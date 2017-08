Bị đồn ân hận khi yêu đại gia kim cương, Hà Hồ đáp trả sốc

- Cảm nhận của chị ra sao sau khi đêm nhạc Love songs diễn ra thành công và nhận được nhiều lời khen từ số đông khán giả?

- Tôi thấy vừa sướng vừa sợ sau khi đêm diễn kết thúc. Sướng vì đã hát được hết những ca khúc ruột mà mình yêu thích, nhưng vẫn vừa sợ vừa tiếc vì tôi ước gì bản thân có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tôi vẫn thấy không tự tin ở một số chỗ khi hát lại bản hit của ca sĩ khác.

- Việc Hà Hồ chọn thể hiện những ca khúc có những nốt cao chót vót, hoặc những đoạn khó đòi hỏi kỹ thuật phải chăng là cách để chị đáp trả những ai từng chê mình thều thào, hát không ra hơi?

- Tôi chẳng ngu đến mức dùng giọng hát để đáp trả lại những lời chê. Vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tự tin vỗ ngực xưng tên mình là ca sĩ có giọng hát.

Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu của mình, giọng hát của tôi vốn dĩ đã rất khác người và không ít lần cảm thấy thiếu tự tin về nó. Nhưng tôi đã cố gắng gắng phục để biến nó trở thành điểm riêng biệt, không nhầm lẫn hay đụng hàng với bất cứ ai. Tôi nỗ lực từng ngày chỉ để dư luận công nhận “Hà Hồ hát được” ở cương vị là một ca sĩ, chứ không mơ mộng về những danh hiệu cao siêu hay quá sức.

- Ngoài những lời khen về giọng hát, những câu chuyện về tình yêu mà chị chia sẻ trong đêm diễn cũng trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Điều này khiến không ít người cho rằng, chị đang "thương mại hoá" chuyện tình cảm?

- Khi tôi giữ im lặng, người ta lại bảo tôi tại sao lại giấu giếm, nhiều khi người ta còn soi mói và vẽ ra những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến khi tôi mở miệng chia sẻ, họ lại nghĩ tôi dùng tình cảm để PR.

Làm nghệ sĩ cũng như làm dâu trăm họ vậy, tôi đã chấp nhận và không còn xa lạ với những lời khen chê hay ý kiến trái chiều. Tôi cũng nghe nhiều người than mệt vì suốt ngày nghe Hà Hồ thế này, Hà Hồ thế kia, nhưng tôi biết làm sao bây giờ?

Khi làm Love songs, tôi đã xác định mình có gì thì nói đấy, đó là lý do tôi chỉ nói hoặc chia sẻ ở một khía cạnh nào đấy để khán giả biết được tâm tư, tình cảm của mình qua các bài hát. Tôi khẳng định chưa bao giờ dùng chuyện tình cảm để làm thương mại.

Có chăng là do khán giả quá tò mò, tính tôi lại thẳng thắn có gì nói đấy. Nghệ sĩ cũng là người bình thường, tôi cũng phải hẹn hò, ăn tối, cà phê cũng những người bạn của mình và vô tình bị bắt gặp. Nhưng mọi người chưa phân biệt rõ ràng cái nào là bị chụp lén, cái nào do đích thân tôi chia sẻ, nên khi nhìn thấy thông tin nhiễu nhương mỗi ngày, họ đều nghĩ là do tôi cố tình dựng nên.

- Phải chăng đây là lý do chị không bao giờ tự mình lên tiếng xác nhận đã chia tay hoặc đang yêu một người nào đó?

- Tôi chưa bao giờ trực tiếp khẳng định mình đang yêu hay chia tay một người nào, trừ phi tôi thực sự có một cái kết tốt đẹp và tiến đến hôn nhân với một ai đấy.

