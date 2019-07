Cao Thái Hà: Tôi không gặp khó khăn khi thực hiện cảnh nóng với Tim

Không có nhiều cảnh nóng như mọi người nghĩ

- Phim 'Bán chồng' vừa tung các trích đoạn gây chú ý với nhiều cảnh nóng giữa chị và Tim, đây có phải là bộ phim có nhiều cảnh nóng nhất chị từng đóng?

Thực ra phim không có nhiều cảnh nóng như mọi người nghĩ. Tôi và Tim chỉ có 2 cảnh thể hiện tình cảm thôi. Bộ phim nhiều cảnh nóng nhất tôi tham gia cũng không phải 'Bán chồng' mà là 'Đồng tiền quỷ ám'. Đó là vai nặng ký và khó khăn hơn nhiều. Còn 'Bán chồng' chỉ có những cảnh tình cảm nhẹ nhàng nên cũng không quá khó khăn.

Cao Thái Hà có nhiều phân đoạn nóng bỏng trong phim 'Bán chồng'.

- Chị và Tim đã phải chuẩn bị tâm lý thế nào trước những cảnh này?

Có 8 năm theo nghề nên tôi không gặp bất cứ khó khăn gì hay cảm giác sợ hoặc ngại ngùng khi thực hiện những cảnh đó. Đã là diễn viên mình phải chấp nhận đóng những cảnh tình cảm, hay diễn cảnh đánh đấm bị thương là chuyện bình thường. Đôi khi đóng những cảnh bị đánh tôi cũng yêu cầu bạn diễn đánh thật và đánh trúng để có cảm giác chân thực nhất.

Trước cảnh nóng trong 'Bán chồng', tôi và Tim cùng đạo diễn, quay phim phải ngồi bàn bạc kỹ, tính góc máy, lấy hình như thế nào nên cũng không quá khó khăn khi thực hiện các cảnh đó. Tôi nghĩ bộ phim còn nhiều ý nghĩa nhân văn hơn là chuyện cảnh nóng giữa tôi và Tim để mọi người tập trung vào.

- Chị từng chia sẻ khi đóng cảnh hôn Hữu Vi trong 'Hậu duệ mặt trời' bản Việt chị và Hữu Vi đã ngượng ngùng, phải đóng 10 đúp mới xong, còn các cảnh nóng trong 'Bán chồng' thì sao?

Do những cảnh hôn Hữu Vi thực hiện trong những ngày quay đầu tiên của nên chúng tôi có sự ngại ngùng nhất định. Thêm nữa đạo diễn lại khó tính nên tôi và Hữu Vi phải quay đi quay lại nhiều lần mới hoàn thành phân đoạn đó.

Còn với 'Bán chồng' tôi và Tim không mất quá nhiều thời gian để thực hiện những cảnh nóng do cảnh đó thực hiện ở cuối phim và chúng tôi cũng đã khá hiểu nhau trên phim trường nên thực hiện dễ dàng.

Nữ diễn viên không muốn khán giả chỉ tập trung vào cảnh nóng mà quên đi giá trị của phim.

- Vì sao khi đọc kịch bản có nhiều cảnh nóng chị vẫn nhận lời đóng vai Diệu Ngọc?

Khi đọc kịch bản tôi không quan tâm đến các cảnh nóng bởi phim phát sóng trên truyền hình và đặc biệt của VTV nên cũng có giới hạn với những cảnh phim như vậy. Cũng vì lý do này nên tôi không lo lắng lắm. Còn vai Diệu Ngọc có sức hút với tôi rất lớn. Khi đọc kịch bản tôi thấy đây là vai khá lạ, cô gái cá tính, độc lập và rất đời.

Tôi chưa bao giờ cảnh nóng sẽ gây chú ý với khán giả vì một hai cảnh thì không thể đủ sức tạo ấn tượng mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Xin đạo diễn uống rượu để say thật trước khi quay

- Trong 'Bán chồng' chị còn phải đóng phân đoạn say xỉn nữa, nghe nói chị đã phải uống rượu cho say rồi mới đóng cảnh này cho thật, thậm chí còn quên thoại. Đây có phải cảnh phim khó nhất với Cao Thái Hà?

Đó thực sự là cảnh khó, trường đoạn đó trong kịch bản dài tới 6 trang. Từ trước tới giờ tôi không sợ những cảnh tâm lý hay đánh đấm nhưng lại sợ quay cảnh say. Phim quay và thu tiếng trực tiếp nên diễn không ra thì sẽ rất bị giả, có thể hóa trang cho mặt đỏ lên nhưng không thể hóa trang con mắt được.

Do vậy trước khi đóng cảnh này tôi rất lo lắng nên trước khi quay tôi đã xin đạo diễn cho uống say thật để diễn ra đúng đường dây tâm lý nhân vật. Nhưng khi uống vào thì tôi say thật. Lúc đó dù rất mệt nhưng tôi cũng cố gắng hoàn thành cảnh quay đó.

- Chị đóng khá nhiều phim, gần đây có 'Hậu duệ mặt trời' nhưng phim này bị chê, không được khán giả đón nhận như kỳ vọng, chị rút kinh nghiệm gì cho "Bán chồng"?

Khi 'Hậu duệ mặt trời' lên sóng cũng có ý kiến trái chiều. Không riêng phim này hay 'Bán chồng' hoặc các phim khác tôi tham gia tôi đều cố gắng hết sức cho vai diễn.

Mỗi tác phẩm đều là cố gắng của bản thân tôi và cả ê kíp còn thành công hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi luôn mang tinh thần tốt nhất vào vai diễn và đều kỳ vọng vào các phim ngang nhau.

