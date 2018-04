Chuyện hẹn hò showbiz Hàn - Việt: Một bên thì cố che giấu, một bên thì cố công khai đến mức "làm lố" quá đà

Sao Hàn chật vật, khổ sở đủ đường để che giấu chuyện hẹn hò…

Chuyện hẹn hò rõ ràng không phải là tội lỗi, nhưng nếu là một ngôi sao đình đám ở Hàn Quốc thì có lẽ bạn buộc phải "giấu giếm" khi chẳng may rơi vào lưới tình. Lý do thì muôn vàn, nhưng thường thì có hai lý do chính.

Một là các ngôi sao có thể sẽ nghĩ tới chuyện bảo vệ hình ảnh của nhãn hàng hay công ty đại diện, bởi nếu không họ có thể phải đền bù một khoản tiền bồi thường lớn. Hai là vì để bảo vệ cho người yêu dù họ có đang hoạt động cùng trong lĩnh vực nghệ thuật hay không, bởi chuyện hẹn hò một khi bị phanh phui, sức ép từ dư luận tại đất nước Hàn Quốc là khá lớn.

Trước tiên là về phương diện truyền thông, họ gần như không thể hiện gì về chuyện tình cảm cá nhân trước các trang MXH. Sau nữa là chuyện hẹn hò đôi lứa, có thể thấy đa số các nghệ sĩ Hàn đều phải áp dụng triệt để những thủ thuật hẹn hò kín đáo để tránh bị báo chí và người hâm mộ xăm xoi.

Thông thường, các cặp đôi có một trong hai (hoặc cả hai) là người nổi tiếng thì kịch bản cho việc hẹn hò của họ thường bắt đầu bằng những nơi khá "an toàn". Chẳng hạn như trong xe ô tô, gặp nhau ở nước ngoài, thông qua các buổi tụ tập bạn bè, hoặc buộc phải xuất hiện tại đám đông thì họ sẽ phải "hóa trang" tới mức khổ sở.

Dưới đây là một vài ví dụ điển hình:

Thời điểm Lee Min Ho rộ tin hẹn hò cùng Suzy, cặp đôi được cho là thường xuyên dành thời gian cho nhau tại… nước ngoài. (Ảnh Internet)

Các cặp đôi sao Hàn mà đi cùng nhau thì phải trùm trùm đội đội đến khổ thế này đây! (Ảnh Internet)

Hoặc là sẽ giống như G-Dragon (Big Bang) và bạn gái tin đồn cũ – người mẫu, diễn viên Mizuhara Kiko – thường lấy những bữa tiệc chung của bạn bè làm nơi hẹn hò lãng mạn. (Ảnh Internet)

Trong khi đó, sao Việt lại công khai đến mức "làm lố" quá đà!

Chắc có lẽ nhiều người sẽ thở phào nhẹ nhõm vì mình không sinh ra ở đất nước Hàn Quốc và cũng chẳng trở thành người nổi tiếng. Bởi vì chỉ yêu đương hẹn hò thôi đã thấy khó đủ đường. Nhưng cũng cùng số phận làm sao, dường như những ngôi sao trong bầu trời showbiz Việt lại không phải chịu cảnh khổ sở tương tự.

Tất nhiên đều là người của công chúng, chuyện hẹn hò của sao Việt chắc chắn cũng bị đưa vào tầm ngắm của đông đảo báo giới và người hâm mộ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với đa số các ngôi sao Hàn, một số sao Việt Nam dường như lại thích được khoe chuyện tình yêu của mình với công chúng hơn thì phải. Chẳng những khoe, khoe triệt để, khoe đủ đường, mà còn lắm lần khoe đến dân tình phát ngốt mới thôi.

Một trong số những sao Việt thường xuyên khoe ngầm, khoe khéo, khoe triệt để người yêu trên MXH có thể kể đến như: Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê…

Sau lùm xùm chuyện tình yêu với Công Phượng, Hòa Minzy lại tiếp tục từ úp mở đến công khai chuyện tình yêu trên MXH. (Ảnh chụp story Instagram)

Hà Hồ cũng là nữ ca sĩ chuộng phong cách "mình thích thì mình khoe thôi". Được biết Hà Hồ và người yêu điển trai thường xuyên đi du lịch và chụp cũng như đăng ảnh đẹp cùng nhau. (Ảnh Internet)

Không nằm ngoài trào lưu khoe người yêu lên MXH, Lan Khuê cũng là người đẹp thường xuyên úp mở về bạn trai lên facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Và đây là Nam Em, cô nàng thậm chí còn tự lên báo kể chuyện tình yêu của mình để rồi sau đó gây ra một cơn bão scandal tình tay ba vô cùng lớn trong showbiz Việt. (Ảnh chụp màn hình)

Vẫn biết là sao cũng giống như người bình thường, họ cũng có quyền được yêu, có quyền được hạnh phúc. Người hâm mộ đương nhiên luôn mong thần tượng của mình tìm được đúng người và tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Tuy nhiên, vì họ là người của công chúng nên hình ảnh của họ sẽ được chú ý tới nhiều hơn.

Đôi khi các fan cũng thầm ao ước giá như những lần họ đọc báo, check tin thì sẽ được đọc thông tin về sự nghiệp hoặc các sản phẩm nổi bật từ ngôi sao mà mình dành tình cảm mến mộ, hơn là những thông tin tình cảm bên lề được tô vẽ, thể hiện một cách quá đà và trở thành quá lố. Hạnh phúc thì không sao, nhưng nói dại mồm lỡ đường ai nấy đi thì y như rằng showbiz Việt lại có những cơn bão scandal tình ái đầy ồn ào mới, ngán ngẩm vô cùng.

Theo Helino