Còn khi mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ hẹn hò, tìm hiểu và chưa rõ ràng, ngay cả bản thân tôi cũng chưa chắc chắn về chuyện tương lai thì tôi sẽ không bộc bạch quá nhiều. Làm như vậy, dư luận chỉ thêm rối tung và nghĩ tôi là kẻ lăng loàn, đào hoa, vì nay tôi nói về người này, mai tôi lại nói về người kia. Thôi thì cứ để khán giả nhìn thấy cái gì thì họ tự cảm nhận, họ nghĩ tốt hay xấu là tuỳ quan điểm mỗi người.

- “Người cũ” của Hà Hồ phản ứng thế nào khi chị chia sẻ nỗi ân hận về mối tình của một năm trước?

- Tôi có nhiều thứ, nhiều chuyện để ân hận, như cách tôi hay cứng đầu, sống thật quá chẳng hạn. Tôi sẽ không vì một cá nhân nào đấy mà thốt ra những lời ân hận trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Sau đêm diễn, có nhiều trang giật tít và quy chụp luôn rằng, tôi ân hận vì từng yêu một người nào đó. Đây cũng là lý do khiến tôi rất sợ chia sẻ hay lên tiếng về chuyện tình cảm. Mỗi lần nói ra, người ta lại nghĩ theo cách khác nhau và càng khiến câu chuyện trở nên rối rắm, vòng vo mà chẳng bao giờ có lời giải đáp.

Thôi thì cứ để mọi người tự nghĩ theo cách của mình vậy, còn riêng tôi, tôi chỉ muốn nói rằng, cảm xúc của mình ở nửa năm trước và ngày hôm nay đã không còn giống nhau.

- Gần đây, nhiều người đồn đoán chị và Kim Lý đã về chung một nhà sau khi paparazzi bắt gặp cả hai cùng lái xe về ngôi biệt thự ở Nhà Bè?

- Đâu ai nhìn thấy hình ảnh tôi và Kim Lý bước chung vào nhà? Họ chỉ chụp mỗi chiếc xe của tôi, không có bất kỳ hình ảnh nào của Kim Lý đứng ở trước nhà nhưng lại quy chụp chúng tôi ở chung, thế có phải ác với tôi quá không? Trong khi trước đó có rất nhiều bạn bè của tôi cũng bước lên xe nhưng bị họ làm nhoè hết mặt.

Tôi hy vọng khán giá sẽ cân nhắc đúng sai, đừng phán xét hay kết luận vội vàng khi chưa kiểm chứng thực hư câu chuyện.

- Việc thường xuyên bị người khác dòm ngó có khiến chị cảm thấy khó chịu?

- Tôi không làm gì sai để phải lo sợ hay giấu giếm những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Nhưng tôi cũng không muốn những chuyện bên lề của mình bị người ta soi mói và đưa lên mặt báo mãi. Vì vậy, những lần sau tôi sẽ cẩn trọng hơn, tránh để hình ảnh của mình và những người bạn xung quanh bị lọt ra ngoài như thế.

- Cảm nhận của Hà ra sao khi chuyện tình cảm với Kim Lý lại nhận được sự ủng hộ của mọi người đến thế? Dường như đây cũng là lần đầu tiên Hà Hồ lộ chuyện yêu nhưng không bị phản đối?

- Tôi nghĩ sự ủng hộ này cũng chẳng có gì là chắc chắn. Vì dư luận vẫn luôn như thế, hôm nay thế này, mai lại thế kia không ai đoán trước được. Là người nghệ sĩ, mình chỉ nên nghe cho vui, nếu được ủng hộ thì tốt, còn bị ăn chửi thì cũng phải chấp nhận.

- Lúc này chị có đang hạnh phúc?

- Có chứ, tôi đang vui và hạnh phúc lắm. Mọi người đừng nghĩ rằng chỉ khi có tình yêu mới thì mới khiến con người ta hạnh phúc. Đôi khi được tự do cũng là một loại hạnh phúc, hay khi may mắn thoát khỏi mớ hỗn độn, không còn bị người ta hiểu lầm cũng khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.

