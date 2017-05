Cuối cùng, Lý Nhã Kỳ cũng "giải nghệ" thật!

Một sáng đẹp trời vào năm 2014, công chúng bất ngờ nhận được bức tâm thư của Lý Nhã Kỳ. Cô tuyên bố giải nghệ và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Ai cũng ngỡ ngàng đôi phút và sau đó thông tin này nhanh chóng lướt qua như một cơn gió. Cũng không mấy khó hiểu vì sự hờ hững đó, bởi Lý Nhã Kỳ đâu phải là trường hợp hiếm hoi giải nghệ trong showbiz này. Trước cô, có biết bao đàn anh đàn chị cũng rầm rộ nhất mực đòi rút lui khỏi hào quang nghệ thuật. Thế nhưng, có một sự "vui không hề nhẹ" là thời gian ngắn sau, họ lại tái xuất kèm nhiều lí do biện minh cho bớt ngại với công chúng.

Lý Nhã Kỳ làm diễn viên, cô giải nghệ tức là không tham gia phim ảnh nữa. Dĩ nhiên, đó là quyền riêng của người đẹp, thích thì đóng, không thích thì thôi. Sau lời chia tay công chúng, cô tập trung vào những dự án mới, thành lập thương hiệu thời trang riêng, mở hẳn cửa hàng kim cương đắt giá, thực hiện cả show thời trang mang tên mình hàng năm với nhiều sao quốc tế tham dự... Lúc này, người ta gọi cô là doanh nhân hay cựu diễn viên, cựu đại sứ du lịch? Danh xưng cũng chỉ là danh xưng khi mọi người vẫn thấy cô xuất hiện rầm rộ và được săn đón còn hơn xưa. So với khi chưa giải nghệ thì có khác là bao. Người ta vẫn thầm nghĩ, người đẹp họ Lý chơi chiêu, vờ tuyên bố giải nghệ để tạo cột mốc mới, tạo một dấu ấn mới với sự trở lại hào nhoáng và có sức nặng hơn. Không biết cô kiếm được bao nhiêu tiền từ việc kinh doanh nhưng một điều rõ ràng, tên tuổi Lý Nhã Kỳ ngày càng sáng giá và được giới truyền thông săn đón chẳng khác gì một minh tinh.

Lý Nhã Kỳ

Không chịu ngồi yên trong nước, Lý Nhã Kỳ bắt đầu tính toan chuyện vang danh thế giới. Và LHP Cannes là bậc thang lí tưởng nhất. Còn nhớ khá nhiều năm trước đây, khi còn ở mác diễn viên, Lý Nhã Kỳ cũng từng đặt chân đến LHP danh giá này nhưng hoàn toàn mờ nhạt, chẳng ai biết cô là ai. Giờ đây, Nhã Kỳ quyết tâm đặt chân trở lại Cannes nhưng ở một tầm mới - cô đóng vai trò là nhà tài trợ. Đặc biệt hơn, khi Nhã Kỳ là gương mặt duy nhất đến từ khu vực châu Á bảo trợ chính thức cho hạng mục Cinéfondation liên tiếp trong 2 năm 2016, 2017. Không lí do gì cô không được săn đón. Hai năm qua, người ta thấy Lý Nhã Kỳ đầu tư váy áo hàng hiệu bạc tỉ cho những lần xuất hiện. Truyền thông quốc tế, các ngôi sao đẳng cấp và những nhà kinh doanh tài ba phải chú ý, thán phục mỗi lần Lý Nhã Kỳ đặt chân lên thảm đỏ.

Lý Nhã Kỳ bảo rằng, cô đầu tư chịu chi trang phục hàng hiệu cùng nhiều trang sức đắt giá cho mỗi lần tham dự Cannes vì tự ái dân tộc. Cũng là một cách nói, tin hay không là chuyện của công chúng. Tuy nhiên, một số đông vẫn cho rằng, cô vẫn ham hố cái hư danh nghệ sĩ, vẫn thích dùng tiền để đánh bóng tên tuổi như bao nghệ sĩ khác. Nhã Kỳ chấp nhận, im lặng và không giải thích. Vì cô có còn là nghệ sĩ nữa đâu mà phải thanh minh cho tốn thời gian. Nhã Kỳ cứ lẳng lặng làm những gì cô thích, cứ đẹp xuất sắc để dân tình nhốn nháo một phen. Có ai ngờ người đẹp đang "ủ mưu" cho một kế hoạch lớn.