Tôi không hy vọng sẽ có bước ngoặt như Quốc Trường

- Sau thời gian ăn xổi, phim truyền hình phía Nam đang trong giai đoạn thoái trào trong khi phim ảnh phía Bắc đang lên ngôi và được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Chị có theo dõi các phim truyền hình đang gây sốt như 'Về nhà đi con'?

Trong lúc 'Về nhà đi con' phát sóng thì tôi lại tham gia phim 'Bán chồng' nên không có khoảng thời gian nào ở nhà xem phim mà luôn trong trạng thái bận rộn. Tuy nhiên tôi có đọc báo và thấy 'Về nhà đi con' đang được khán giả rất quan tâm. Dù không đóng phim đó nhưng tôi thấy vui, vì tôi cũng là diễn viên truyền hình và đang được chứng kiến 1 bước ngoặt với phim ảnh như vậy. Tôi nghĩ khi làm một tác phẩm chỉn chu và tâm huyết thì sẽ được khán giả đón nhận.

- Trong 'Về nhà đi con' có sự góp mặt của 2 diễn viên miền Nam là Ngân Quỳnh và Quốc Trường đều rất được yêu thích, chị có chờ đợi 'Bán chồng' và thương hiệu phim VFC trên sóng giờ vàng sẽ trở thành bệ phóng tên tuổi cho mình như trường hợp của Quốc Trường?

Quốc Trường cùng quê với tôi và tôi thấy mừng vì anh ấy đang có bước ngoặt như vậy trong sự nghiệp. Cũng giống như má Ngân Quỳnh, tất cả diễn viên trong phim đều được khán giả đón nhận thì tôi đều thấy vui lây.

Còn việc có mong 'Bán chồng' trở thành bệ phóng tên tuổi cho mình như trường hợp của Quốc Trường không thì tôi không nghĩ tới. Với tôi, bất cứ tác phẩm nào mình tham gia đều cố gắng làm tốt. Việc phim thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Không có bạn trai chu cấp, Cao Thái Hà chia sẻ cô vẫn có thể tự mua nhà và xe.

- Chị từng nói ở thời điểm cách đây 1 năm rằng thu nhập mỗi tháng lên tới 200-300 triệu/tháng đến mức không tiêu hết được. Ai cũng biết cát-xê đóng phim cực thấp, vậy thu nhập của Cao Thái Hà chủ yếu đến từ đâu?

Đỉnh điểm khi 'Hậu duệ mặt trời' phát sóng tôi tiết lộ mức cát-xê của mình nhưng đó không phải từ phim mà từ quảng cáo, đi sự kiện. Lúc đó công việc trên facebook cũng liên tục đến nên thu nhập cao. Mọi người nói cát-xê đóng phim cực thấp nhưng tôi không nghĩ vậy. Thù lao cho vai nữ chính có thể hoàn toàn giúp tôi sống đủ. Ngoài ra thu nhập của tôi còn đến từ các nguồn khác nữa.

- Chị từng chia sẻ bạn trai đại gia từng rất yêu chiều và mua nhà mua xe tặng chị, nếu không có bạn trai giàu có như thế chị có thể tự kiếm tiền mà mua nhà, mua xe và đồ hiệu đắt tiền?

Ở thời điểm này tôi đang tích cóp và ở thời điểm nhất định tôi có thể mua được những thứ mình muốn.

Không muốn chia sẻ về đời tư vì sợ bị soi mói

- Chị nói khi phát hiện bạn trai ngoại tình chị đã chia tay ngay và cũng có thể nghĩ đến việc quay lại với người đó, thời gian qua chị đã có quyết định cho mình?

Riêng chuyện tình cảm trước đây tôi có chia sẻ với báo chí nhưng gần đây tôi đã thay đổi quan điểm. Tôi nghĩ đã là diễn viên thì chỉ nên tập trung vào các tác phẩm và không muốn chuyện đời tư bị soi mói quá nhiều.

Cao Thái Hà đang độc thân và chưa có ý định kết hôn sau khi chia tay bạn trai.

- Tôi nghĩ một cô gái nổi tiếng, xinh đẹp và giàu có như chị chắc chắn không thiếu đàn ông theo đuổi và không ít đề nghị khiếm nhã. Tôi thấy nhiều cô cứ nói vống lên là được đại gia này kia mời đi ăn, đi chơi rồi tặng quà vài ngàn đô như giấy bản tôi không tin lắm, cá nhân Cao Thái Hà có bao giờ nhận những lời đề nghị kiểu như thế?

Tôi không gặp những lời gạ gẫm như mọi người kể. Từ trước tới giờ tôi sống khép kín nên không giao du nhiều người nên cũng không biết xử lý thế nào nếu gặp những lời khiếm nhã như vậy. Thực ra tôi cũng đang có khá nhiều người theo đuổi nhưng hiện tôi muốn hướng tới một tình cảm lâu dài nên kỹ lưỡng trong việc chọn lựa bạn trai.

- Phụ nữ có thì, thời điểm này khi đã có chỗ đứng nhất định trong nghề, chị đã có ý định lập gia đình, tập trung vào sự nghiệp chồng con chưa?

Tôi vẫn độc thân và rất thích cuộc sống hiện tại. Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Hiện tôi không có ý định lập gia đình hay chồng con mà muốn dồn hết cho việc kinh doanh. Sau phim 'Bão ngầm' tôi có kế hoạch dừng đóng phim một thời gian để tập trung cho các kế hoạch riêng. Nghệ thuật và phim ảnh với tôi bây giờ không phải là để mưu sinh như trước, tôi làm chủ yếu vì đam mê.

Theo Quỳnh An/Vietnamnet