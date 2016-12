Ca sĩ George Michael qua đời ở tuổi 53

Thông tin huyền thoại này qua đời được người phát ngôn của anh thông báo. "Với sự buồn thương vô hạn, chúng tôi xác nhận rằng người con, người anh và người bạn yêu dấu George đã qua đời trong yên bình tại nhà trong Giáng sinh", thông cáo viết.

Cứu thương cho biết họ đã được gọi tới một tư gia ở Goring vùng Oxfordshire ở London. Cảnh sát nói họ không tin có vấn đề gì trong cái chết của George Michael.

George Michael qua đời ở tuổi 53. Ảnh: happyvideonetwork.

Ngôi sao người Anh với phong cách dance-pop từng có những tác phẩm nổi tiếng như Careless Whisper, Last Christmas, Club Tropicana, These Are Days of Our Lives, Outside... trong những năm 1980 và 1990.

George Michael, tên thật là Georgios Kyriacos Panayiotou, đã bán được hơn 100 triệu đĩa trong suốt sự nghiệp trải dài gần 4 thập kỷ của mình, gồm cả giai đoạn với ban nhạc Wham! cũng như trong vai trò nghệ sĩ solo sau đó.

Michael bắt đầu nổi danh sau khi thành lập Wham! với người bạn học Andrew Ridgeley trong những năm 1980.

Năm 2011, anh từng huỷ một loạt buổi diễn sau khi được đưa tới bệnh viện để chữa bệnh viêm phổi. Sau giai đoạn chữa trị tại Vienna (Áo), anh xuất hiện trong nước mắt ở London và nói mọi thứ "rất mong manh", không biết liệu mình có sống được hay không.

George Michael bắt đầu nổi danh từ những năm 1980 sau khi thành lập ban nhạc Wham! cùng người bạn học. Ảnh: Getty.

Các bác sĩ khi đó đã phải thực hiện mở khí quản để không khí có thể lưu thông khiến Michael bị bất tỉnh.

Theo Zing