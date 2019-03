Bạn trai doanh nhân và Diễm Mỹ 9X lần đầu lộ diện sau tin đồn "đường ai nấy bước"

Mới đây, trên mạng xã hội, một cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra hình ảnh của Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân khi cả 2 đang tụ tập vui vẻ cùng bạn bè thân thiết. Trong ảnh, cả 2 tỏ ra vô cùng thoải mái, thân mật khi ngồi sát cạnh nhau và không ngừng mỉm cười trước ống kính máy ảnh.

Đặc biệt, đây là lần lộ diện đầu tiên của Diễm My 9x và bạn trai sau tin đồn chia tay vào 3 tháng trước. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn đang gắn bó hạnh phúc bên nhau.

Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân công khai tình cảm vào đầu tháng 3/2018. Được biết, bạn trai nữ diễn viên là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng đang làm việc tại Australia. Anh từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Anh vẫn đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia để làm việc.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2018, Diễm My bất ngờ xóa loạt ảnh thân mật cùng bạn trai trên instagram, kèm theo những dòng trạng thái tâm trạng được của cô khiến nhiều người đồn đoán cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt. Không những thế, Diễm My cũng dính tin đồn hẹn hò với Bảo Hưng - tình cũ của Á hậu Huyền My càng khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy bước".

Tuy nhiên hiện tại, Diễm My vẫn đang follow bạn trai trên instagram, cùng với những hình ảnh mới nhất này, có thể thấy mối quan hệ của cả 2 vẫn đang tốt đẹp, hạnh phúc.

Một số hình ảnh của Diễm My 9x và bạn trai.

Theo Helino