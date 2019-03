Con 'cưng' sao Vbiz và cuộc sống nơi trời Tây: Người 'thắt lưng buộc bụng', người rửa chén, cọ toilet trang trải sinh hoạt phí

Nguyễn Thảo Nguyên – con gái nghệ sĩ Trung Dân: tự bươn chải kiếm tiền từ việc đi rửa chén, dọn phòng, thậm chí chà toilet khách sạn.

Thảo Nguyên sinh năm 1994, là con gái lớn của nghệ sĩ Trung Dân. Sau khi tốt nghiệp Đại học RMIT tại Việt Nam, cô du học Úc chuyên ngành quản lý và điều hành phát triển du lịch. Theo lời kể của nghệ sĩ Trung Dân, ở nhà Thảo Nguyên ít khi phải phụ việc nhà vì gần như mẹ lo hết. Khi qua Úc tu nghiệp, cứ nghĩ trong đầu, nếu con thích thì ở lại, không thích thì về Việt Nam, gia đình lo.

Nhưng không ngờ, qua Úc lại là một bước ngoặt trong đời cô con gái nhỏ. Điều khiến chú rớt nước mắt là con mình ở Việt Nam gần như chỉ biết đi học, đến chuyện nấu ăn cũng mẹ lo, thế nhưng khi sang nước ngoài, cô lại tự bươn chải kiếm tiền từ việc đi rửa chén, dọn phòng, thậm chí chà toilet khách sạn. Vì không muốn gia đình phải lo, những khoản tiền Thảo Nguyên kiếm được chủ yếu chi trả cho các khoản sinh hoạt, thuê nhà và kể cả học phí ở trường.

Nghệ sĩ Trung Dân từng rơi nước mắt khi kể về cuộc sống của con gái nơi trời Tây.

"Có lần nó bưng bê phục vụ nhà hàng quán ăn, vì chưa quen nên làm bể đồ và bị trừ sạch lương. Tôi nghe con nói vừa đau, vừa xót. Tôi quay mặt đi mà chảy nước mắt nhưng tôi chấp nhận để con mình làm, để nó hiểu giá trị của đồng tiền, của sức lao động là như thế nào" -nghệ sĩ Trung Dân xúc động nói.

Võ Lê Thành Vinh – con trai nghệ sĩ Hoài Linh: Từ con số 0 nỗ lực 200% trở thành kỹ sư của hãng American Airlines

Võ Lê Thành Vinh là một trong 2 người con ruột của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng danh hài không công khai vì lo sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống con mình.

Ngay từ nhỏ Thành Vinh đã có đam mê mãnh liệt với máy bay, giấc mơ ngày bé theo đuổi anh đến khi trưởng thành. Học hết cấp 3, anh sang Mỹ theo học cao đẳng ở University of Texas chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như suy nghĩ của chàng trai trẻ. Rào cản về ngôn ngữ khiến anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống và việc học nơi đây. Ở Việt Nam, Thành Vinh cũng học tiếng Anh nhưng vì không thực hành nhiều nên "vốn liếng" bị hao hụt. Anh mất 2 năm để học lại từ đầu, nỗ lực hơn 200% để không bị tụt lại phía sau.

Hoài Linh và con trai đang sinh sống tại Mỹ.

Thành Vinh nói với người thân rằng ở trường, bạn bè học một hiểu một, còn anh chưa quen với ngôn ngữ nên phải về nhà học thêm mới hiểu được bài giảng. Không nản, anh tiến từng bước một, kiên trì trước con đường gian truân. Đến khi đuổi kịp bạn bè, chàng trai sinh năm 1990 lại theo đuổi mục tiêu cao hơn. Thấy có người học giỏi, Vinh cũng tự nhủ phải làm cho bằng được.

Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng mong ước của anh cũng trở thành hiện thực. Anh may mắn là một trong số 14 người được chọn từ cả nghìn hồ sơ ứng tuyển vị trí kỹ sư của hãng American Airlines.

Ngoài ra, anh cũng dành nhiều lời khuyên cho các du học sinh muốn thành công ở xứ người. Anh nói mình không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn người khác để dễ hòa nhập ở môi trường mới.

Từng vướng rào cản về ngôn ngữ, song Thanh Vinh cố gắng là một trong số 14 người được chọn từ cả nghìn hồ sơ ứng tuyển vị trí kỹ sư của hãng American Airlines.

