“Cua lại vợ bầu” đạt doanh thu 200 tỷ do ăn may?

Poster phim “Cua lại vợ bầu”. Ảnh: TL

Vẫn chiếm lĩnh về suất chiếu

Mùa phim Tết năm nay có 3 phim Việt gồm: “Cua lại vợ bầu” (đạo diễn Nhất Trung), “Trạng Quỳnh” (đạo diễn Đức Thịnh), “Tình đầu thơ ngây” (đạo diễn Trần Nhân Kiên). Thế nhưng, cho đến nay, phim “Tình đầu thơ ngây” đã nhanh chóng “rớt đài” tại các rạp chiếu. “Cua lại vợ bầu” và “Trạng Quỳnh” tiếp tục trụ hạng và “cạnh tranh” với hai phim có Ngô Thanh Vân và Ngọc Trinh vừa ra rạp là “Hai Phượng” và “Vu quy đại náo”.

Thường với các phim vừa xuất hiện cũng được các rạp ưu tiên hơn về giờ chiếu, suất chiếu. “Cua lại vợ bầu” theo lý lẽ thông thường, ra mắt trước thì sẽ phải nhường “đất đẹp” cho phim mới. Thế nhưng, dạo qua các rạp chiếu lớn ở Hà Nội, “Cua lại vợ bầu” vẫn xếp ngang ngửa với hai phim mới về tần suất. Điều này đủ nói lên độ hot của phim lớn thế nào.

Cụ thể, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, “Cua lại vợ bầu” có tới 21 suất chiếu vào tất cả các khung giờ - nhiều hơn cả “Hai Phượng” tới 4 suất; Rạp CGV Bà Triệu mỗi ngày cũng có tới 8 suất; Rạp Galaxy Long Biên cũng giành 6 suất chiếu…

Phản ứng chung của khán giả đều đánh giá, “Cua lại vợ bầu” không quá xuất sắc về kịch bản nhưng lại đáp ứng được nhiều yếu tố cần thiết. Câu chuyện tình tay 3 không theo mô-tip đơn thuần, cứ có bầu là “chạy”. Ngược lại, khi biết Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc) có bầu, Trọng Thoại (Trấn Thành) và Quý Khánh (Anh Tú) lập tức ra sức tranh giành, dù chưa biết cái thai trong bụng Nhã Linh là của ai.

Về diễn xuất, Trấn Thành có sự “lột xác” ấn tượng khi đạo diễn khá thông minh giao cho anh vai diễn đi ngược lại hoàn toàn với phong cách vốn có. Từ đầu đến cuối, Trấn Thành chỉ giữ một vẻ mặt lầm lì của kẻ ngốc nghếch, hiếm khi nở nụ cười và không dùng ngôn ngữ cơ thể để “minh họa” gây cười. Anh diễn chủ yếu bằng gương mặt, ánh mắt. Thoát khỏi sở trường vốn có của mình thật không dễ dàng nhưng Trấn Thành đã chứng tỏ sự “cao tay” của mình khi mang lại một màu sắc mới cho bản thân. Tuy nhiên, sự nghiêm túc của anh vẫn mang lại hiệu ứng hài hước cho khán giả, cùng với sự tung hứng đầy duyên dáng của các diễn viên Mai Văn Khoa, Hồng Đào, Lê Giang…

Trấn Thành mất đi “sở trường” diễn hài nên “trọng trách” dồn sang cho Mạc Văn Khoa- gương mặt cũng đi ngược với chuẩn mực đẹp thông thương. Phim sẽ bớt đi sự thú vị, hài hước nếu vai diễn không phải là Mạc Văn Khoa. Khán giả thích cười nhưng cũng khắt khe với tiếng cười dễ dãi, lại càng không muốn bỏ tiền để xem một gương mặt đã quá cũ. Đạo diễn Nhất Trung đã hài hòa sự đòi hỏi này bằng “bài toán” Mạc Văn Khoa. Lối diễn ngây ngô, giọng nói quê mùa, gương mặt đen đúa đau khổ nhưng diễn xuất chân thật, tự nhiên đã mang lại tiếng cười đầy bất ngờ và cũng giúp cái tên Mạc Văn Khoa thay đổi.

Ninh Dương Lan Ngọc thời điểm này có vẻ “phất” về đường phim ảnh. Sau một loạt các phim như: “Tấm Cám”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Gái già lắm chiêu” và giờ là “Cua lại vợ bầu”, diễn xuất của cô được cải thiện hơn, nhưng vẫn thiếu độ tiết chế cần thiết để bớt đi sự “làm quá”. Một lợi thế cho Lan Ngọc nữa là thời điểm này, VTV đang phát sóng bộ phim “Mối tình đầu của tôi” nên khán giả cũng có sự trải nghiệm thêm về diễn xuất của cô, tạo thêm hiệu ứng để khán giả quyết định đến rạp.

