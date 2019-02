Dàn mỹ nhân "sắc nước hương trời" U40, U50 nhưng vẫn chọn cô đơn lẻ bóng của showbiz Hàn

Với quy luật "sóng sau xô sóng trước" cùng thị hiếu của công chúng thay đổi theo mỗi thế hệ, ngành giải trí có thể coi là một trong những nơi có sự đào thải từng ngày, từng giờ, nơi hàng trăm gương mặt mới liên tục được ra mắt với công chúng. Bước sang 2019, khán giả không còn xa lạ với những mỹ nhân 9X như Suzy, Kim Ji Won, Park Shin Hye, Lee Sung Kyung... song nếu xét về đẳng cấp, thần thái cũng như độ nổi tiếng, thật khó để các mỹ nhân mới nổi có thể vượt qua được "đế chế sắc đẹp" của dàn nữ thần "độc thân quyến rũ" đầy quyền lực của showbiz Hàn dưới đây.

Kim Hye Soo (49 tuổi)

Chạm ngưỡng điện ảnh năm 16 tuổi, Kim Hye Soo được mệnh danh là biểu tượng sexy màn ảnh và là gương mặt nổi bật trong dàn ngôi sao tạo nên làn sóng Hallyu tại châu Á.

"Chị đại" uy quyền của showbiz Hàn không những khiến những người xung quanh phải choáng ngợp bởi thần thái đẳng cấp mà ngay cả những sao nam hàng đầu cũng phải hồi hộp đến toát mồ hôi hột khi đứng cạnh cô.

Mỹ nhân sinh năm 1970 vẫn giữ nguyên phong cách gợi cảm, quyến rũ ở tuổi 49.

Đạo diễn Kim Jee Woon từng chia sẻ anh cảm thấy lúng túng mỗi khi đối diện với Kim Hye Soo: "Mọi chuyện cứ xảy ra như một giấc mơ vậy. Mỗi lần cô ấy bước đến trước mặt tôi là tôi lại nuốt nước bọt. Nên làm gì bây giờ đây? Tỏ ra thân mật? Hay vẫy tay chào cô ấy?

Tôi cứ lo lắng như vậy rồi không biết vì sao lại đứng dậy bất thình lình. Tôi cứ đứng như thế cho đến khi cô ấy ngồi xuống mới thôi. Mỗi lần Kim Hye Soo bước qua đều giống như có những hạt bụi vàng được rải đầy xung quanh cô ấy vậy".

Xinh đẹp, quyến rũ và nổi tiếng là vậy nhưng suốt hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Hye Soo chỉ công khai duy nhất một mối tình với nam diễn viên Yoo Hae Jin. Tuy nhiên, sự chênh lệch ngoại hình của cặp đôi khiến họ từng bị gọi là "người đẹp và quái vật". Năm 2011, cả hai chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Kim Hye Soo từng trải qua chuyện tình dang dở với Yoo Hae Jin.

Ở tuổi U50, Kim Hye Soo dùng từ "sợ" và "e ngại" khi đối diện với chuyện lập gia đình. Người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và luôn tỏa sáng với ánh hào quang của chính mình từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình. Nếu có thể gặp người đàn ông phù hợp, tôi sẽ kết hôn. Nhưng nếu không, tôi thấy sống một mình cũng rất tốt".

Kim Seo Hyung (46 tuổi)

Kim Seo Hyung sinh năm 1973, cô từng ấp ủ giấc mơ đổi đời khi bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Tuy nhiên, cuộc thi sắc đẹp dường như không mỉm cười với Kim Seo Hyung khi cô chỉ dừng chân ở vòng loại khu vực.

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Seo Hyung thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn, trắc trở. Chỉ đến sau vai diễn cô bạn phản bội Shin Ae Ri trong Sự quyến rũ của người vợ, Kim Seo Hyung mới thực sự tỏa sáng.

Không sở hữu vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" như dàn ngọc nữ Lee Young Ae, Choi Ji Won, Kim Nam Joo... Kim Seo Hyung lại gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi hình tượng mạnh mẽ, gương mặt sắc sảo đầy cuốn hút.

Với lối diễn độc đáo, nội tâm phức tạp, Kim Seo Hyung được mệnh danh là "Ác nữ quốc dân" khi liên tục đảm nhận những vai phản diện với hình tượng cay độc, tàn nhẫn. Cuối năm 2018, Kim Seo Hyung bị đồn lên xe hoa với nam diễn viên Lee Min Woo. Tuy nhiên, cô đã bức xúc phủ nhận tin đồn và khẳng định mình thậm chí chưa từng gặp mặt Lee Min Woo.

Cận kề tuổi 50, Kim Seo Hyung chưa từng công khai chuyện tình cảm. Cô vẫn hăng say với sự nghiệp diễn xuất, tác phẩm mới nhất của nàng "ác nữ" Sky Castle tiếp tục là một cú nổ lớn với lượng rating vượt trội hơn 20%.

