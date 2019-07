Bất chấp kỷ lục, MV 'Hãy trao cho anh' của Sơn Tùng MTP vẫn gây nhiều tranh cãi

Khi vừa ra mắt, MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng kết hợp cùng rapper nổi tiếng Snoop Dogg đã "xô đổ" hàng loạt kỷ lục của làng nhạc Việt: đạt 1 triệu view chỉ trong 8 phút, 2 triệu view trong 14 phút, 6 triệu view trong 75 phút, 10 triệu view trong 3 tiếng 17 phút.

Bên cạnh đó, đây cũng là MV đạt 1 triệu like nhanh nhất lịch sử Vpop (2 tiếng 49 phút), đồng thời là MV được xem lúc ra mắt đứng thứ 3 thế giới với trên 635.000 lượt xem, chỉ xếp sau "Kill this love" của Black Pink và "Thank u, next" của Ariana Grande.

Với loạt kỷ lục mới, nam ca sĩ đã bỏ xa thành tích của chính mình vào năm ngoái với MV "Chạy ngay đi" và tiến đến những con số ngang tầm các sản phẩm quốc tế hiện tại.

Sản phẩm mới của Sơn Tùng là lần đầu sự hợp tác với rapper đình đám Snoop Dogg và cô ca sĩ, người mẫu xinh đẹp Madison Beer

Không chỉ dừng lại ở lãnh thổ Việt Nam, sau 24 giờ, MV mới của nam ca sĩ đứng top 2 trending Úc, top 3 tại Canada, top 4 tại Đài Loan, top 8 tại Mỹ, Đức... Và tính đến 0 giờ ngày 3/7, tức khoảng sau 28 giờ ra mắt, sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP đã lập kỷ lục chưa từng có khi vươn lên top 1 trending YouTube Hàn Quốc.

Và mới đây nhất, Sơn Tùng đã có vinh dự được Billboard - một trong những tạp chí và trang tin âm nhạc uy tín nước Mỹ đưa tin.

Trước những thành tích "khủng" như thế, không ít khán giả bày tỏ sự tự hào khi một ca sĩ nước nhà vươn ra thế giới, biến giấc chinh phục thế giới của nhạc Việt bước đầu có dấu hiệu khả thi. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng không ít khán giả tỏ ra khó chịu khi: "Ca ngợi sản phẩm hay, hot mà không hiểu nổi Sơn Tùng đang hát cái gì dù đã vài lần nghe".

Đây không phải lần đầu âm nhạc của nam ca sĩ gốc Thái Bình bị đánh giá "hát không hiểu gì". Hồi năm ngoái, với MV "Chạy ngay đi" có sự góp mặt của nàng thơ Thái Lan cũng chỉ giúp khán giả mãn nhãn chứ âm nhạc chưa thực sự hài lòng. Vì thế nhiều khán giả còn nghi vấn Sơn Tùng cố tình hát không rõ lời để khán giả phải nghe đi nghe lại nhiều lần ca khúc này. Vô tình, MV vì thế cũng sẽ có lượt view cao ngất ngưởng. Có lẽ đây cũng là một công thức thu hút truyền thông, hút view cực kỳ thông minh của nam ca sĩ 25 tuổi.

MV "Everyday" của WINNER

Sơn Tùng M-TP trong MV "Hãy trao cho anh"

Ngoài ra cũng giống như những sản phẩm trước của Sơn Tùng, khi MV ra mắt nhiều khán giả đã "soi" ra những điểm giống nhau đáng ngờ với MV "Everyday" của WINNER ra mắt tháng 4/2018.

Khán giả cho rằng cả hai ca khúc đều mang âm hưởng mùa hè vui tươi, quy tụ toàn những cô gái ngoại quốc diện bikini khoe thân hình nóng bóng trong bối cảnh bể bơi. Và một điều đặc biệt là chiếc áo Mino được Sơn Tùng mặc ngay trong phần mở đầu MV giống chiếc áo của một thành viên WINNER trong cảnh mở đầu của "Everyday".

Chưa biết đúng sai nhưng nhiều ý kiến cũng chỉ trích nam ca sĩ gốc Thái Bình khi "cứ Sơn Tùng là phải đạo, mượn" ý tưởng. "Sơn Tùng cứ ra sản phẩm mới kiểu gì cũng phải cóp nhặt đôi ba chỗ. Cứ phải đạo nhái, chẳng bao giờ tự sáng tạo được cho hoàn chỉnh" - một khán giả nhận xét.

Một điểm trừ tiếp theo có lẽ đến từ chính chiếc điện thoại nhà tài trợ khi bố trí hình ảnh chưa thực sự hợp lý.

Dù vậy MV mới của nam ca sĩ gốc Thái Bình vẫn đang tiếp tục lập những kỳ lục mới

Ngọc Mai