Chồng cũ Hồng Nhung lần đầu xuất hiện sau đám cưới xa hoa với vợ mới

Trang cá nhân của nữ doanh nhân người Myanmar Thiri Thant Mon vừa có sự thay đổi đặc biệt. Cô vừa đăng tải bức ảnh đại diện mới có hình hai vợ chồng má kề má ngọt ngào bên nhau vào đúng ngày Tết cổ truyền của người Myanmar.

Bức ảnh được chụp từ trên cao, cùng với hình nền là thung lung khinh khí cầu, có vẻ như cả hai đang đi du lịch đâu đó sau đám cưới hoành tráng tại Myanmar. Đây là lần đầu tiên chú rể Kevin Gilmore xuất hiện kể từ loạt ảnh cưới rình rang với vợ mới.

Nhiều bạn bè của cô dâu khen ngợi: "Two lovebirds" (Hai kẻ si tình), "Both looking so fresh and in love!" (Cả hai trông thật tươi trẻ và tràn đầy tình yêu)...

Chồng cũ Hồng Nhung trong đám cưới với vợ mới tại Myanmar.

Hiện tại trang cá nhân của chồng cũ Hồng Nhung vẫn để chế độ riêng tư. Ngoài việc cập nhật tình trạng hôn nhân, Kevin Gilmore không chia sẻ bất kì nội dung nào trên mạng xã hội. Vào dịp sinh nhật hai bé Tôm - Tép vừa qua, không có bóng dáng nào của chồng cũ được Hồng Nhung chia sẻ.

Theo Helino