Kim Sun Ah (46 tuổi)

Nổi tiếng với vai diễn nàng Sam Soon vô tư, nhí nhảnh trong Tên tôi là Kim Sam Soon (2005), Kim Sun Ah ở tuổi 46 vẫn giữ nguyên tính cách thân thiện, dễ gần như thuở mới vào nghề.

Kim Sun Ah đã từng có bạn trai nhưng sau khi cô bất ngờ thành công cùng Tôi là Kim Sam Soon, người ấy đã dứt áo ra đi. Và hơn 10 năm nay, Kim Sun Ah chẳng ngại nhận mình là một người phụ nữ của gia đình. Chỉ cần gặp được người phù hợp, cô luôn sẵn sàng kết hôn và chuyên tâm chăm sóc chồng con.

Vậy nhưng đợi mãi chàng hoàng tử trong mơ vẫn chưa xuất hiện, người đẹp chỉ chuyên tâm vào làm việc để quên đi cảm giác cô đơn. Nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung, "hack tuổi" nên Kim Sun Ah bỏ túi hàng loạt vai diễn với những chàng "phi công" điển trai như Hyun Bin, Lee Dong Wook, Lee Jang Woo... và mới nhất là nam diễn viên kém cô 16 tuổi Lee Yi Kyung.

Kim Hyun Joo (42 tuổi)

Mỹ nhân "Giày thủy tinh" sinh năm 1977, năm nay cô đã bước sang tuổi 42. Khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng công việc người mẫu ảnh, nụ cười rực rỡ hơn ánh nắng mùa thu của Kim Hyun Joo từng khiến bao khán giả phải đắm đuối, say mê.

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Hyun Joo nổi tiếng là người đẹp nói không với scandal và kín tiếng nhất nhì showbiz. Cô từng công khai duy nhất một mối tình thời thanh xuân với nam tài tử So Ji Sub. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên. Cả 2 nhanh chóng chia tay để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.

Kim Hyun Joo và So Ji Sub từng là cặp đôi được khán giả vô cùng yêu mến.

Hiện nay, ở tuổi tứ tuần, Kim Hyun Joo vẫn gây xao xuyến với nhan sắc mặn mà, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Sau chuyện tình đổ vỡ năm xưa, người đẹp sinh năm 1977 không đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện kết hôn, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Ha Ji Won (41 tuổi)

Nữ diễn viên đa tài Ha Ji Won được ví như "viên kim cương" của điện ảnh Hàn Quốc, cô không những lấy cạn nước mắt của khán giả với những vai diễn tình cảm lãng mạn mà khi thể hiện những cảnh hành động mạnh mẽ cũng vô cùng xuất sắc.

Kể từ khi khởi nghiệp năm 1996, Ha Ji Won đã nắm trong tay khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm: School 2, Truth Game, The Huntresses, Secret Garden, The King 2 Hearts, Hoàng hậu Ki... và được mệnh danh là "đả nữ số 1 Hàn Quốc".

Suốt hơn 2 thập kỷ đóng phim, Ha Ji Won đóng cặp với rất nhiều bạn diễn điển trai nhưng cô chưa từng chia sẻ về tình yêu và ý định kết hôn. Trên các diễn đàn, nữ diễn viên thường lọt top "gái ế nổi tiếng".

Năm 2016 và 2018, bố và em trai Ha Ji Won lần lượt qua đời buộc cô phải hủy mọi dự án và lịch trình. "Tôi nghĩ chuyện cưới xin là do duyên số. Hơn nữa, gia đình tôi gần đây nhiều chuyện buồn. Bản thân tôi cũng không còn nghĩ đến hạnh phúc của mình nữa", nàng đả nữ tâm sự khi cô đơn lẻ bóng ở tuổi 41.

41 tuổi, gương mặt Ha Ji Won dường như không có dấu hiệu của thời gian.

Jang Nara (38 tuổi)

Nhắc đến những mỹ nhân không tuổi của showbiz Hàn thì không thể không kể tên Jang Nara - nàng ngọc nữ sở hữu gương mặt trẻ thơ, xinh đẹp không tì vết. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Jang Nara từ sớm đã thử sức với vai trò người mẫu quảng cáo, ca sĩ rồi diễn viên truyền hình.

Ở tuổi 38, khi đã ở bên kia của đỉnh cao sự nghiệp, gương mặt Jang Nara dường như không có nhiều thay đổi so với thuở mới vào nghề từ 18 năm trước. Vẫn làn da căng mịn, đôi mắt to tròn, ánh nhìn trong trẻo tựa búp bê.

Vậy nhưng, trong những lần gặp gỡ bạn bè hay xuất hiện báo chí, Jang Nara đều ngượng ngùng với chủ đề kết hôn. Cô thậm chí từng chấp nhận chuyện hẹn hò qua mai mối để tìm ý trung nhân vì muốn mẹ được yên lòng.

Cận kề tuổi 40, nữ diễn viên tâm sự buồn: "Không phải là tôi không muốn cưới chồng. Chuyện đó nằm ngoài kiểm soát của tôi. Nếu tôi gặp được duyên số, tôi chắc chắn sẽ cưới. Nếu không thể tìm thấy, tôi có thể làm gì đây?".

