Bà xã Jang Dong Gun khoe ảnh hiếm hoi của hai vợ chồng, 46 tuổi vẫn là cặp đôi hot nhất nhì Hàn Quốc

Mới đây, nữ diễn viên Go So Young bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của hai vợ chồng. Đây là lần hiếm hoi mà Go So Young thoải mái chia sẻ ảnh của cả hai.

Dù là cặp đôi quyền lực nhất nhì Hàn Quốc với gần 10 năm làm vợ chồng nhưng Go So Young và Jang Dong Gun vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Ngoài những hình ảnh chụp cùng tạp chí thì cặp đôi rất ít có ảnh đôi. Chính vì thế, những hình ảnh Go So Young mới đăng tải khiến nhiều người bất ngờ và thêm phần ngưỡng mộ mái ấm hạnh phúc của cả hai. Cùng ở độ tuổi 46, Go So Young và Jang Dong Gun vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì ngoại hình đẳng cấp của mình.

Năm 2010, Go So Young và Jang Dong Gun chính thức kết hôn sau nhiều năm làm bạn bè rồi người yêu. Khi ấy, Go So Young đã mang thai đứa con đầu tiên của họ được bốn tháng.

Sau 8 năm là vợ chồng, cặp đôi có hai thiên thần vô cùng xinh xắn, cuộc sống vợ chồng cũng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

Không chỉ là ông chồng yêu vợ, Jang Dong Gun còn là một ông bố mẫu mực. Jang Dong Gun sẵn lòng cho con học tại ngôi trường tốt nhất khu nhà giàu Kangnam với học phí cao ngất ngưởng.

Không chỉ vậy, phóng viên hay "chộp" được ảnh nam tài tử dẫn con đi học hay tham gia lễ khai giảng như những ông bố bình thường khác.

Theo Pa Dun

