Dàn HLV The Voice này sẽ dạy dỗ thí sinh thế nào?

Vừa ra mắt, dàn HLV The Voice 2017 đã gây tức mắt vì thời trang

Ngay tập phát sóng đầu tiên, dàn HLV đã bị la ó vì cách ăn mặc không phù hợp

Tối 12/2, tập đầu tiên của The Voice - Giọng hát Việt chính thức lên sóng trên VTV3. 11 thí sinh cùng những ca khúc hit Việt Nam và quốc tế được chọn lựa trình diễn để chinh phục các huấn luyện viên cùng khán giả.

Và cũng ngay ở buổi ra mắt đầu tiên, phần trang phục của 4 Huấn luyện viên (HLV) trên ghế nóng đã gây một luồng dư luận phản ứng dữ dội trên mạng xã hội ngay khi chương trình đang phát sóng.

Tóc Tiên gây chú ý với bộ trang phục sặc sỡ và búi tóc đỏ.

“Bộ tứ quyền lực” xuất hiện trong trang phục thiếu tinh tế, gây nhức mắt với màu sắc lòe loẹt. Nhiều người còn tưởng rằng đây là cuộc thi hóa trang dành cho trẻ nhỏ. Thậm chí, có người liên tưởng đến buổi ra mắt Võ lâm truyền kỳ bởi trang phục của cả dàn huấn luyện viên “xúc phạm người nhìn”.

Nữ ca sĩ Thu Minh gây chú ý với mái tóc giả màu bạch kim, mặc áo lưới xuyên thấu có họa tiết bắt mắt kết hợp quần da ôm.

Nhiều người hâm mộ của chương trình đã tỏ vẻ thất vọng vì bốn vị HLV mới không được “chất” như các mùa trước. Điều này có thể dễ hiểu vì họ còn chưa kịp hết bất ngờ với sự lựa chọn các gương mặt bộ tứ quyền lực năm 2017.

Cùng chung phong cách của đàn chị Thu Minh và Tóc Tiên, nữ ca sĩ Bad Boys cũng xuất hiện với bề ngoài ấn tượng.

Một người hâm mộ bày tỏ: “Nhìn bốn người ăn mặc xấu quá, Đông Nhi nhìn giống diễn viên phim cổ trang, Thu Minh cái đầu thì màu tóc không ăn nhập với bộ quần áo, Tóc Tiên thì trông quá dữ dằn, Noo Phước Thịnh thì lòe loẹt .Ôi nhìn giống như lễ hội hóa trang, ai gọi đây là ăn mặc cá tính”.

Noo Phước Thịnh là nam HLV duy nhất trên ghế nóng

Cùng chung tâm sự, bạn Thu Hoài Nguyễn chia sẻ: “Có lẽ bộ sậu Huấn luyện viên mới muốn lấy phần nhìn để lấn át đi phần nghe. Nhưng lựa chọn của cả bốn Huấn luyện viên đều xấu và lòe loẹt”.

“Tôi đoán là Ban tổ chức đang mượn gió bẻ măng thôi, các HLV mặc kỳ dị như thế này chỉ nhằm làm cho chương trình thu hút được nhiều người xem hơn vì tò mò”, một bạn đọc dự đoán.

Ngoại trừ Thu Minh, 3 HLV còn lại sẽ dạy dỗ thí sinh thế nào?

Liệu ba người còn lại trong Ban giám khảo the voice 2017 sẽ làm gì để thu hút thí sinh ?

Ngay khi mở tivi để xem phát sóng tập 1, nhiều khán giả lầm tưởng rằng họ đang xem The Voice Kid bởi dàn HLV còn quá trẻ, quá mới cả về tuổi đời và kinh nghiệm chuyên môn.

Ngay khi tập 1 phát sóng có thể thấy tài ăn nói của cả 4 HLV The Voice năm nay. Tuy nhiên, ngoại trừ Thu Minh còn nhận xét về chuyên môn của thí sinh, còn 3 HLV còn lại chỉ chăm chăm vào phong cách, ngoại hình của thí sinh.

Có thể thấy, ngay từ khi chưa phát sóng, ngay từ lúc 3 cái tên Tóc Tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh được công bố sẽ đảm đương 3 ghế nóng quyền lực của gameshow, những tranh cãi nổ ra xung quanh việc họ xứng đáng hay không xứng đáng vẫn chưa một lần hạ nhiệt...

