Cuộc sống của những nàng Hậu sau quyết định rời xa showbiz: Người hạnh phúc bên gia đình, người miệt mài theo đuổi ước mơ

Hoa hậu Hoàn vũ 2008 - Thùy Lâm

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thùy Lâm trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2008 và lọt Top 15. Ở thời điểm đó, đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.

Sau ngôi vị có được, Thùy Lâm bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vài trò diễn viên. Những tưởng sự nghiệp của Thuỳ Lâm sẽ ngày càng thăng hoa cho đến năm 2010, người đẹp bất ngờ lên xe hoa với tiến sĩ kinh tế Anh Tuấn.

Sau khi lập gia đình, Thuỳ Lâm hoàn toàn rút lui khỏi showbiz . Chẳng mấy khi thấy người đẹp xuất hiện ở các sự kiện dù lớn hay nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, dù đã là bà mẹ 2 con song Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn giữ được sự trẻ trung, rạng rỡ. Nói về cuộc sống hiện tại Thuỳ Lâm chỉ ngắn gọn: "Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con".

Thùy Lâm là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên, sở hữu nhiều tài năng vượt trội được đông đảo khán giả yêu mến.

Từ khi kết hôn đến nay, Thùy Lâm dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ.

Mọi khoảnh khắc đời thường luôn được Thùy Lâm đăng tải lên trang cá nhân và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên, giản dị.

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 - Hoàng My

Á hậu Hoàng My có lẽ là một trong những người đẹp hiếm hoi không tận dụng ánh hào quang showbiz để giúp bản thân tỏa sáng. Sau danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My được tin tưởng lựa chọn tham gia hai đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Dù không mang về kết quả cao nhưng người đẹp đã kịp ghi dấu với khán giả.

Á hậu Hoàng My từng là một trong những nhan sắc được đánh giá cao. Sở hữu trình độ học vấn tốt, cô còn được xếp vào danh sách những nàng Hậu trí thức, thông minh của Vbiz.

Tuy nhiên, sau 3 cuộc thi nhan sắc này, Hoàng My đã lên đường sang Mỹ theo học ngành diễn xuất và làm phim tại Học viện Điện ảnh New York để thỏa mãn đam mê. Kết thúc việc học tập tại New York, Hoàng My cũng không vội vã trở lại showbiz Việt, sa đà vào thế giới đầy phù phiếm. Cô chuyển tới Israel để sinh sống và làm phim. Thi thoảng, Hoàng My lại xuất hiện trong một số sự kiện giải trí , trổ tài dẫn dắt duyên dáng khi làm MC hay đảm nhận vai trò sản xuất phim,...

Xuyên suốt quãng thời gian từ một cô nàng vô danh cho đến khi chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ, Hoàng My không hề vướng phải bất cứ scandal nào. Tuy nhiên, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô đã đăng tải một dòng trạng thái đầy vô cảm để so sánh giữa cơn bão Damrey đang gây bao tai ương cho người dân miền Trung với dàn thí sinh cuộc thi. Ngay lập tức, chỉ một phát ngôn, người đẹp đã mất điểm hoàn toàn trong mắt công chúng.

Sau ồn ào này, người đẹp đã đóng cửa trang cá nhân, tạm biệt gia đình, trả lại nhà cửa, cho đi tất cả đồ đạ và xách vali sang Israel để tĩnh lặng và tập trung suy nghĩ về bộ phim của mình, mài giũa kỹ năng làm phim, gặp gỡ các nhà khoa học Do Thái, đi thăm các thành phố cổ đại…

Á hậu Hoàng My cùng nhóm học làm phim.

Người đẹp dành nhiều thời gian khám phá các vùng đất mới, tìm hiểu văn hoá, kiến thức các quốc gia.

Á hậu Việt Nam 2012 - Hoàng Anh

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, tuy nhiên, Hoàng Anh không hoạt động showbiz sôi nổi như Đặng Thu Thảo hay Dương Tú Anh. Cô phân bổ thời gian chủ yếu vào việc học và chỉ tham gia một vài sự kiện. Con đường lựa chọn của Hoàng Anh cho thấy cô không mặn mà với showbiz mà định hướng tương lai vào việc học là chủ yếu.

Đến tháng 3/2017, Hoàng Anh lên xe hoa về nhà chồng. Hôn phu của Hoàng Anh là Đức Anh - mối tình thứ hai và là mối tình sâu đậm nhất với cô. Chồng của Á Hậu Hoàng Anh sinh năm 1991, điển trai và đã có thời gian du học tại Anh Quốc, hiện anh sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đức Anh là trưởng nam trong một gia đình danh giá. Sau nửa năm kết hôn, vợ chồng người đẹp chào đón con gái đầu lòng. Đến nay, Hoàng Anh gần như rút khỏi làng giải trí và dành trọn thời gian để chăm sóc tổ ấm nhỏ, chọn cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác.

Sau đăng quang Á hậu, Hoàng Anh lựa chọn cuộc sống khá im ắng thay vì tận dụng ánh hào quang để phát triển sự nghiệp trong showbiz.

Đầu năm 2017, Á hậu Hoàng Anh lên xe hoa với ông xã Đức Anh - là con trưởng trong một gia đình danh giá tại Hà Nội.

Hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ của Á hậu Hoàng Anh.

Người đẹp hạ sinh con đầu lòng sau thời gian ngắn kết hôn. Cũng từ thời điểm này, cô dành trọn thời gian để vun vén gia đình.

Đến nay, dù đã là bà mẹ một con nhưng Á hậu Hoàng Anh vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có.

Hoa hậu Việt Nam 2002 - Mai Phương

Người đẹp Hải Phòng - Phạm Thị Mai Phương từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 vào năm 17 tuổi, khi còn là học sinh lớp 12 trường chuyên Lý THPT chuyên Trần Phú. Sau khi đó, cô được cử đại diện cho Việt Nam lần đầu tham gia một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế: Hoa hậu Thế giới - Miss World 2003. Mai Phương được các giám khảo đánh giá khá cao và cuối cùng lọt vào top 20 người đẹp nhất của cuộc thi năm đó, xếp thứ 15. Sau nhiệm kỳ, cô trở lại cuộc sống bình dị tại quê nhà, kết hôn với ông xã Nguyễn Bỉnh Khánh và có hai cậu quý tử. Hiện hoa hậu làm việc tại một cơ quan nhà nước và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Mãi cho tới tháng 5/2018, người đẹp mới có mặt tại chương trình giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam ở một trường đại học tại Hải Phòng. Có thể nói, dù đã có cuộc sống gia đình riêng nhưng Hoa hậu Mai Phương vẫn khiến người đối diện mê mẩn bởi nhan sắc đẹp mặn mà, xinh đẹp sau nhiều năm đăng quang.

Hoa hậu Mai Phương thời điểm mới đăng quang.

Hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ của người đẹp vài năm sau đăng quang.

Cho tới năm 2018, Hoa hậu Mai Phương trở lại tại một số sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà.

Theo Helino