Khó tin với ngoại hình trẻ trung, trong trẻo của Jang Nara ở độ tuổi cận kề 40.

Song Ji Hyo (38 tuổi)

"Át chủ bài" của chương trình truyền hình thực tế đình đám Running Man năm nay đã bước sang tuổi 38. Được mệnh danh là "mợ ngố" bởi tính cách trẻ con, ngố tàu nhưng Song Ji Hyo lại là một nữ diễn viên vô cùng bạo dạn khi không ngại ngần đóng những cảnh "nóng bỏng mắt" trong nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Song Hoa điếm, Sex is zero.

Song Ji Hyo được mệnh danh là "Nữ thần mặt mộc" nhờ làn da mịn màng, gương mặt trong trẻo dù cận tuổi 40.

Xuất hiện trong Running Man, Song Ji Hyo được fan hâm mộ gán ghép nhiệt tình với Kang Gary, tạo thành cặp đôi đình đám "Monday Couple" từng gây sốt một thời. Tuy nhiên, năm 2017, Gary bất ngờ tuyên bố kết hôn và rời khỏi Running Man khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Hiện tại, những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi trong show thực tế chỉ còn là những kỷ niệm đẹp đối với người hâm mộ.

Song Ji Hyo từng công bố hẹn hò với CEO công ty quản lý C-Jes Baek Chang Joo vào năm 2012. Tuy vậy, đến năm 2015, đã có thông báo rằng cô và bạn trai mình đã chia tay, cũng như việc Ji Hyo không còn thuộc công ty C-Jes Entertainment nữa. Từ đó đến nay, nữ diễn viên chưa từng công khai thêm mối tình nào.

Son Ye Jin (37 tuổi)

"Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin - nữ thần sở hữu nhan sắc hiếm có của làng phim Hàn Quốc từng khiến bao khán giả ở mọi độ tuổi và giới tính phải thổn thức năm nay đã bước sang tuổi 37 với danh xưng mỹ miều: Chị đẹp.

Sở hữu nhan sắc mong manh, trong trẻo cùng khả năng diễn xuất thần thái, không khó hiểu khi danh tiếng của Son Ye Jin vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc với cái tác phẩm kinh điển: The Classic (2003), Hương Mùa Hè (2003), A Moment to Remember (2004)...

Thời điểm đó, từng cái chớp mắt dịu dàng, từng nụ cười rực rỡ tỏa nắng hay những giọt nước mắt long lanh của Son Ye Jin trên màn ảnh đều tạo ra hiện tượng cho điện ảnh Hàn. Ở tuổi 37, nhan sắc của Son Ye Jin ngày càng mặn mà, quyến rũ. Nhiều người cho rằng khó để tìm được một mỹ nhân thuộc thế hệ 9X nào ở thời điểm hiện tại có thể đủ tầm để thay thế cô, kể cả các Tình đầu quốc dân thế hệ mới.

Vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" của Son Ye Jin.

Sở hữu nhan sắc "vạn người mê" nhưng Son Ye Jin chưa từng công khai bất cứ mối tình nào. Cô thậm chí từng bị đồn là người đồng tính vào năm 2013. Mới đây, nàng ngọc nữ bất ngờ dính tin đồn hẹn hò với nam tài tử Hyun Bin khi cả 2 bị bắt gặp đi siêu thị cùng nhau tại Los Angeles. Tuy nhiên, đại điện của cả 2 ra sức phủ nhận và khẳng định rằng họ chỉ vô tình trùng lịch trình nên hội ngộ tại Mỹ mà thôi.

Han Ji Min (37 tuổi)

Han Ji Min sinh năm 1982, cô được mệnh danh là "Tiểu Song Hye Kyo" với bước khởi đầu khá may mắn trong sự nghiệp. Sau vai y nữ trong Nàng Dae Jang Geum, Han Ji Min liên tiếp có tên trong các phim ăn khách như All In, Wolf, Yi San, Hoàng tử gác mái, Triều đại Chosun.

Sở hữu gương mặt đẹp thánh thiện, đường cong gợi cảm, Han Ji Min là gương mặt yêu thích của nhiều tạp chí nổi tiếng. Cận kề U40 với ngoại hình nhỏ nhắn, trong trẻo, nhiều người nhận xét Han Ji Min không khác biệt là mấy so với các cô gái tuổi đôi mươi.

Nàng "ảnh hậu" của showbiz Hàn thừa nhận bản thân là người thích sự lặng lẽ, cô cho rằng đời tư không phải là câu chuyện mang ra để kể với đám đông. Han Ji Min cũng tiết lộ hình mẫu lý tưởng của cô là đàn chị Kim Hye Soo - một người phụ nữ độc lập, tự tin và bản lĩnh dù không có bờ vai của đàn ông.

Hiện tại, nữ diễn viên rất hạnh phúc với sự nghiệp diễn xuất, cô chia sẻ chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình hay có em bé.

Theo Helino