Trong bộ 3 nhân vật chính, Anh Tú khá đuối. Đất diễn không hề thua kém Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc nhưng Anh Tú đã không tận dụng được cơ hội này để tỏa sáng. Lời thoại thiếu tự nhiên, khiến cho các đoạn ngôn tình trở nên “sách vở”. Mang tiếng đi du học ở Mỹ về, là người thành đạt nhưng diễn xuất của Anh Tú khiến người ta có cảm giác anh cũng giống như Thoại - ngô nghê, ngờ nghệch. Lỗi này cũng thuộc về khâu xử lý kịch bản, với nhiều tình tiết còn đơn giản, thiếu logic. Nhất là ở đoạn kết phim, tháo gỡ nút thắt về căn bệnh nguy hiểm của Nhã Linh, đạo diễn có vẻ bị xuống tay và thiếu hiểu biết về y khoa.

Nhà sản xuất cũng không ngờ

Trong phim, Nhã Linh mắc một chấn thương nặng ở lưng do tai nạn, được bác sĩ cảnh báo là ảnh hưởng đến khả năng sinh nở. Nếu sinh sẽ gây nguy cơ đến tính mạng của người mẹ. Nhiều năm chung sống với bạn gái, Thoại coi đây là bí mật để tránh cho Nhã Linh sự đau khổ và mặc cảm. Thế nên, khi Nhã Linh có thai do “tai nạn” ngoài ý muốn mà không biết ai là bố của đứa trẻ, Thoại đã ra sức khuyên cô bỏ đứa bé, để rồi nhận lấy sự hiểu lầm tai hại từ bạn gái. Lý do chỉ thực sự hé mở ở cuối phim, tạo hiệu ứng bất ngờ mạnh cho khán giả. Lúc Nhã Linh biết nguyên nhân thực sự của việc bị từ chối đứa bé cũng là phân đoạn gây xúc động với người xem nhất. Giá như đạo diễn tìm lý do hợp lý hơn để tạo cái kết “mẹ tròn con vuông” thì sự vỡ oàn trong cảm xúc sẽ còn lớn hơn. Dày công khiến cho Thoại tin tưởng việc Nhã Linh sinh con sẽ gây nguy hiểm như vậy, nhưng đến khi sinh lại trở nên đơn giản như với người bình thường. Đoạn Thoại bị tai nạn, máu chảy lênh láng từ đầu nhưng lại tỉnh trước cả người đẻ, khiến khán giả như được “khuyến mại” thêm một tình huống gây cười ngoài dự liệu.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, “Cua lại vợ bầu” vẫn là bộ phim sáng nhất mùa Tết cả về nội dung lẫn hình thức. Những phản ứng tích cực từ khán giả qua mạng xã hội đã tạo sự lan tỏa lớn để khán giả quyết định mua vé. Nhưng để đoạt doanh số lên đến 176,5 tỷ đồng như hiện nay (và vẫn đang tiếp tục tăng) thì có lẽ, chính nhà sản xuất cũng không ngờ đến.

Theo ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, sở dĩ “Cua lại vợ bầu” đạt được doanh thu ấn tượng như vậy còn nhờ vào yếu tố “địa lợi”. “Năm nay, lịch nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, thời tiết lại nắng ráo nên ngay từ mùng 1 Tết, rạp chiếu đã đông kín khán giả. Sau Tết, thời tiết vẫn duy trì như vậy nên khi người dân ăn Tết lên Hà Nội cũng cần có nơi để vui chơi. Cùng với đó là dịp lễ tình nhân 14/2 lại trùng vào ngày cuối tuần nên khán giả cũng chọn rạp chiếu phim là điểm đến. Những yếu tố như vậy khiến cho “Cua lại vợ bầu” và các phim khác được “hưởng lợi” khá lớn. Ngoài ra, cũng cần phải nói rằng, Cua lại vợ bầu có nội dung tốt, hài hước nhưng cũng rất nhân văn và mới mẻ, không đi theo motip đơn thuần. Nó có những tình huống hoàn toàn mới về tình yêu, sống thử và sự giành giật giữa hai người đàn ông. Dàn diễn viên đẹp, có nghề… Tất cả những yếu tố đó khiến cho phim đạt doanh thu cao và vẫn hot cho đến tận bây giờ”, ông Nguyễn Danh Dương nói.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, thời điểm ra mắt, rạp chiếu tạo điều kiện là nguyên nhân rất quan trọng quyết định đến doanh thu của phim. Trong đó, thời điểm tuy được nhà sản xuất tính toán kỹ lưỡng nhưng đôi khi, điều này lại phụ thuộc vào sự “ăn may” là nhiều.

Lê Trung Kiên