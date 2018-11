Châu Nhuận Phát - chàng Hứa Văn Cường lừng danh của “Máu nhuộm Bến Thượng Hải”: Ngôi sao chung tình bên người vợ kém sắc và không thể sinh con

Tuổi thơ cơ cực và động lực để bước chân vào showbiz

Châu Nhuận Phát từng khiến mọi người rất bất ngờ khi ông quyết định quyên góp toàn bộ số tài sản 5,6 tỷ HKD (khoảng 17.000 tỷ đồng) để làm từ thiện. Khi mọi người vẫn còn đang thắc mắc về lý do thật sự thì Châu Nhuận Phát chỉ nói: "Sự giàu có thật sự đến từ nội tâm".

Châu Nhuận Phát không phải con nhà giàu, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, thậm chí còn nghèo khó hơn nhiều người. Bố của Châu Nhuận Phát làm việc cho một tàu chở dầu, còn mẹ vừa làm nông vừa giặt là kiếm sống.

Cuộc sống nghèo khó khiến Châu Nhuận Phát từ nhỏ đã phải phụ giúp mẹ bán điểm tâm, ra đồng làm việc. Việc học hành của ông cũng dang dở, trong khi bạn bè cùng trang lứa được cắp sách đến trường thì ông phải làm đủ công việc để trang trải cuộc sống như lái taxi, đưa thư, rửa xe…

Còn nhớ đợt Châu Nhuận Phát làm nhân viên rửa xe, thấy một vị khách lái xe Rolls-Royce tới rửa, ông đã rất thích thú tới ngắm nghía và sờ vào xe. Chủ xe đã tát Châu Nhuận Phát và còn mỉa mai nói rằng: "Cả đời này mày cũng không mua nổi chiếc xe này".

Tuổi thơ cơ cực nghèo khó bị người ta sỉ nhục khiến Châu Nhuận Phát có thêm động lực bước chân vào showbiz khi ông vô tình đọc được thông báo tuyển diễn viên của TVB. Ông ký hợp đồng 3 năm với TVB và bước chân vào con đường làm diễn viên.

Với gương mặt điển trai và chiều cao lý tưởng 1m83 cùng diễn xuất nhận được nhiều khen ngợi nên Châu Nhuận Phát nhanh chóng nổi tiếng. Sự nghiệp của Châu Nhuận Phát lên đến đỉnh cao khi ông nhận vai Hứa Văn Cường trong bộ phim Máu nhuộm Bến Thượng Hải (1980).

Châu Nhuận Phát không muốn chỉ đứng mãi ở bên mảng truyền hình, ông tấn công sang điện ảnh nhưng không thành công, những bộ phim ông nhận đa phần đều bị coi là "thảm họa". Nhưng những nỗ lực sau đó của Châu Nhuận Phát đã được đền đáp, phim điện ảnh Anh hùng bản sắc mà ông tham gia đã tạo nên một cơn sốt lớn, trở thành phim kinh điển trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Châu Nhuận Phát từng bước trở thành diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hong Kong và vang danh ở cả Hollywood. Long hổ phong vân (1987), Thần bài (1989), Tung hoành tứ hải (1991), Ngọa hổ tàng long (2000), Hoàng kim giáp (2006), Khổng Tử (2010)... đều là những bộ phim nổi bật nhất trong sự nghiệp hơn 40 năm của minh tinh 63 tuổi.

Ông trở thành Ảnh đế Kim Tượng, Kim Mã, LHP Châu Á – Thái Bình Dương và còn được xếp vào những diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc trong vòng 100 năm qua.

Tuổi 63 sống hạnh phúc cùng vợ dù không có con cái

Nhắc đến Châu Nhuận Phát, người ta liền nhớ đến ông cùng với mối tình đẫm nước mắt với "Tiểu Long Nữ" Trần Ngọc Liên và 2 cuộc hôn nhân với Dư An An, Trần Hội Liên. Châu Nhuận Phát từng có chuyện tình buồn với Trần Ngọc Liên, cả hai chia tay không lâu thì ông kết hôn với nữ diễn viên Dư An An. Ông và Dư An An làm đám cưới năm 1983, để rồi cũng ly hôn luôn trong năm đó.

Châu Nhuận Phát và Trần Ngọc Liên

Châu Nhuận Phát bên người vợ đầu Dư An An.

Cuộc đời của Châu Nhuận Phát thay đổi khi ông sang Singapore biểu diễn và gặp được Trần Hội Liên – con gái của một doanh nhân giàu.

Trần Hội Liên từng bị chê bai vì ngoại hình không tương xứng với Châu Nhuận Phát, ông cũng chia sẻ: "Tôi đã gặp nhiều phụ nữ đẹp rồi, cảm thấy chỉ xinh đẹp thôi cũng bình thường. Điều kiện chọn bạn gái của tôi là vẻ đẹp nội tâm. Vẻ đẹp tâm hồn đáng quý hơn, quan trọng hơn và hấp dẫn được tôi hơn".

Cuộc sống hạnh phúc dù không có con của Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên.