Với LHP Cannes 2017 này, như thường lệ, Lý Nhã Kỳ cũng tham gia. Nó đánh dấu mốc son trong sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ, khi tiếng nói của cô vang lên đẹp đẽ, sang trọng và đầy uy lực tại một trong những sân chơi nghệ thuật lớn nhất hành tinh. Tại sự kiện năm nay, người đẹp càng được trọng vọng khi tài trợ ba pano quảng cáo để giới thiệu hình ảnh Việt Nam. Địa điểm đặt ba tấm pano được giới thiệu là nơi rất trang trọng, nằm ngay trước khách sạn Majestic Barriere và đối diện lâu đài Palais des Festivals - nơi diễn ra LHP Cannes và sự kiện thảm đỏ dành cho các ngôi sao quốc tế, những nhà làm phim, nhà đầu tư, đạo diễn... Cái giá của sự tài trợ này lên đến 1 triệu euro tường đương với hơn 25 tỉ đồng. Con số này không hề nhỏ. Người ta hoài nghi về lòng tốt của Lý Nhã Kỳ khi nói, cô muốn mang hình ảnh quê hương toả sáng ở quốc tế. Hình ảnh cá nhân đã không quan trọng và cô sẵn sàng nhường một bước cho Việt Nam được thăng hoa.

Truyền thông trong nước đưa tin, công chúng lại háo hức chờ đợi hình ảnh quê hương xuất hiện trên pano ở Cannes. Quả thật sự việc diễn ra như Nhã Kỳ nói. Chỉ khác một điều khiến dư luận thắc mắc là ảnh chân dung Lý Nhã Kỳ cùng dòng chữ "The new voice of Vietnam" (tạm dịch: Tiếng nói mới của Việt Nam) lại xuất hiện trên pano. Vấn đề này không được Nhã Kỳ nhắc đến trong buổi họp báo trước đó. Trả lời trước những tranh xung quanh vấn đề này, phía ê-kíp của Lý Nhã Kỳ giải thích: "Năm nay là cột mốc quan trọng với Lý Nhã Kỳ ở LHP Cannes khi cô được tạp chí The Hollywood Reporter - tạp chí chuyên ngành điện ảnh hàng đầu của Mỹ lựa chọn giới thiệu là gương mặt mới, tiếng nói mới đến từ Việt Nam". Người ta bắt đầu lên án, chỉ trích Nhã Kỳ xảo biện, thao túng thông tin và làm mọi cách đẩy hình ảnh bản thân nổi bật bằng tiền. Cho dù Nhã Kỳ có làm điều đó cũng có gì sai? Mọi người quên rằng, trước cái tên Lý Nhã Kỳ đã có hai chữ "doanh nhân" chứ không còn là "diễn viên". Khi đã là một nhà kinh doanh, Nhã Kỳ có quyền tính toán thiệt hơn sao cho có lợi nhất với bản thân cô. Con số 1 triệu euro đâu có nhỏ. Cô sẵn sàng bỏ ra tài trợ để pano in hình ảnh quê hương xuất hiện tại Cannes là thật. Đổi lại, cô cũng phải có được điều gì tốt đẹp, lợi ích. Bởi cuộc sống này, không ai cho không ai cái gì. Nếu bạn sẵn sàng móc túi cho người khác một số tiền khổng lồ thì bạn cũng mong người đó hồi đáp lại cho bạn thứ khác. Quy luật tất yêu đó ai cũng hiểu và ai cũng phải biết chấp nhận. Chỉ có điều, ý định và cách thức thực hiện của Nhã Kỳ thật tinh vi, khôn khéo và cao tay hẳn. Đầu óc của một doanh nhân bộc lộ rõ là đây.

Tiếp đó, trên thảm đỏ Lễ khai mạc LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ mang lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp với bộ đầm của thương hiệu Ashi Collection 2017. Bộ đầm Couture dành riêng cho mỹ nhân họ Lý được khâu tay thủ công trong 300 giờ, giúp cô khoe vẻ đẹp lộng lẫy như bà hoàng. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới, trong những ngày tham gia LHP Cannes, người đẹp họ Lý cũng trở thành tâm điểm giới truyền thông khi xuất hiện lộng lẫy không thua kém các ngôi sao hàng đầu. Chuyên gia trang điểm riêng của Lý Nhã Kỳ tiết lộ, chiếc váy này có giá tương đương một căn nhà hoặc một chiếc siêu xe. Bộ trang sức kim cương Paolo Piovan gồm 2 chiếc ráp lại thành đóa hoa và bông tai càng tôn thêm vẻ đẹp quyền quý của nữ diễn viên.

