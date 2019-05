Còn ai sướng bằng Phan Như Thảo: Chồng đại gia vui vẻ bế con nhỏ cho vợ "quẩy hết nấc" với bạn bè

Nếu như nhiều chị em phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh con sẽ rất khó tụ tập cùng bạn bè thì Phan Như Thảo lại vẫn có thể thoải mái ăn uống, vui chơi hết mình với "hội chị em" vì cô đã có sự trợ giúp đắc lực của ông xã Đức An.

Mới đây, cựu người mẫu sinh năm 1988 đã chia sẻ khoảnh khắc đại gia Đức An bế con để cô "quẩy hết nấc" cùng với bạn bè. "Người đàn ông của năm. Bế con đi quẩy và cho vợ quẩy" - Phan Như Thảo viết.

Trong đoạn clip được đăng tải, đại gia Đức An rất vui vẻ, tạo điều kiện cho vợ được hết mình với bạn bè. Cặp đôi còn không quên dành cho nhau một nụ hôn rất ngọt ngào.

Chia sẻ của Phan Như Thảo khiến nhiều người vô cùng ghen tỵ với cô. Ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng này đồng thời nhận xét đại gia Đức An hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Người đàn ông của năm" vì hiếm có ông chồng nào lại tâm lý, yêu chiều vợ con đến như vậy.

Đại gia Đức An bế con rất khéo, tạo điều kiện hết sức cho vợ vui vẻ với bạn bè.

Là một doanh nhân thành đạt và sở hữu khối tài sản khủng nhưng khi về với gia đình, đại gia Đức An vẫn chăm chỉ trông con giúp vợ, sẵn sàng vào bếp nấu nướng những món ngon cho gia đình cùng thưởng thức. Khi cả gia đình đi ăn ở nhà hàng hay khi đi chơi, vị đại gia sinh năm 1962 luôn đảm nhận trọng trách bế con. Anh còn đưa Phan Như Thảo đi làm đẹp, tỉ mỉ chọn màu sơn móng tay cho vợ rồi kiên nhẫn ngồi chờ.

Đại gia Đức Anh luôn dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ và thường xuyên vào bếp để nếu món ngon cho gia đình cùng thưởng thức.

Việc sinh con khiến Phan Như Thảo trở nên "phát tướng" cũng không làm đại gia Đức An bận tâm. Anh luôn trân trọng sự hy sinh của vợ. Trong mắt đại gia Đức An, Phan Như Thảo luôn là người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ. Bởi vậy mà khi đi mua đồ, đại gia Đức An vẫn lựa chọn cho vợ chiếc đầm sexy, lộng lẫy size XS.

Theo Helino