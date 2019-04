Cặp đôi mới của Cbiz: "Hàm Hương Tân Cương" bí mật kết hôn với "Tổng tài" điển trai kém 4 tuổi

Sáng 12/4, nhiều hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đưa tin, Mạch Địch Na - nàng "Hàm Hương" trong "Tân Hoàn Châu Cách Cách đã bí mật kết hôn với mỹ nam Khương Triều - đóng vai Tịch Thành trong "Tiểu Thời Đại". Netizen đang hết sức vui mừng bởi showbiz Hoa ngữ lại có thêm 1 cặp đôi chị em cực kỳ đẹp đôi.

Khương Triều

Mạch Địch Na

Nguồn tin thân cận cho biết, Mạch Địch Na đang mang bầu ở tháng cuối thai kỳ. Khi tin tức nổ ra, cánh phóng viên đã liên lạc với cả hai nghệ sĩ, tuy nhiên, quản lý của Khương Triều chỉ phản hồi rằng: "Chúng tôi không tiện trả lời". Nhiều fan tin tưởng rằng, tin đồn là sự thật, cặp đôi "chị em" này đã xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cho cả hai.

Mạch Địch Na sinh năm 1987, mang trong mình dòng máu Tân Cương và sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, khó quên. Khương Triều sinh năm 1991, ngoài vai diễn Tịch Thành nổi tiếng trong "Tiểu Thời Đại", anh còn nhận được nhiều tình cảm của khán giả Việt với vai "Tổng tài" Cố Thừa Trạch trong bộ phim "Mùa hè của hồ ly". Cặp đôi nên duyên nhờ show truyền hình hẹn hò "It Was You" năm 2015, sau đó Khương Triều có bộc bạch về mối quan hệ của mình với người chị hơn 4 tuổi.

Mạch Đich Na trong vai "Hàm Hương"

Một vài hình ảnh của nữ diễn viên

Sau đó, cả Mạch Đich Na và Khương Triều cùng hợp tác trong bộ phim "Vương Quốc Ảo" nhưng lại là cặp đôi oan gia khi vai diễn của Khương Triều yêu say đắm Mạch Địch Na nhưng không được đáp lại.

Mỹ nam Khương Triều

Theo Helino