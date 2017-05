Chồng - con - đám cưới - ly hôn có phải là những "hot trend" của sao Việt?

Nói như đạo diễn Nguyễn Quang Huy, nhân vật chính của một trong những tin đồn ly hôn ồn ào gần đây, thì đã đặt chân vào showbiz là phải chấp nhận thị phi, chấp nhận phải "show" cuộc sống của mình ra bàn dân thiên hạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là dân showbiz mất quyền riêng tư, quyền tự do làm một người bình thường. Riêng tư hay không, bình thường hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà họ "show" như thế nào.

Quang Huy chia sẻ, thời gian đầu sinh con, Phạm Quỳnh Anh từng có ý định giấu con trong vòng bí mật để bảo vệ con khỏi cuộc sống ồn ào của hai bố mẹ nổi tiếng. Nhưng Quang Huy đã ngăn lại. Anh cho rằng "như vậy mới là làm cho con mình đặc biệt, mình không phải là siêu sao, nhà không phải siêu giàu, nên cứ tạo nên một tuổi thơ cho con bình thường, cho nó "lên sóng" bình thường, học trường bình thường, đi xe máy đưa con đi học bình thường, cho mình trải nghiệm cuộc sống ông bố bà mẹ bỉm sữa bình thường. Nếu truyền thông quan tâm hình ảnh của con, một đợt rồi sẽ thôi, rồi sẽ đến con nghệ sĩ khác, mình càng tạo sự kín đáo sự tò mò sẽ càng lớn lên, con của mình sẽ chịu áp lực."

Việc show hình con như mọi ông bố bà mẹ bình thường đã giúp con gái của vợ chồng Phạm Quỳnh Anh trở thành một đứa trẻ bình thường.

Quang Huy nói đúng. Bởi từ lâu công chúng đã xem Tuệ Lâm như một đứa trẻ bình thường. Những tin tức về cô bé không phải là một cái gì giật gân có thể khiến dư luận sục sôi. Quang Huy quá hiểu tâm lý dư luận. Anh biết rằng, cách tốt nhất để con được làm người bình thường là vợ chồng anh cũng sinh hoạt như một ông bố bà mẹ bỉm sữa bình thường.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ và làm như vợ chồng Phạm Quỳnh Anh.

Cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh hay ngọc nữ Tăng Thanh Hà là những ví dụ điển hình. Thủy Tiên thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái Bánh gạo nhưng suốt 5 năm qua cô luôn che mặt con bằng những icon dễ thương. Lí do Thủy Tiên đưa ra là không muốn con gái nổi tiếng, không muốn con trở thành tâm điểm của dư luận. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, mỗi khi Thủy Tiên khoe ảnh con kiểu nửa kín nửa hở thì cô bé càng trở nên hot hơn, càng được quan tâm hơn, càng kích thích sự tò mò, săm soi của dư luận hơn.

Thủy Tiên càng giấu con kĩ bao nhiêu, con gái cô càng thu hút sự chú ý bấy nhiêu.

Tương tự thế, con trai của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng luôn là một từ khóa hot. Những hình ảnh Hà Tăng chụp con trai từ phía sau khiến cậu bé của gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn trở thành một trong những em bé quyền lực nhất showbiz Việt. Mỗi bức ảnh của cậu đều nhận được hàng nghìn lượt thích và kích động sự tò mò khôn tả. Trước thực tế ấy, dư luận không thể không nghi vấn: Thủy Tiên và Hà Tăng muốn giấu con hay khoe con, muốn con được bình thường hay được bất bình thường?

Hà Tăng muốn giấu con hay khoe con, muốn con được bình thường hay được bất bình thường?

Chuyện ca sĩ Vy Oanh giấu người chồng đại gia cũng vậy. Nữ ca sĩ "Đồng Xanh" không muốn ông xã bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của vợ nên giấu biệt anh với công chúng. Nhưng bù lại, cô cho họ được chiêm ngưỡng toàn bộ anh, từ vóc dáng như tài tử, từ cánh tay rắn chắc, từ bờ vai rộng chở che, từ tính cách ngọt ngào đến những món quà anh tặng cô. Trừ gương mặt anh là cô không cho mọi người biết. Cách "show" chồng theo kiểu nửa giấu nửa khoe nửa công khai nửa bí mật của Vy Oanh khiến công chúng không khỏi tò mò. Thà Vy Oanh cứ giấu nốt 3/4 cơ thể của chồng mình đi thì có hơn không.

Cách giấu chồng rất kích thích sự tò mò của Vy Oanh.