Ở tập đầu, các HLV chủ yếu trổ tài tranh giành, chặt chém nhau trên sân khấu

Nhất là khi 3/4 vị HLV của The Voice năm nay đều chỉ vừa thoát ra khỏi cái tiếng "ngôi sao trẻ" một thời gian không phải quá dài. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề không chỉ nằm ở độ tuổi hay tiếng tăm, trình độ của Tóc Tiên, Đông Nhi hay Noo Phước Thịnh, mà chủ yếu nằm ở cái danh "huấn luyện viên" mà họ phải đảm đương. Đặc biệt, cả 3 HLV này đều chỉ nổi trong làng nhạc bởi ngoại hình, phong cách và vũ đạo, còn giọng hát chỉ được đánh giá là thường thường bậc trung. Thậm chí, có khán giả còn hài hước cho rằng nếu để 3 HLV này giảng dạy về thời trang sẽ phù hợp hơn là ca hát.

Ai cũng biết, HLV của The Voice đóng vai trò như một người thầy đối với các thí sinh mà mình "kéo về", có trách nhiệm dìu dắt, dạy dỗ và chỉ bảo, giúp họ tiến bộ và thay đổi theo kiểu "lột xác" trong suốt cuộc thi. Chính bởi thứ "gánh nặng" trách nhiệm này cũng như ý nghĩa của chức danh HLV, không ít ngôi sao showbiz đã gặp phải những phản ứng dữ dội khi The Voice đặt họ lên chức "thầy" theo kịch bản...

Người xem The Voice những mùa trước hẳn vẫn còn nhớ như in câu mai mỉa mà một đàn chị trong giới dành cho 2 ngôi sao hạng A của showbiz: Mr Đàm và Hà Hồ. Thời điểm 2 ngôi sao này được công bố sẽ trở thành HLV của The Voice, một câu hỏi kinh điển đã được bậc "tiền bối" đặt ra: Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy bằng gì? Và không chỉ một mình ngôi sao nọ, rất nhiều ý kiến tương tự cũng được đám đông đưa ra cho 2 vị tân HLV.

Hay như ca sĩ Tuấn Hưng, một ca sĩ tên tuổi trong showbiz, làm HLV The Voice mùa 3 cũng đã thề là sẽ không làm HLV nữa vì anh tự nhận thấy rằng chiếc ghế HLV là quá rộng so với anh. “Tôi nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn. Có lẽ, chiếc ghế này quá rộng so với tôi. Sau khi tham gia Giọng hát Việt 2015, tôi mới hiểu được rằng khả năng âm nhạc của bản thân vẫn còn thiếu sót khá nhiều, và có lẽ vị trí ghế đó nên dành cho một người khác giỏi hơn mình. Thêm vào đó, cuộc sống riêng tư và công việc cũng ngày càng bận rộn hơn, thế thì khó có thời gian để chơi thêm một cuộc chơi nào như vậy nữa", ca sĩ Tuấn Hưng thật thà chia sẻ.

Nhìn vào những cây đa, cây đề trong showbiz từng gặp phải khi làm HLV, có thể thấy Đông Nhi, Noo Phước Thịnh hay Tóc Tiên sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì trong thời gian tới. Khi mà cả ba ca sĩ vẫn còn non cả về tuổi nghề, tuổi đời, trình độ và khả năng sư phạm.

Một số người cho rằng cũng không nên quá khắt khe với dàn HLV này bởi bây giờ, âm nhạc đã quan trọng phần nhìn hơn là nghe. Và xét khả năng đấu khẩu, hoạt náo, khuấy động sân khấu thì chưa chắc đã ai hơn ai. Còn tính về lượng fan thì Thu Minh mới là người yếu thế. Mà nhiều cuộc thi thố trên truyền hình bây giờ là cuộc đấu của các fan, còn đánh giá chuyên môn của HLV, giám khảo chỉ để tham khảo cho vui.

Nhưng nên nhớ rằng, The Voice là cuộc thi âm nhạc và tìm kiếm giọng hát nên năng khiếu và giọng ca vẫn phải là lựa chọn hàng đầu. Do vậy, nhìn dàn HLV The Voice năm nay, nhiều người đã lắc đầu, bi quan về chất lượng cuộc thì dù nó mới chỉ bắt đầu.

K.N(th)