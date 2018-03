Ca sĩ Đoan Trường lên tiếng về tin đồn là cha đẻ con trai Phi Thanh Vân

Hơn 10 năm trước, ca sĩ Đoan Trường từng được mệnh danh là “Tứ đại thiên vương” cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Trước sự biến đổi của thị trường âm nhạc, thay vì đầu tư làm mới bản thân, Đoan Trường tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, theo đuổi công việc riêng và đi du lịch nhiều nước trên thế giới.

Dù tạm xa showbiz từ lâu nhưng Đoan Trường vẫn đảm nhận vai trò quản lý và là anh trai kết nghĩa của Phi Thanh Vân . Con trai của nữ diễn viên - bé Tấn Đức - cũng gọi Đoan Trường là bố nuôi.

Điểm chung giữa Đoan Trường và Phi Thanh Vân là đã 2 lần đổ vỡ. Trong cuộc sống, cả hai xem như tri kỷ, bên cạnh nhau chia sẻ những lúc hạnh phúc cũng như khó khăn. Chính sự thân thiết này dấy lên nhiều tin đồn Đoan Trường là người thứ 3 khiến hôn nhân của Phi Thanh Vân và chồng Bảo Duy sụp đổ.

Đoan Trường bị đồn là người thứ 3 khiến hạnh phúc gia đình Phi Thanh Vân đổ vỡ.

Sống chung với tin đồn nhiều năm qua, Đoan Trường hay Phi Thanh Vân chưa một lần lên tiếng bác bỏ hay đính chính. Có dịp trò chuyện cùng chúng tôi, Đoan Trường lần đầu trải lòng. Nam ca sĩ cho biết tin đồn anh là người thứ 3 là hoàn toàn vô lý và sai sự thật. Theo Đoan Trường, khi tin đồn xảy ra nếu người trong cuộc lên tiếng thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nên anh chọn cách im lặng.

“Hiện tại là thời điểm tôi thấy thích hợp để giải thích. Tôi và Vân là anh em tri kỷ, cả hai hiểu nhau quá rồi yêu làm sao được. Tử vi chấm số của Phi Thanh Vân là thị phi... nên có lẽ, ai dính tới cô ấy thì cũng sẽ chịu chung số phận”, Đoan Trường nói.

Bên cạnh đó, Đoan Trường còn bị nghi ngờ là cha đẻ của con trai Phi Thanh Vân. Về điều này, anh khẳng định: “Chắc chắn là không. Tấn Đức là con của Vân và Bảo Duy”.

Đoan Trường cùng vợ chồng Phi Thanh Vân lúc thôi nôi con trai.

Trong tiệc sinh nhật 2 tuổi của con trai Phi Thanh Vân, Bảo Duy vắng mặt khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi đó, Đoan Trường lại xuất hiện, hết mình hỗ trợ Phi Thanh Vân đãi tiệc bạn bè, người thân. Chính điều này càng khiến nhiều người nghĩ tin đồn là có thật.

Theo Đoan Trường, lý do Bảo Duy vắng mặt trong tiệc sinh nhật con trai là vì Phi Thanh Vân không mời chồng cũ đến dự. “Có 2 lý do Vân không mời Duy đến dự. Thứ 1, sinh nhật của Tấn Đức giáp Tết do sợ làm tiệc không ai đến được nên phải dời qua ngày khác. Thứ 2, Bảo Duy hiện đã có vợ hợp pháp nên cần hạn chế gặp Vân thì tốt hơn. Còn việc thăm con, bất cứ lúc nào, Duy muốn đến thăm cũng được nhưng đó là chuyện riêng của gia đình. Từ khi chia tay, Vân là người chăm lo cho Tấn Đức từ A tới Z”, Đoan Trường cho biết.

Đoan Trường bác bỏ các lời đồn. Anh xem Phi Thanh Vân là người bạn tri kỷ.

Dù đối diện với nhiều lời đồn thất thiệt nhưng Đoan Trường cho hay anh và Phi Thanh Vân chưa hề phiền lòng hay bận tâm đến. Đối với cả hai, cuộc sống do chính bản thân quyết định và không ai có thể làm phiền được. Trải qua những biến cố và sóng gió trong công việc và cuộc sống đã khiến họ có tâm lý vững chắc hơn, sẵn sàng đối diện với những áp lực từ công chúng.

Theo Dân Việt