Ngày thứ 2 trên thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ chinh phục hoàn toàn người đối diện với vẻ đài các của một nàng công chúa bằng bộ đầm Georges Hobeika. Chiếc đầm Georges Hobeika được Lý Nhã Kỳ lựa chọn nằm trong bộ sưu tập Haute Couture trị giá 45.000 USD (tương đương 1 tỷ đồng). Sự cầu kỳ, tinh xảo trong từng chi tiết trang trí được thể hiện ở họa tiết hoa đắp nổi trên ren và lụa cao cấp. Các chi tiết trên váy được làm thủ công, ren đính bằng tay, cánh hoa trên nền vải chiffon được cài từng chiếc. Công chúng tiếp tục chỉ trích vì Nhã Kỳ lại lừa họ. Bởi người đẹp từng trả lời phỏng vấn rằng, cô sẽ diện trang phục của nhà thiết kế Việt thay vì những thương hiệu nổi tiếng như các năm trước.

Thực tế, Nhã Kỳ đâu có lừa ai, cô có mặc đồ của nhà thiết kế Việt đấy chứ. Cô liên tiếp diện thiết kế từ làng mốt Việt mang tinh thần tự tôn dân tộc của Lê Thanh Hòa, Đỗ Long xen kẽ các ngày cùng với những bộ đầm Couture. Với style biến hóa đầy bất ngờ, Lý Nhã Kỳ một lần nữa "hạ gục" công chúng, khiến giới mộ điệu thời trang "đứng ngồi không yên". Không ít fan còn ví vẻ đẹp bí ẩn cực lôi cuốn của Lý Nhã Kỳ với Nữ hoàng Cleopatra. Chiếc đầm đuôi cá của NTK Lê Thanh Hòa có thiết kế đính đá cầu kỳ với sự chuyển tông từ ánh bạc sang đen ở phần đuôi. Kết hợp với kiểu trang điểm mắt mèo, da nâu, môi dày, Lý Nhã Kỳ đã hoàn toàn lột xác. Đêm cuối tại Cannes, Lý Nhã Kỳ tung "chiêu độc" với màn biến hóa xuất sắc trong trang phục của NTK Đỗ Long. Mẫu thiết kế này được Lý Nhã Kỳ đặt riêng Đỗ Long cho dự án thảm đỏ LHP Cannes 2017. Theo chia sẻ của Đỗ Long, anh phải sử dụng 3 thợ thủ công lành nghề, thực hiện liên tục trong hơn 2 tháng để hoàn thành từ khâu lên ý tưởng cho đến khi sản phẩm ra đời.

Cái cách mà Lý Nhã Kỳ thực hiện lời hứa đầy khôn ngoan và toan tính. Thử hỏi ai còn bắt bẻ được Nhã Kỳ khi cô có diện trang phục của Việt Nam, nhưng xen kẽ cùng các trang phục hàng hiệu đẳng cấp. Sự trộn lẫn đầy thẩm mĩ này khiến người ta khó lòng phân biệt đâu là "hàng quê" đâu là "hàng hiệu". Bởi chúng cũng đẹp, cũng tinh tế, cũng quý phái như nhau. Và quan trọng hơn, chúng được một doanh nhân nổi tiếng như Nhã Kỳ khoác lên người thì bỗng chốc trở nên giá trị gấp bội. Đó là chưa kể cô phối thêm nhiều trang sức đắt tiền đi cùng. Có khá nhiều kiểu mua danh. Đôi khi mua danh bằng cách nói xạo khiến người ta ghét, nhưng cũng có kiểu mua danh bằng nhiều chiêu thức tinh vi khiến người ta phục. Tốn bao công sức xây dựng thương hiệu riêng cho mình thì Nhã Kỳ đâu có dám mạo hiểm để đi sai nước cờ khiến mọi thứ thành công cốc. Quan trọng vẫn là cô không lừa ai, không "treo đầu dê bán thịt chó", vẫn làm như mình nói nhưng làm theo cách rất riêng.

Hẳn sau liên hoan phim Cannes này, Lý Nhã Kỳ sẽ lại toả sáng, sẽ lại được nhớ đến như một doanh nhân thành đạt, hào phóng và thông minh. Nhã Kỳ biết cách xài tiền và xài nó đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm để đạt được cái cao hơn mà cô muốn. Hình ảnh Nhã Kỳ đi kèm với hình ảnh quốc gia có lẽ, đây là thứ mà khi còn là ở vai trò diễn viên, cô khó thể nào có được. Đã qua bốn năm dài, từ những nghi hoặc ban đầu, ai cũng phải gật đầu tin Lỳ Nhã Kỳ giải nghệ thật. Cô đoạn tuyệt với diễn xuất, với nghệ thuật nhưng lại kết giao với một thứ mới là quyền lực, đẳng cấp. Những bay bổng của một nghệ sĩ hoàn toàn chết để nhường chỗ cho sự tỉnh táo sắc bén của một người kinh doanh. Có nhiều cách để làm nghệ thuật, nhưng không phải ai cũng tinh không làm thoả mãn được cả tính nghệ thuật và mưu mẹo kinh doanh như Lý Nhã Kỳ.

Theo GiadinhVietnam