Bằng chứng Ninh Dương Lan Ngọc không cướp vai của Angela Phương Trinh

Giữa ồn ào xoanh quay nghi vấn "giành vai", "hãm hại nhau" giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Angela Phương Trinh, cộng đồng mạng truyền tay đoạn video chứng minh sự việc thực chất không hề nghiêm trọng như cách mà tin đồn đang lan truyền.

Mọi chuyện bắt đầu từ công đoạn phân chia vai diễn trong bộ phim She Was Pretty phiên bản Việt. Lúc công bố dự án, Angela Phương Trinh là cái tên nổi bật nhất, được kỳ vọng sẽ vào vai An Chi (Hye Jin phiên bản gốc).

Dàn diễn viên chính của She Was Pretty phiên bản Việt.

Tuy nhiên sau ba tháng, thông tin "bà mẹ nhí" đột ngội rút khỏi dự án để nhường lại cho hai cái tên Ninh Dương Lan Ngọc (vai An Chi) và Chi Pu (vai Hạ Linh) đã thổi bùng lên nhiều tranh cãi.

Ngay lập tức, nhiều khán giả dồn mọi chỉ trích vào nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn, đồng thời còn khẳng định ê-kíp làm phim thiên vị, tiếp tay cho việc cướp vai chính của Angela Phương Trinh.

Bất chấp lời giải thích "Angela Phương Trinh chưa bao giờ được nhắm vào vai Hye Jin" hay "Ninh Dương Lan Ngọc cũng trải qua giai đoạn casting như bao diễn viên khác", phần đông dư luận vẫn tin rằng sự thật chắc chắn phải phức tạp hơn thế.

Nhưng trong đoạn video ghi lại cảnh "bà mẹ nhí" gặp gỡ nhà sản xuất Hàn Quốc vừa được phát hiện mới đây, có cảnh đích thân nữ diễn viên Taxi em tên gì đã tiết lộ vai diễn của cô là Min Hari, nhân vật hiện do Chi Pu thủ vai.

Điều này chứng tỏ, việc Angela Phương Trinh từ chối đóng She Was Pretty vẫn là quyết định xuất phát từ cá nhân cô, bởi vai diễn mà "bà mẹ nhí" và nàng Cám được giao trong She Was Pretty vốn không liên quan đến nhau.

Chi Pu mới là người đang nắm giữ vai diễn cũ của Angela Phương Trinh.

Nhìn lại vụ ồn ào, chính "bà mẹ nhí" cũng chỉ chia sẻ một cách văn minh, nhẹ nhàng trên trang cá nhân rằng: "Do dự án thay đổi lịch trình và hai bên không đạt được những thoả thuận". Cô cũng không quên chúc bộ phim sẽ thành công và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Như vậy, nhìn từ bề nổi, có thể thấy cả Ninh Dương Lan Ngọc và Angela Phương Trinh đều những nạn nhân trong chuyện này. Từ hai ngôi sao được nhiều dự án mời gọi, họ phải gắn tên tuổi với nhau bằng những vụ lùm xùm không đáng có.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc bị tố là "được ban tổ chức thiên vị" và cướp tiết mục Thập diện mai phục của Angela Phương Trinh tại Bước nhảy Hoàn vũ 2015. Tin đồn này từng âm ỉ một thời gian dài và chính thức bùng nổ trong năm 2017 chỉ vì một bộ phim.

Theo Zing.vn