Chân dung hai chị em cùng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Lương Ánh My và Nguyễn Thanh Trâm là hai chị em cùng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ánh My và Thanh Trâm là cháu gái của diễn viên Trang Nhung. Ánh My sinh năm 1999, hiện theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thanh Trâm sinh năm 2002 và vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.