Châu Nhuận Phát tổ chức đám cưới với Trần Hội Liên vào năm 1986, họ đã sống bên nhau 32 năm dù không có con cái. Còn nhớ năm 1991, Trần Hội Liên mang thai khiến Châu Nhuận Phát vui mừng khôn xiết.

Ông tạm nghỉ để chăm sóc cho vợ, còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón con gái chào đời. "Năm 1991, vợ tôi từng mang thai bé gái nhưng con qua đời trong bụng mẹ vì tràng hoa quấn cổ. 7 năm sau đó, vợ tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, đau đớn vì mất con. Đó là lý do, tôi không muốn vợ mang bầu lần nữa".

Được mọi người trong giới kính trọng

Trong làng giải trí, Châu Nhuận Phát được mọi người gọi là "anh Phát" không phải ông có tuổi đời và tuổi nghề cao mà là vì nhân cách của ông khiến người ta tôn trọng. Kể từ lúc vào nghề cho đến thời hoàng kim và thành ngôi sao gạo cội, Châu Nhuận Phát chưa từng dính bất cứ scandal nào về bệnh ngôi sao, nhân phẩm. Sự chính trực, luôn giúp đỡ mọi người khiến ông được cả giới showbiz kính trọng.

Châu Nhuận Phát từng giúp đỡ Lưu Đức Hoa rất nhiều khi anh bước chân vào showbiz. Từ một diễn viên nhỏ vô danh, Châu Nhuận Phát đã nâng đỡ Lưu Đức Hoa trở thành Ảnh đế của màn ảnh, Thiên vương của làng nhạc. Lưu Đức Hoa trở thành minh tinh hàng đầu của showbiz nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ Châu Nhuận Phát đã giúp đỡ mình như thế nào. Bao nhiêu năm quen biết và giúp đỡ nhau, họ giống như những người anh em trong một gia đình vậy.

Hay như việc Châu Nhuận Phát "ra tay trượng nghĩa", đã chỉ bảo và sửa thói chảnh chọe, hách dịch của Khương Văn cùng Chân Tử Đan. Châu Nhuận Phát dùng cách thức mà Khương Văn và Chân Tử Đan đối xử với đoàn làm phim để đối xử lại với họ.

Đạo diễn Ngô Vũ Sâm từng rất khen ngợi tính tiết kiệm của Châu Nhuận Phát. Khoảng thời điểm quay Anh hùng bản sắc, đoàn phim phải ăn cơm hộp, một số nhân viên chê cơm không ngon, ăn được vài miếng thì vứt bỏ. Châu Nhuận Phát liền cầm hộp cơm đó lên và ăn hết, còn nói rằng không nên lãng phí lương thực khiến mọi người trong đoàn phim đều xấu hổ. "Vì anh ấy mà mọi người đều biết quý trọng thức ăn. Mỗi khi ăn cơm hộp mà nhìn thấy anh ấy, mọi người đều cảm thấy thật xót xa".

Quyên góp gần 17.000 tỷ đồng để làm từ thiện

Châu Nhuận Phát nổi tiếng với tổng tài sản lên đến 5,6 tỷ HKD, mỗi phim ông đóng đều nhận được thù lao lên đến 80 triệu tệ (hơn 270 tỷ đồng). Thế nhưng Châu Nhuận Phát vẫn sống rất tiết kiệm, 1 tháng ông chỉ chi tiêu khoảng 800 HKD (khoảng 2,4 triệu đồng). Ông thường xuất hiện với hình ảnh giản dị, không quần áo hàng hiệu, đi dép lê như những người bình thường. Không chỉ vậy, ông còn từ bỏ hình ảnh của một ngôi sao nổi tiếng, sẵn sàng đi tàu điện ngầm, mua đồ ở cửa hàng giá rẻ, đi chợ vẫn mặc cả giá.

"Đồng tiền kiếm ra không bao giờ dễ dàng, cho nên khi sử dụng phải đúng mục đích. Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn, áo mặc nên tôi ăn sung mặc sướng để làm gì? Đồng tiền nếu biết sử dụng có ý nghĩa, tiết kiệm một đồng làm những việc có ích khác không hay hơn sao?"

Với Châu Nhuận Phát, tiền không phải thứ có thể đem lại hạnh phúc cho con người. Ông quyên góp toàn bộ 5,6 tỷ HKD để giúp đỡ cho tất cả mọi người, hết lòng ủng hộ cho các hoạt động từ thiện. "Ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường và hạnh phúc. Trong cuộc sống, điều khó khăn nhất không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm tính bình thản, dùng một phương thức đơn giản mà vô tư vượt qua quãng đời còn lại".

"Tiền đó vốn không phải của chúng ta, chúng ta đi vào thế giới này cái gì cũng không có, lúc đi cái gì cũng không đem đi được. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống", ông chia sẻ.

Châu Nhuận Phát chính là một tấm gương sáng để mọi người học theo, từ nhân phẩm cho đến cách sống, sống thế nào để vui vẻ nhất và thoải mái nhất. Ông làm từ thiện không phải chỉ để lấy danh tiếng như nhiều người khác, điều quan trọng là ông làm mọi việc xuất phát từ trái tim.

Theo Helino