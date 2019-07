6 năm sau khi rời cuộc thi 'The Voice Kids', Quang Anh thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội nghi ngờ anh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi tháng 5, Quang Anh cũng đã thừa nhận mình đụng chạm dao kéo. Anh cho biết lý do chỉnh sửa là muốn có ngoại hình hoàn hảo và nhằm tôn trọng khán giả. Nam ca sĩ trẻ cũng đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder và chọn dòng nhạc sôi động, hơi hướm Âu Mỹ.