của người chị từng thân thiết như ruột thịt, đi đâu cũng có nhau lan truyền khắp nơi.

Sau vụ tạt sơn, cả hai người đẹp liên tục bóng gió về nhau trên trang cá nhân. Bắt sóng được mâu thuẫn, người hâm mộ Phạm Hương nhảy vào trang cá nhân của Thu Hoài để đả kích. Chính điều này đã khiến Hoa hậu đàn chị "nổi sung", đăng đàn bóc phốt đàn em. Dù không nói thẳng ra danh tính, những với nhiều dấu hiệu ngôn từ, không khó để cư dân mạng nhận ra nữ doanh nhân xinh đẹp đang nhắn nhủ tới ai.

"Tụi bây có biết là chị Ong Ong tụi bây kéo tụi bây ra họp fan kí tên là để dụ tụi bây mua trà sữa hông? Tốt lành gì. Còn vô nhà chế, chế bốc phốt thần tượng tụi bây ra hết thì đừng có mà không kịp kiếm cái gì đội nhé", đó là một trong những cảnh cáo của Thu Hoài gửi tới fan của chị Ong. Vô tình hay hữu ý, Ong chính là nickname của Phạm Hương.

Được một thời gian ngắn ngủi, Phúc Tín quay trở về với mẹ đẻ. Lúc này, Hoa hậu Thu Hoài cũng chính thức công khai trước truyền thông, thừa nhận không còn quan hệ gì với Phạm Hương. Nữ doanh nhân cũng tiết lộ một phần câu chuyện, đó là cô em đã cướp con trai ra khỏi vòng tay mình. Nhiều lần, Hoa hậu đàn chị còn bóng gió nói về đàn em bằng những từ như "giả dối", "phản bội".

Thế nhưng, trước mọi ồn ào, chỉ trích từ cư dân mạng, Phạm Hương tuyệt đối giữ im lặng. Cô không lên tiếng bất kì điều gì về người chị từng một thời gắn bó.

Dù vậy, scandal không lắng xuống theo sự nhẫn nhịn của Phạm Hương.

Chuyện ồn ào với Hoa hậu Thu Hoài xảy ra ngay sát thời điểm Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khởi động. Mà tại cuộc thi này, Phạm Hương không chỉ xuất hiện với tư cách Hoa hậu đương nhiệm, mà còn giữ vai trò host. Cộng hưởng từ những điều tiếng không tốt, Phạm Hương bị soi rất kĩ về cách ứng xử với thí sinh.

Do vậy mà thị phi lại nổ ra. Lần này là với thí sinh - người mẫu Mai Ngô. Cách Phạm Hương tỏ ra khắt khe và chú ý quá mức tới Mai Ngô đã gây ra tranh cãi lớn. Cư dân mạng được phen bới lại chuyện quá khứ, khi Mai Ngô đụng Phạm Hương tại The Face và tuyên bố Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không có gì cho cô học hỏi. Nhiều người cho rằng chính vì câu nói của đàn em mà Phạm Hương để bụng, thù dai và quyết dằn mặt Mai Ngô tại sân chơi nhan sắc do cô cầm trịch. Kết quả là Mai Ngô đã phải rút khỏi cuộc chơi vì áp lực khiến Phạm Hương đem theo tiếng "ác".

Dù khéo léo im lặng để scandal không điều khiển được mình nhưng hình ảnh đẹp đẽ mà Phạm Hương cố công gây dựng trong gần hai năm trời đã bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng với sự lên ngôi quá rực rỡ của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'hen Niê, Phạm Hương mất vị trí số 1, tiếp tục bị cuốn vào những ồn ào không đáng có khác.

Tháng 5/2018, cái tên Phạm Hương lại bị réo lên bởi một thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ. Người này tố bạn trai cũ của mình, Bobby Phước Trần, đã phản bội cô để yêu nhiều người đẹp khác, trong đó có Phạm Hương. Hình ảnh vị đại gia Việt kiều lại vô tình bị phát hiện xuất hiện cùng Phạm Hương tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Bởi thế, dư luận thêm phần tin tưởng vào chia sẻ của người đẹp nọ.

Đó cũng là lý do mà khi Phạm Hương thông báo sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp, tin đồn cô đi "ở ẩn" để sinh con cho đại gia rộ lên mạnh mẽ và kéo dài cho tới tận hiện tại.

Một số bức ảnh chụp vòng hai bất thường của Phạm Hương bị chia sẻ trên mạng xã hội. Tin đồn lớn đến mức quản lý của Hoa hậu đã phải lên tiếng, phủ nhận sự việc. Tuy nhiên, cách Phạm Hương mất tích một cách khó hiểu, và gần như không đăng bất kì bức ảnh mới nào trong thời gian ở Mỹ, đã khiến dư luận không thể không nghi ngờ.

Trong suốt 9 tháng an cư ở xứ sở cờ hoa, Phạm Hương còn bị vướng phải một ồn ào khác. Một tài khoản facebook đã tố cô "lừa thầy, phản bạn", từng nhận sự giúp đỡ tận tình của một ông bầu nổi tiếng và thề thốt sẽ trả ơn, nhưng khi đăng quang Hoa hậu thì bội ước. Tuy vậy, cũng như cách ứng xử với tin đồn lấy chồng, sinh con, Phạm Hương tảng lờ mọi lời đồn thổi về mình.

Tới đúng ngày Valentine vừa qua, Phạm Hương mới công khai chuyện đã đính hôn. "Thông báo hết ế", Phạm Hương lại đối diện với thị phi. Bởi việc cô sang Mỹ sống trong một ngôi nhà mà cô gọi là "home" (tổ ấm) và đính hôn với người đàn ông bí ẩn phần nào cho thấy lý do chữa bệnh tuyến giáp mà cô từng chia sẻ chỉ là chuyện phụ. Chuyện lớn hơn là gì thì Hoa hậu vẫn chưa có lời giải đáp cho fan của mình.

Và cũng vì chưa có lời giải đáp, nên thị phi vẫn cứ lượn lờ quanh Hoa hậu mà chưa chịu rời đi.

Ở góc độ tích cực, thị phi cũng giúp tên tuổi Phạm Hương duy trì độ nóng dù cô mất tích khỏi showbiz Việt suốt 9 tháng qua. Song, cũng nhờ chuỗi thị phi liên tiếp nhau mà Phạm Hương lật đổ ngôi vị mà Kỳ Duyên từng mang trong gần 3 năm, để trở thành Tân Hoa hậu scandal mới của làng giải trí.

