Đàm Thu Trang đón Tết bên Cường Đô La và mẹ chồng

Trưa 6/2 (mùng 2 Tết), Cường Đô La đăng tải hình ảnh du xuân bên gia đình. Đây là năm đầu tiên Đàm Thu Trang đón Tết cùng Cường Đô La với vai trò vợ tương lai. Trong buổi tiệc đầu năm, người mẫu gốc Lạng Sơn mặc trang phục vest xanh. Cô đứng cạnh chồng sắp cưới và bé Subeo. Mẹ Cường Đô La, bà Như Loan, cũng có mặt bên các con. “Một năm mới đầy niềm vui, nhiều sức khỏe và vạn sự như ý tới tất cả mọi người”, Cường Đô La gửi lời chúc đầu xuân. Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào tháng 1. Lễ cưới của hai người sẽ được tổ chức sau Tết.

Tết cũng là dịp sum vầy của gia đình nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đây là khoảnh khắc bên cha mẹ của nữ hoàng giải trí. Tấm ảnh nhận được hơn 46.200 lượt thích trên Instagram của cô.

Hồ Ngọc Hà hiện hạnh phúc bên nam diễn viên Kim Lý. Sáng mùng 1 Tết, Kim Lý cũng có mặt trong buổi tiệc đón tân xuân của gia đình bạn gái. Trước đó, trong dịp Tết Dương lịch, nữ ca sĩ cùng cha mẹ, con trai Subeo có kỳ nghỉ ở Thụy Điển, quê nhà Kim Lý.

Rapper Tiến Đạt và vợ mới cưới Lê Thụy Vy hẹn hò trong ngày đầu năm âm lịch.

Hình ảnh hai vợ chồng mặc giản dị cùng tham gia một sự kiện cầu an vào dịp đầu năm. Tiến Đạt và Lê Thụy Vy tổ chức lễ cưới hồi cuối tháng 12/2018.

Trấn Thành và Hari Won tình cảm trong ngày mùng 1 Tết. Hai vợ chồng cùng đi ăn với gia đình để mừng xuân. Năm nay ngày sinh nhật của Trấn Thành trùng với ngày đầu năm mới Tết Kỷ Hợi (5/2). Chia sẻ trên trang cá nhân, Hari Won hé lộ Trấn Thành là người chủ động tỏ tình và nhiều lần bị cô từ chối trong giai đoạn đầu tìm hiểu. “Cảm ơn anh đã đến với em. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu”, Hari Won nhắn gửi đến ông xã.

Sau khi đón Tết ở TP.HCM, vợ chồng diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình đưa con trai về quê ngoại tại Long An. Bé Louis được tập cho bò ăn và theo mẹ đi khắp các cánh đồng lúa.

Angela Phương Trinh cùng em gái và mẹ về quê nội đón Tết. “Tết đoàn viên của gia đình chúng ta”, cô chia sẻ. “Bà mẹ nhí” mặc áo dài khi về quê nội. Cô rửa bát, nấu ăn và quét dọn phụ gia đình. Thời gian qua, Angela Phương Trinh rất quan tâm đến Phật pháp. Cô tham gia các khóa thiền ở chùa và ăn chay.

Nam ca sĩ Đức Phúc bên cha mẹ trong ngày đón xuân. Năm qua, Đức Phúc đã có nhiều bước tiến trong hoạt động nghệ thuật. Trong dịp đầu năm, anh dành thời gian sum vầy cùng gia đình thay vì nhận show.

John Tuấn Nguyễn và Lan Khuê trong ngày Tết cổ truyền. Hai người hiện sống ở tòa biệt thự dát vàng ngay tại trung tâm TP.HCM. Sau kết hôn, Lan Khuê chuyên tâm chăm sóc gia đình. Tết Kỷ Hợi là năm đầu tiên cô đón Tết ở nhà chồng.

Trong dịp đầu xuân, nghệ sĩ Hoài Linh làm thơ gửi tặng khán giả: “Em đây chẳng giỏi viết văn chương/Thi phú văn thơ cũng dạng thường/Tết đến xuân sang đôi dòng chữ/Gửi đến khán giả khắp bốn phương/Mừng xuân Kỷ Hợi chúc an khang/Chúc ấm chúc no phúc, thọ, toàn/Phong điều, vũ thuận, bình an đến/Chúc luôn khỏe mạnh chúc giàu sang”.

Theo Zing