Nhưng Vy Oanh hay Thủy Tiên hay Hà Tăng đã không làm thế. Có lẽ, họ không biết sự lo lắng thái quá của mình đã bị phản tác dụng, vô tình biến những người thân yêu trở thành mồi săn của dư luận thay vì bảo vệ được họ trong vòng bí mật bình yên.

Nhưng, có rất nhiều nhân vật showbiz hiểu điều đó. Hiểu luôn cả tính phản tác dụng hấp dẫn ấy. Họ biết cách dùng công thức bán bí mật bán công khai để kiếm fame và câu view. Họ biết cách "show" sao cho hấp dẫn để biến những câu chuyện lẽ ra chỉ là bão sẽ thành lốc tố.

Đám cưới của Trấn Thành - Hariwon đã áp dụng triệt để công thức "show" đó. Ban đầu là tin đồn, sau đó là phủ nhận tin đồn, cuối cùng là thực hiện tin đồn. Một tấm thiệp cưới bị lộ đã sốc, người trong cuộc lên tiếng phủ nhận càng sốc, tới khi đám cưới xảy ra thật thì sốc chồng lên sốc thành... co giật luôn. Nếu vui vẻ khoe với người hâm mộ về lễ cưới, hẳn bản tin về Trấn Thành và Hariwon chỉ lên sóng đôi ngày là hết chuyện.

Đám cưới Trấn Thành sẽ không hot đến vậy nếu anh vui vẻ khoe: Vâng, tôi cưới.

Chuyện "đám cưới" của Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ cũng vậy. Mr Đàm và ê-kip truyền thông của mình quá hiểu công thức quen thuộc mà hiệu quả nói trên để tạo ra một bữa tiệc ra mắt album xuất sắc. Và biết đâu, chuyện đám cưới của Trường Giang - Nhã Phương cũng không ngoại lệ.

Hết đám cưới thì đến ly hôn. Chuyện ly hôn của nhà Tim - Trương Quỳnh Anh thật quá sức li kì. Một bản tin được dẫn nguồn từ Tòa án quận thì lẽ nào lại không chính xác. Thế mà lạ chưa, hai người bị đồn ly hôn vẫn tay trong tay, lờ đi mọi thông tin rùm beng ngoài công luận. Hôm trước họ vẫn đăng ảnh tựa đầu vào nhau. Hôm trước nữa họ vẫn tình tứ bên nhau ở Hà Nội. Hôm trước nữa họ vẫn đàn đúm với nhau ở Thái Lan. Còn tối qua, chỉ vài giờ sau "breaking-news", họ lại ôm ấp nhau trong quán cà phê.

Kể từ năm 2015, Trương Quỳnh Anh và Tim luôn được ồn ào nhờ những câu chuyện liên quan đến chia tay, cầu hôn, đám cưới và giờ là ly hôn.

Thậm chí, khi Trương Quỳnh Anh livestream, cô cũng lờ đi tất cả những câu hỏi sốt ruột của fan về tình trạng hôn nhân. Cô bỏ mặc sự âu lo căng thẳng hồi hộp đang chờ đợi ở cô chỉ một xác nhận ngắn gọn và thẳng thắn "yes or no". Bù lại, cô cố ý ghé camera cho người ta thấy cánh tay của Tim ở bên. Nếu thông tin kia thực sự là thất thiệt, tại sao Trương Quỳnh Anh không thể cười ha hả và buông câu chắc nịnh: Không? Hay một sự úp mở sẽ có lợi hơn với cô chăng?

Trương Quỳnh Anh cố tình không xác thực hay phủ nhận tin đồn bởi sự úp mở lập lờ có lợi cho cô hơn chăng?

Người ta đồn, Tim và Trương Quỳnh Anh sắp ra mắt một dự án phim mới do hai người sản xuất kiêm đóng vai chính. Nếu thực là vậy, liệu chuyện ly hôn ồn ào kia có phải là một kế hoạch được sắp đặt cho tăng phần kịch tính?

Bài học truyền thông từ câu chuyện Brad Pitt lên tạp chí GQ kể chuyện hậu ly hôn vẫn còn nguyên tính thời sự. Ấy là, nếu không phải vì bộ phim mới sắp ra mắt, liệu Brad Pitt có lên báo để "show" nỗi buồn ra trước hàng triệu người khắp toàn cầu?

Vậy nên, nếu những chuyện ly hôn hay cưới xin đang làm bạn bận lòng với đủ suy luận đau đầu không ra đáp án, hãy dừng suy luận. Bởi đáp án dễ đoán đã không phải là showbiz nữa rồi.

Theo Trí thức trẻ