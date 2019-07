Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng làm điều này để chứng minh hạnh phúc trước giờ cử hành hôn lễ hôm nay?

Chỉ còn một ngày nữa thôi, đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang sẽ được diễn ra, khép lại quãng thời gian hẹn hò nồng thắm. Được biết, hôn lễ của cặp đôi sẽ được cử hành tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/07 sắp tới. Trước ngày trọng đại, vị "doanh nhân phố núi" và Đàm Thu Trang đã "rủ" nhau cùng thực hiện bộ ảnh cưới mang phong cách ngọt ngào, giản dị khiến khán giả không khỏi suýt xoa.



Đêm ngay trước ngày trọng đại, cả cô dâu và chú rể đều không giấu được cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc của mình. Ngay thời khắc chuyển giao sang ngày 28/07, Cường Đô La đã thay đổi ảnh đại diện quen thuộc thành một bức hình lãng mạn của cặp đôi, kèm theo đó là lời nhắn nhủ chân thành tới đối phương: "Even on our bad days, I'm still glad that I married you. I love you" (Ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày tồi tệ nhất, anh vẫn thật vui mừng vì đã cưới được em. Anh yêu em) cùng với dấu mốc thiêng liêng: 28/07/2019. Trong khi đó, cô dâu xứ Lạng cũng hân hoan và bồi hồi không kém trước đêm về nhà chồng. Đàm Thu Trang đăng hình âu yếm bạn trai kèm dòng nhắn gửi tâm tình tới hôn phu: "The date to remember" (Một ngày để nhớ).

