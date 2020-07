Chưa chính thức trở thành vợ chồng nhưng Hồ Ngọc Hà đã xưng hô thân mật với mẹ Kim Lý thế này

Vừa qua, vào đúng dịp sinh nhật 75 tuổi của mẹ ruột, Kim Lý đã đăng tải hình ảnh thời trẻ kèm lời nhắn nhủ đầy cảm xúc dành cho mẹ mình.

Cụ thể, trên trang cá nhân, bạn trai Hồ Ngọc Hà không quên nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu khi còn được ở trong vòng tay mẹ. "As a teenager I could always rely on you being there no matter what the situation" (tạm dịch: Khi còn là cậu thiếu niên, con có thể dựa vào mẹ trong bất cứ tình huống nào).

Kim Lý đăng hình mẹ ruột ngày trẻ.

Kim Lý nói thêm: "I know words are never enough, but from the bottom of my heart thank you for everything you have given me. I love you endlessly and look forward to celebrate with you in the near future" (Tạm dịch: Con biết lời nói không bao giờ là đủ, nhưng tự đáy lòng mình con muốn gửi lời cảm ơn vì tất cả mọi điều mẹ dành cho con. Con yêu mẹ vô cùng và mong sẽ sớm được chúc mừng cùng mẹ trong thời gian tới).



Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật mẹ bạn trai.

Điều khiến cư dân mạng chú ý chính là lời bình luận chúc mừng của Hồ Ngọc Hà bên dưới bài đăng. Người đẹp viết: "Happy Birthday Mama" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật mẹ). Mẹ Kim Lý cũng không quên phản hồi lại bình luận của Hồ Ngọc Hà: "Thanh you, dear Ha" (Cảm ơn con nhé Hà).



Hồ Ngọc Hà chụp hình với mẹ Kim Lý.

Theo Trí thức trẻ