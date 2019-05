Con gái 9X đã xinh đẹp tài sắc lại giỏi nữ công gia chánh của diễn viên Diễm My

Diễn viên Diễm My, với nhan sắc khiến người đàn ông nào cũng phải xao xuyến, nổi tiếng qua những bộ phim truyền hình ở thập niên 90, đồng thời là người mẫu ảnh lịch ăn khách thời điểm đó. Diễm My trở thành ngôi sao trong làng giải trí phía Nam. Do công việc quá bận rộn nên năm 32 tuổi, chị mới kết hôn với một doanh nhân tên là Hà Tôn Đức.

Diễm My chia sẻ về cuộc hôn nhân ở lứa tuổi bị coi là "quá lứa lỡ thì": "Lúc lập gia đình, tôi 32 tuổi, nhỏ hơn ông xã 2 tuổi. Anh ấy không phải đại gia gì cả, so với họ, về mọi mặt anh ấy còn đều không bằng, không đẹp trai, không giàu có hay địa vị. Chỉ duy nhất một điểm chồng tôi có mà nhiều người khác thì không, đó là anh ấy luôn tự tin, dù không có tiền. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Một người đàn ông thành đạt, đi xe hơi sang trọng theo đuổi tôi tự tin là bình thường thôi. Còn ông xã tôi, ở nhà mướn, đi xe mướn, vậy mà cũng cực kỳ tự tin".

Diễm My 9X và con gái Hà Thùy My lúc nhỏ.

Một năm sau, cặp vợ sinh con gái và đặt tên là Hà Thùy My. Và khi Hà Thùy My được 5 tuổi thì vợ chồng chị lại tiếp tục có một bé gái nữa. Hơn 20 năm chung sống, gia đình Diễm My ngày càng giàu có và hạnh phúc hơn. Điều đáng nói, ngoài sự nghiệp thành công, Diễm My còn trở thành một bà mẹ được ngưỡng mộ trong làng giải trí bởi cách nuôi dạy con tốt.

Diễm My từng tâm sự dù bận rộn đến mấy nữ diễn viên cũng luôn sắp xếp công việc nhà và lắng nghe các con, tạo bầu không khí chan hòa, vui vẻ, đầm ấm để gắn kết mọi người. Chính điều đó khiến con gái của chị luôn dành tình yêu cho gia đình. Nói về gia đình nhỏ có bố mẹ và em gái, Thùy My bộc bạch: "Dành thời gian cho gia đình là niềm hạnh phúc của tôi". Hồi còn học ở Việt Nam, sau khi tan trường, Thùy My thường về nhà ngay ăn cơm với mọi người.

Vẻ đẹp nền nã của con gái diễn viên Diễm My, Hà Thùy My.

Con gái của Diễm My có thành tích học tập rất đáng nể. Ngay từ nhỏ, cô đã sử dụng thông thạo tiếng Anh và được nhà trường cử đi thi hùng biện ngoại ngữ ở nhiều nước trên thế giới. Không chỉ nói lưu loát tiếng Anh, Thùy My còn biết nói các thứ tiếng khác như: Pháp, Nga và Trung Quốc. Ngoài khả năng ngôn ngữ nổi trội, Thùy My cũng học đều các môn văn hóa và luôn đạt thành tích loại giỏi.

Sau khi hoàn thành chương trình học các cấp tại Việt Nam, Thùy My tiếp tục theo đuổi ngành truyền thông tại Mỹ. Với việc học tập chăm chỉ, cô chính là niềm tự hào của Diễm My và là tấm gương để em gái ruột tên Quế My, vừa tròn 17 tuổi noi theo. Ngoài tự lập trong việc học tập, Thùy My còn sở hữu nhiều tài lẻ đáng nể như: chơi tennis, bơi lội, nhảy múa, thiết kế website...

Sinh năm 1995, học môi trường quốc tế từ nhỏ và sống trong gia đình khá giả nhưng Thùy My lại rất giỏi nữ công gia chánh. Cuối tuần thay vì đi chơi với bạn bè hay tham gia những trò vui chơi giải trí thì Thùy My lại mê nấu ăn cho cả nhà.

Theo Diễm My chia sẻ, cách giáo dục của chị với con cái là luôn luôn lắng nghe và làm bạn cùng con.

Được biết ngoài các món ăn Việt, Thùy My nấu được món Nhật, Pháp. Tất cả những món ăn này, ngoài học từ mẹ, Thùy My tự mày mò để thực hành. Cô còn lập chế độ ăn và tập luyện khoa học.

Không chỉ giỏi giang trong học tập hay công việc nữ công gia chánh, Thùy My còn là cô gái trẻ biết yêu bản thân. Cô thường xuyên thực hiện các bài tập thể dục để giữ gìn vóc dáng. Thùy My cho biết ngày nào cô cũng đi tập gym.