So với nhiều du học sinh, cuộc sống của Thành Vinh thoải mái hơn rất nhiều nhờ công việc ổn định.

Khôi Nguyên – con trai NSND Hồng Vân: tự động cắt giảm chi phí, "thắt lưng buộc bụng" dành tiền trang trải cuộc sống

Khôi Nguyên là con trai riêng của NSND Hồng Vân với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái. Sinh năm 1997, năm nay anh chàng tròn 22, cao tới 1m80. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đi du học 8 năm nhưng từ 7 năm trước, khi mới học lớp 11, Khôi Nguyên đã bắt đầu làm thêm. Anh làm tất cả những công việc bán thời gian mà du học sinh Việt Nam thường làm, dù gia đình có khả năng lo liệu hoàn toàn cho anh.

Ngày nhỏ, Khôi Nguyên từng tham gia một số vai phụ trên sân khấu và truyền hình. Nổi bật nhất là vai Minh Tuấn trong phim Gia đình phép thuật.

"Sang đây, tôi bắt đầu biết tự lập. Tháng nào ba mẹ cũng gửi tiền qua nhưng tôi xót lắm. Số tiền ba mẹ gửi ở Việt Nam là con số rất lớn nhưng ở đây lại không đáng bao nhiêu", anh chia sẻ, "Bản thân ba mẹ dù có là nghệ sĩ thì làm việc cũng rất cực, đi diễn đến nửa đêm".

Khôi Nguyên tự động cắt giảm dần những chi phí phụ thuộc vào ba mẹ. Hiện tại Hồng Vân chỉ lo tiền học, những chi phí khác anh đều tự lo liệu. Thỉnh thoảng, ba mẹ lại sang Mỹ thăm 2 chị em Khôi Nguyên.

Anh chàng sớm tự lập, kiếm tiền trang trải việc học bằng những công việc làm thêm bán thời gian.

Ana Trương – con gái Mỹ Linh, Anh Quân: Đi làm ở Việt Nam để tiết kiệm tiền du học Mỹ

Anna Trương được biết đến là cô con gái xinh đẹp và tài năng của nữ ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Thành tích học tập đáng nể của cô nàng càng khiến các fan nể phục. Được biết cô gái sinh năm 1994 từng thi đỗ vào trường Berklee College of Music, một ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu thế giới tại Mỹ.

Mặc dù ở Việt Nam, Anna Trương được xem là 1 hot girl và khá nổi tiếng nhưng khi qua Mỹ và học tập ở Berklee, cô lại có cuộc sống khác hẳn. Không còn là tâm điểm của sự chú ý, Anna Trương cũng nỗ lực học tập như bao nhiêu học viên khác của trường. Đôi khi, cô nàng cũng gặp phải những áp lực nhất định vì sống trong môi trường "toàn các bạn tài năng".

Nhưng cô cho biết, chính điều này lại là động lực giúp cô cố gắng hơn nữa: "Tất nhiên là học ở 1 ngôi trường toàn những người giỏi thì mình không thể tránh khỏi những áp lực. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình cứ ở mãi trong 1 môi trường toàn các bạn như mình hoặc kém hơn mình thì sẽ chẳng bao giờ mình tiến bộ được. Tôi rất hài lòng với môi trường hiện tại".

Cuộc sống nơi trời Tây nhiều lúc khiến Anna Trương cảm thấy áp lực. Toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập là từ số tiền mà Anna tiết kiệm trước đó khi đi làm tại Việt Nam.

Anna cũng cho hay, cuộc sống của cô ở Mỹ hoàn toàn không "như mọi người tưởng", vì chi phí trang trải cho cuộc sống ở đây khá đắt đỏ "Toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập là từ số tiền mà tôi tiết kiệm trước đó khi đi làm tại Việt Nam. Ngoài ra, bố Anh Quân và mẹ Mỹ Linh cũng phải hỗ trợ thêm khá nhiều".

Trong quan niệm của nhiều người, là con sao Việt được đi du học, được ra nước ngoài chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc. Nhưng thực tế cho thấy những trải nghiệm bằng mồ hôi và nước mắt của họ đã để lại những bài học và giá trị lớn cho những bạn trẻ ngày nay sống có ý thức hơn. Họ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn người khác để dễ hòa nhập ở môi trường mới cũng như đạt được những thành tích như ngày hôm nay.

