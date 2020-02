Caroline Flack qua đời ở tuổi 40

Ngay trong ngày cựu host chương trình truyền hình thực tế Love Island qua đời, đại diện gia đình cô chia sẻ trên The Sun : "Chúng tôi có thể xác nhận rằng Caroline của chúng tôi đã qua đời vào hôm nay, 15/2. Chúng tôi sẽ yêu cầu báo chí tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời điểm khó khăn này".



Người đẹp Caroline Flack.

Từ thông tin do luật sư của gia đình Caroline cung cấp, The Independent tuyên bố rằng nguyên nhân cái chết của cô là do tự tử.

Tháng 12 vừa qua, Caroline bị bắt vì tội hành hung sau một cuộc cãi vã với bạn trai Lewis Burton. Ngay sau đó, cô ngừng đảm nhận vai trò host của chương trình Love Island. Cô không nhận tội và được tại ngoại chờ ngày xét xử vào tháng 3 này.

Một ngày trước khi qua đời, vào Lễ tình nhân 14/2, Caroline trở lại mạng xã hội và đăng loạt ảnh với chú chó của mình.

Caroline Louise Flack sinh ngày 9/11/1979, là một người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình người Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách diễn viên, góp mặt trong Bo' Selecta! năm 2002 và kể từ đó đã dẫn dắt nhiều chương trình như I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, The Xtra Factor...

